Por Carlos López Arriaga

Llegaron las Black Mamba

Cd. Victoria, Tam.- Es noticia la “Feria de la Paz” en Reynosa, evento presidido por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL y la titular de Seguridad Ciudadana ROSA ICELA RODRÍGUEZ.

Impacta la llegada de 30 camionetas blindadas que se suman a las tareas de vigilancia en la región fronteriza y, en particular, las 10 unidades Black Mamba que refuerzan ahora la estrategia de contención. Anuncio a cargo del general secretario de seguridad estatal SERGIO CHÁVEZ GARCÍA.

Vehículo militar táctico de fabricación nacional creado por la empresa TPS ARMORING, en la categoría de los llamados 4×4, blindados, de reacción rápida y capacidad de hasta ocho personas.

El automotor está diseñado para tareas militares y operativos policiales de alto riesgo, así como para transportar reos de alta peligrosidad. Su escotilla superior tiene soporte para adaptar torretas giratorias donde montar ametralladoras de 5.56 o 7.62 mm y también calibre 50.

La ficha técnica añade:

-“Tanto en zonas urbanas como en áreas de difícil acceso, los rines de artillería de 20” de diámetro, la tecnología antiponchadura run flat en las llantas que les permite seguir rodando incluso sin aire, el sistema supresor de incendios antibombas molotov y un tanque de gasolina con capacidad de 280 litros que le brinda una autonomía de 500 km, hacen que el Black Mamba sea casi imposible de detener, en pavimento o terracería” (https://tinyurl.com/257ytn96).

Por cierto, el nombre Black Mamba viene de una serpiente africana, célebre por su estructura ósea, fuerte y compacta, esbelta y acorazada, además del potente veneno.

PERIODISTA Y POLICÍA

ROSA ICELA es comunicadora, graduada en la escuela “CARLOS SEPTIÉN”, es decir, no proviene del sector militar, ni de la academia jurídica, tampoco es criminalista, ni especialista en seguridad nacional.

Oriunda de Ciudad Valles, San Luis Potosí, antes de incursionar en el servicio público fue reportera de TELEVISA RADIO, EL UNIVERSAL, LA AFICIÓN y LA JORNADA.​

Su ascenso en la estructura de cuatro gobiernos capitalinos consecutivos (AMLO, EBRARD, MANCERA, SHEINBAUM) fue por la vía de la atención ciudadana, el trabajo vecinal, la concertación en colonias.

Las denominadas Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública en zonas de alta peligrosidad. Barrios bravos como el de Tepito o la colonia Buenos Aires, donde se afirma que logró contener y bajar la incidencia delictiva.

La Secretaría de Seguridad federal no es, precisamente, una perita en dulce. Con algunas variantes en el nombre, la han ocupado antes personajes del más diverso perfil, algunos más tenebrosos que otros.

Creada por disposición de VICENTE FOX, en dicho sexenio la ocuparon sucesivamente ALEJANDRO GERTZ MANERO (2000-2004), RAMÓN MARTÍN HUERTA (2004-2005) y EDUARDO MEDINA MORA (2005-2006).

Durante los seis años de CALDERÓN (2006-2012) su titular fue uno solo. Nada menos que GENARO GARCÍA LUNA, hoy inquilino destacado del Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, Nueva York, prisión federal de alta seguridad donde espera su sentencia (si no cambian de nuevo la fecha) para el 27 de junio próximo.

Bajo el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO (2012-2018) hubo tres titulares de la referida dependencia, como fueron MANUEL MONDRAGÓN y KALB (2012-2014), MONTE ALEJANDRO RUBIDO (2014-2015) y RENATO SALES HEREDIA (2015 – 2018).

Ya con LÓPEZ OBRADOR (2018-2024), el primer secretario sería ALFONSO DURAZO MONTAÑO entre 2018 y 2020, quien se convertiría en candidato y luego gobernador de Sonora, dejando la chamba en manos de ROSA ICELA RODRÍGUEZ.

Al momento de dicha promoción, la reportera ya había recorrido toda la jerarquía del gobierno chilango para fungir, incluso, como titular de tres secretarías al hilo, SEDESOL, Desarrollo Rural y la General de Gobierno (las primeras dos con MANCERA, la tercera con CLAUDIA) para luego brincar a un cargo federal, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

De ahí la llevó ANDRÉS MANUEL a la hoy llamada Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, función que cumple desde el 30 de octubre de 2020.

PROGRAMA ESPECIAL

En su reciente visita a Reynosa, acompañó al doctor VILLARREAL en la referida “Feria de la Paz”, donde se abordó el trabajo realizado por las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad.

El evento tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento “Prof. MIGUEL SMER”, ubicado en la colonia Lomas del Real de Jarachina Sur. Fue ahí donde AMÉRICO anunció la construcción de más estaciones de seguridad en los circuitos carreteros, con recursos federales gestionados con apoyo de la titular de SSPC.

En las tareas de corte expositivo y para fines de proximidad ciudadana, se hicieron presentes la Guardia Estatal de Género, la Policía Cibernética, los ya conocidos binomios caninos (K-9), personal de reclutamiento y también de la Universidad de Seguridad y Justicia.

El gobernador asistió acompañado por la presidenta del DIF estatal doctora MARÍA SANTIAGO y la directora del DIF nacional, NURIA FERNÁNDEZ, para tomar la protesta a centenares de ciudadanos que asumieron el compromiso de trabajar en bien de la seguridad.

La Estrategia Especial para la Construcción de Paz es un programa donde concurren los tres órdenes de gobierno y opera en 50 municipios prioritarios de todo el país, entre ellos Reynosa.

Como estrategia nació en abril de 2022, fijándose el objetivo de “mejorar la vida y la seguridad de la población mediante la atención a las causas que generan la violencia y la pobreza”, en particular, buscando evitar que los jóvenes de colonias vulnerables “sean cooptados por el crimen”.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com