Por Martha Isabel Alvarado

Candidatos ‘reciclados’

.-Eugenio Hernández, de regreso en la ‘cancha’

.-Maki Ortiz busca asegurar lugar en lista ‘pluri’

.-Que AVA habría vetado a ex alcaldesa panista

.-Triste el panorama para el PAN en Tamaulipas

Se infiere que la incursión del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, con todo lo que él implica, aporta un ingrediente especial a la elección para Senadores en Tamaulipas.

Como vulgarmente se dice: “Le pone sabor al caldo”.

Por lo pronto, el Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, solicitó licencia este martes para separarse de sus labores legislativas a partir del 20 de febrero, por tiempo indefinido.

Una vez que le sea autorizada la licencia de Gómez Leal, suponemos que será llamada su suplente, ÍNDIRA PAOLA LÓPEZ CARRETO, hija del finado Senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, que ostenta título de Licenciada en Política y Gestión Social.

Trascendió, que a la fórmula integrada por el propio “JR”, y OLGA SOSA RUIZ, no le gustó nadita el proyecto político del ex gobernador Eugenio Hernández y la ex alcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz, enfocado a competir por el Senado.

De acuerdo a una medición que se habría llevado a cabo la semana pasada, previo al arranque de las campañas para Senadores y Diputados federales que tendrá lugar el 1 de marzo próximo, Morena contaría con un 39 por ciento de intención del voto, contra 19 de la alianza PRI, PAN, PRD y 14 del PVEM con Eugenio y Maki Ortiz.

Según los que saben, de entrada, la citada fórmula del PVEM para el Senado, le habría menguado a Morena 10 puntos. ¿Será?.

Sólo que por eso sea, que allegados a José Ramón Gómez Leal, “JR”, refieren que lo notan un tanto preocupado, y dispuesto a aplicarse a fondo en su campaña para Senador, no se diga, a ponerle billetes.

No es por intrigar, pero qué ‘suertuda’ es Olga Sosa Ruiz. Dicho lo cual porque su campaña para la presidencia municipal de Tampico, en 2021, se la ‘patrocinó’ el hoy finado SERGIO CARMONA. Y en este 2024 como candidata al Senado, tendría el ‘respaldo’ de un compañero de fórmula pudiente, como “JR”.

¿Ya vieron que son puros candidatos ‘reciclados’ de anteriores procesos electorales los que compiten en la elección para Senadores por Tamaulipas?.

Dicho planteamiento incluye a la diputada local IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, que en 2023 contendió en la elección extraordinaria por el Senado, y sufrió una estrepitosa derrota.

No se descarta que Sanmiguel Sánchez caiga al tercer lugar de la tabla, partiendo de que se ve difícil que los ‘dueños’ del PAN en Tamaulipas (léase el bloque cabecista), le pongan ‘lana’ a su campaña en este 2024. Igual que el año pasado.

Por su parte, Maki Ortiz, quien fuera subsecretaria de Salud federal en el sexenio de FELIPE CALDERÓN, no es ningún dechado de honorabilidad, ni de virtudes, más bien es el prototipo de político que es capaz de todo, con tal de obtener el Poder.

Aquella vieja frase que dice que la política es “el arte de tragar mierda sin hacer gestos”, le viene como anillo al dedo a esta señora, que esta vez no pudo acceder a la candidatura de Morena al Senado por Tamaulipas, a consecuencia de que fue vetada por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, presuntamente.

Es decir, que el jefe político del estado guarda memoria de que Maki Ortiz trató por todos los medios de “tumbarlo” de la candidatura de Morena a gobernador, mediante diversos recursos de impugnación.

En contraste, Eugenio Hernández Flores fue muy querido durante su gestión como gobernador, y su regreso a la cancha política podría concitar simpatías de distintos colores. Ya lo veremos.

El dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, informó en conferencia de prensa que será este viernes cuando se lleve a cabo el registro de su plantilla de candidatos a diputados federales.

Señaló Delgado Carrillo, que 260 candidatos a diputados federales contenderán bajo las siglas de Morena y sus aliados (PT y PVEM), en tanto que los 40 restantes lo harán por separado.

De los 8 distritos de Tamaulipas, el 01 con sede en Nuevo Laredo y el 04 asentado en Matamoros, estarían siglados por el PVEM, con sus abanderados ANA LAURA HUERTA VALDOVINOS y MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, respectivamente.

Siguiendo con aspectos relacionados al Partido del perico, por ahí nos enteramos que Maki Ortiz le habría pedido al gobernador de San Luis Potosí, emanado del PVEM, RICARDO GALLARDO, “Don Pollo” usara sus “buenos oficios” para colocarla en un lugar seguro, en la lista del Senado por la vía plurinominal. ¿“Por si las moscas”?.

CONTRAFUEGO: “Poderoso caballero es Don Dinero”.

Hasta la próxima.