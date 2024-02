Paloma Noyola, la “niña genio” de Matamoros, será candidata a diputada local por el PAN

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- La considerada niña genio, Paloma Noyola, quien inspiró la película Radical protagonizada por Eugenio Derbez, será candidata del PAN a diputada local, por el distrito 11 con sede en Matamoros.

El Universal confirmó con fuentes del PAN Estatal que efectivamente se trata de la misma persona, siendo registrada con el nombre de Paloma Marlene Noyola Martínez.

“Sí es ella, es una propuesta de Lety Salazar (candidata a alcaldesa)”, confirmó la fuente del PAN vía telefónica al reportero.

A través de un comunicado, Acción Nacional informó que la Comisión Permanente del Consejo Estatal de dicho partido aprobó las propuestas de candidaturas para diputaciones locales y presidencias municipales para el proceso electoral 2023-2024.

En la lista de ocho distritos electorales es donde se aprecia el nombre de Paloma Noyola, por el distrito 11, y lleva como suplente a Ximena Pinales Falcon.

En la lista de 24 municipios, de 43, destacan algunas propuestas aceptadas para candidatos a presidentes municipales, como el ex alcalde de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer; así como la ex alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar; Noé Ramos, en Ciudad Mante; y por Nuevo Nuevo Laredo, la ex diputada local Yahleel Abdala Carmona.

Todas las posiciones fueron aprobadas por unanimidad de los integrantes de la Comisión Permanente, además de que se acordó continuar la búsqueda para la selección de los lugares que quedaron pendientes.

La secretaria general en funciones de presidenta estatal, María Del Rosario González Flores, hizo hincapié en que Acción Nacional en Tamaulipas está trabajando en unidad para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, salud, economía, educación y demás temas de principal necesidad, que requieren atención urgente tras el abandono de los actuales gobiernos morenistas.

Paloma Noyola nació en el año 2001 en Matamoros, donde vivió en la colonia Servando Canales, también conocida como “El Basural”.

Con apoyo de su maestro Sergio Juárez obtuvo el primer lugar nacional en Matemáticas y el tercer lugar nacional en español, durante la Prueba Enlace del año 2012.

La estudiante saltó a la fama cuando apareció en la portada de la revista Wired, en el año 2013, en la cual la publicación norteamericana la comparó por su inteligencia con Steve Jobs.