Marco Antonio Vázquez Villanueva

Gobernantes, se lo dejamos a los partidos o le entramos…

En unos días más conoceremos plenamente que pretenden los partidos políticos para México, por lo pronto ya conocemos que en las plurinominales otra vez se evidenció lo gandalla que suelen ser muchos políticos, sin embargo, todavía no ha pasado lo peor, o lo mejor, esperemos.

Por lo pronto se van dibujando los equipos de cada aspirante a los cargos, sus compromisos, casi conocemos qué grupos pueden gobernar el país.

En todos los partidos tienen sus listas de candidatos a Diputados federales y Senadores por la vía plurinominal, sabemos quiénes van a llegar.

Aparecen de los buenos, los malos, y también peores, traidores al pueblo, lo mismo quienes han hundido a este país que quienes han intentado rescatarlo.

A lo que vamos es a que los partidos políticos están exhibiendo sus complicidades, sus compromisos reales, en poquitos casos verdaderos deseos de que políticos gobiernen con profesionalismo y eligen a personajes con pocas manchas, pero, sea quien sea lo que ellos quieren, solo es una propuesta, lo realmente importante será mostrarles lo que queremos los mexicanos, a quién y qué deseamos como gobierno.

Primera tarea nuestra es elegir a la mejor de los aspirantes a la presidencia de la República, o al mejor, si no existe para usted vea al menos peor, luego buscar, hombre por hombre y mujer por mujer, quien merece el voto para el Senado o Diputado federal, repito, una cosa es lo que los partidos nos presenten y otra lo que queremos para nuestros hijos, para nosotros.

Segunda tarea, revise como se encuentra el país, qué necesita, quién puede hacerlo, también con quien se junta, cuáles son sus amigos, qué tal se porta la familia, quienes de sus allegados son peligrosos o si presenta una buena propuesta y el mismo proceso es para los candidatos al Senado o Diputados, en el caso de Tamaulipas, también haga lo mismo con quienes quieran ser alcaldes por primera vez o los que pretenden reelegirse.

México es un país sumido en la violencia, padece hambre una parte de su población que no alcanza para su despensa, con escasas posibilidades y oportunidades hablando de los muchachos profesionistas, también con un sistema educativo en reconstrucción que si se evalúa ahora va de mediocre a malo, lo peligroso para nosotros es que hay dirigentes empresariales y de trabajadores, en todas esas áreas, pretendiendo regresar al pasado o que no se avance, que las cosas sigan igual o peor para poder seguir saqueando a este México lindo y querido.

No se preocupe en buscar que partido tiene los políticos más decentes o como nefastos que le menciono, en todos los organismos las condiciones son similares, hay de todos colores y sabores, lo que debe hacer, le insisto, es revisar hombre por hombre, mujer por mujer.

Premisas importantes, si no lo conoce es que poco ha hecho, téngale miedo a ese tipo de personas, si tiene fama de corrupto o le conoce esas mañanas deséchelo, no va a cambiar.

Remachando, los partidos políticos ya están designando candidatos, también se empezaron a filtrar listas de aspirantes a alcaldes, regidores, síndicos, Diputados locales, ya casi todas las candidaturas tienen nombre de lo que quieren de gobernantes y con eso le digo que ya estamos viendo qué quieren los partidos políticos para México y le pregunto, ¿quieren lo mismo que usted?, en su respuesta debe ir implícito su próximo voto, digo, finalmente ellos, los partidos, no arriesgan mucho, finalmente en sus manos está decidir si los dejamos poner lo que ellos quiere o le entramos con fe a la elección.

EJERCITO, PILAR DE LA SEGURIDAD, DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PAÍS, AMÉRICO VILLARREAL… El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la conmemoración del 111 aniversario del Día del Ejército Mexicano y reconoció la colaboración y el trabajo que despliegan en nuestro estado para contribuir a la seguridad, el bienestar y desarrollo de las y los tamaulipecos.

“Hoy rendimos honor y homenaje a su vocación, a su disciplina, a su inquebrantable convicción de servir. Rendimos honor y homenaje a su origen y a su trayectoria excepcionalmente heroica”, dijo.

Luego del izamiento de la bandera, en las instalaciones del Cuartel del 77 Batallón de Infantería, de esta capital y acompañado por el general Julio César Islas Sánchez, comandante de la 48a zona militar, el gobernador destacó la participación del Ejército Mexicano en la transformación de Tamaulipas.

“Valoramos su entrega para proteger instalaciones estratégicas, para responder a contingencias y en las labores de apoyo a la seguridad”, expresó.

“Vemos, efectivamente, en cada elemento del Ejército un aliado decidido a darlo todo”, afirmó.

UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS QUERIDAS Y RESPETADAS POR EL PUEBLO

El mandatario tamaulipeco agregó que el Ejército Mexicano es una de las instituciones más queridas y respetadas por el pueblo y ha sido clave en la consolidación nacional del Estado actual, además de que, en esta Cuarta Transformación de la vida pública, su papel ha sido fundamental.

“El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exaltado su lealtad y ha reconocido que su apoyo ha hecho posible el haber conseguido en tan poco tiempo, cambios que en otras condiciones tomarían décadas y en el legado que está entregando al pueblo de México”, mencionó.

Por su parte, el general Julio César Islas Sánchez, comandante de la 48a. Zona Militar puntualizó que, a lo largo de sus 111 años de existencia, el Ejército Mexicano ha demostrado que el honor y la lealtad son atemporales y vigentes y que el soldado mexicano siempre antepone los intereses de la nación y del pueblo mexicano a los intereses personales.

“Servir a la patria es el privilegio más elevado que un ciudadano puede tener, y el amor que sentimos por nuestro país, es la razón que durante 111 años México ha tenido un ejército cercano a la sociedad, leales a sus instituciones, firme en sus convicciones de lealtad, situación que lo mantiene como una institución respetada y depositaria de la confianza de los mexicanos”, expresó.

Asistieron la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; el magistrado David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; comisario Francisco Alvarado Terán, coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas; el vicealmirante Félix Quiroz Javier, comandante de la Tercera Zona Naval y el coronel Rodolfo Dizan Gaytán Cortés comandante del 77 Batallón de Infantería.

Además acudieron Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Eduardo Gattás Báez, presidente municipal de Victoria; Felipe Garza Narváez, representante de la Secretaría de Gobernación en el estado; Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia; Jorge Cuéllar Montoya, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública; Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de Programas Federales para el Bienestar y José Calanda Montelongo, coordinador de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia.

