Anuncian suspensión de carretera de cuota; bloqueo sigue

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El secretario estatal de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que se suspende el proyecto de convertir en autopista de cuota la carretera Rumbo Nuevo; pero ante la desconfianza de este anuncio los campesinos continuaron con el bloqueo, a la altura de ejido San Antonio, del municipio de Jaumave.

“Prácticamente está suspendido, no entiendo porqué siguen bloqueando la carretera; se están manifestando aún pero ya no sé qué es lo que manifiestan”, dijo el funcionario estatal.

A pesar de ello, más de cien campesinos, que representan a los habitantes de cinco ejidos, por tercer día consecutivo bloquearon la carretera Rumbo Nuevo, en protesta por el proyecto del Gobierno del Estado de convertirla en autopista de cuota.

El cierre de la carretera se realiza durante el día, solo una vez abren aproximadamente a las 13:00 horas, para que pasen las largas filas de vehículos en ambos sentidos y a las 18:00 horas vuelven a abrir.

La postura de los ejidatarios es porque consideran que al concesionar la construcción de una autopista de cuota, ellos merecen una indemnización justa. No se habían manifestado antes porque desde su construcción la carretera ha sido de libre tránsito, “por este motivo nos inconformamos, porque la negociaron sin haberse indemnizado, mientras no se cobre no hay problema”, expresó uno de los representantes de quienes se manifiestan.

Este jueves también acudió al lugar de la protesta, el subsecretario general de gobierno, Tomás Gloria Requena, para tratar de convencerlos de que concluyan el bloqueo.

“El secretario de Obras Públicas por instrucciones del señor gobernador declaró a los medios de comunicación que la obra se suspende, y ahorita están revisando la posible cancelación”, les dijo a los manifestantes.

Estuvo acompañado por el subsecretario de Obras Públicas de Vías de Comunicación, quien insistió que la obra se suspende.

A los dos les insistieron en preguntarles si estaban informando que se suspende, pero después continuará el proyecto o si queda definitivamente cancelado.

“Se suspende, y están en pláticas con los inversionistas para estudiar la posible cancelación”, reiteró Tomás Gloria Requena.

No llegaron a ningún acuerdo y el cierre de la carretera continuó hasta las 18:00 horas, con el anuncio de que por la mañana del viernes 23 de febrero el bloqueo seguirá.