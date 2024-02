Perfilan multas para partidos por 67 mdp

AGENCIAS

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó las irregularidades cometidas por los aspirantes a la Presidencia durante la precampaña, por lo que perfila multas por 67 millones de pesos.

Las sanciones finales, que podrían modificarse en el análisis del dictamen, serán discutidas el próximo martes en la sesión de Consejo General del INE.

La mayoría de las sanciones corresponden a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Se propone multar a Morena con 53 millones 798 mil pesos; al PT, con 2 millones 277 mil pesos y al Partido Verde Ecologista de México, con 589 mil pesos.

Respecto a la oposición, la coalición Fuerza y Corazón por México recibiría sanciones por más de 7 millones de pesos.

De estos, 4 millones 44 mil pesos corresponden al PRI; 2 millones 732 mil, al PAN y 457 mil 493, al PRD.

En tanto, para Movimiento Ciudadano se perfilan multaspara su precandidato Jorge Álvarez Maynez, así como para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien estuvo unos días en la contienda, por un total de 3.8 millones de pesos.

Las sanciones corresponden principalmente a egresos no reportados por los partidos, no comprobar los gastos de propaganda contratada por internet y otros no vinculados a las actividades de la precampaña.