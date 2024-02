Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ni un porro más…

El viernes por la tarde la comunidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el campus de El Mante, vivió momentos de terror, un grupo de alrededor de 20 personas encapuchadas, armados con bates y tubos ingresaron a sus instalaciones arremetiendo contra todos y contra todo, dejando varios heridos y destrozos de infraestructura, obvio, de inmediato se dijo identificar a los mismos como porros al servicio del pasado.

Las intenciones de esta barbarie por supuesto que son regresar al pasado, a la comodidad que tuvieron administraciones anteriores políticas y universitarias de ejercer presupuestos sin hacer mucho, a veces, sin preocuparse por la calidad de educación que reciben los muchachos.

No, no es nada nuevo el tema, el porrismo en la UAT causó terror en Victoria en sus peores épocas, muy muy lejanas por cierto, y todos sabemos que igual ejercía presión y poder en todas las facultades del Estado, igual que causaron muertes, con el añadido de que era común que fueran los autores de asaltos, saqueos de depósitos de cerveza, pisa y corres en gasolineras y hasta ataques a las muchachas.

Le insisto, eso fue en tiempos muy lejanos al grado que se creía extinto, se pensó que los porros no podrían volver a actuar con tanta saña y grado de locura como ocurrió en El Mante, menos mezclados con la política, menos en una época en la cual las autoridades de la UAT buscan colocar en los primeros lugares nacionales a nuestra máxima casa de estudios.

La breve introducción es útil para reconocer que el acto, junto con todas las denuncias que se han presentado por presuntos actos de corrupción, incluso se puede sospechar que lo de El Mante nace en ese contexto, provocó algo que no sucedía en mucho tiempo, la participación abierta del gobierno estatal para calmar las aguas universitarias, siempre en busca de eliminar estos connatos de violencia y tomar cartas en el asunto en busca de oportunidades a los jóvenes.

“Que quede bien claro: el que se mete con la UAT se mete con el Gobierno del Estado; y no vamos a regresar a conductas retrógradas que vayan en contra de la formación de los universitarios”, advirtió el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“No se dará un paso atrás en esta nueva etapa que busca el progreso de la Universidad y un mejor futuro para sus estudiantes”, dijo en forma contundente estando acompañado del MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la UAT, en la ceremonia cívica de honores a la bandera nacional en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario de Victoria.

Ahí estaba casi todo el centro universitario, estudiantes, docentes, personal administrativo de las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT.

“Todo el respaldo al rector y a la máxima casa de estudios, que transita hacia un escenario de excelencia académica y grandes proyectos para su desarrollo”.

El gobernador planteó que no se pueden dejar de lado los proyectos ante el regreso de conductas nocivas que prevalecieron por muchos años, obvio, en referencia a los hechos vandálicos en El Mante.

“No podemos dejar de lado que ya no queremos retornar al pasado. Estamos viviendo una época de desarrollo humanitario, de visión y de conjunto, de fraternidad y de oportunidades de crecimiento”, dijo al comprometerse a no escatimar recursos ni permitir los saqueos a la UAT como se hizo en la pasada administración.

“La visión que tenemos con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y nadie nos va a hacer cambiar; es una universidad del futuro, de proyección, y tenemos que ganar los principales lugares de nuestra actuación académica y de compromiso social a nivel nacional”.

“Y lo repito: el que se mete con la Universidad se mete con el Gobierno del Estado”.

Obvio, como sociedad conocemos lo peligroso que puede ser el uso de la fuerza en instalaciones universitarias, por eso hacemos votos para que no regresen, para que la UAT le apueste al futuro de los muchachos fortaleciendo lo académico y al grito de, “ni un porro más” …

