Por Carlos López Arriaga

Tres narrativas en camino

Cd. Victoria, Tam.- Viernes primero de marzo, fecha que marca una muesca en el calendario nacional. Arranque de tres campañas; le quedan siete meses (y descontando) al gobierno de LÓPEZ OBRADOR; faltan tres meses (y descontando) para la elección que define su relevo. Entre el torbellino de eventos, destaco algunos.

XÓCHITL, EL VELORIO

Lúgubre inicio de la alianza opositora, a la medianoche del 29 de febrero, cero horas del día primero, en una entidad (Zacatecas) y una localidad (Fresnillo) donde el luto es ropa de uso diario.

Adopta la señora GÁLVEZ algunos trucos de LÓPEZ OBRADOR, no solo sus programas sociales sino (también) el deliberado manejo de los símbolos. Empleo calculado del factor emocional; la vena irracional como imán de votos.

El suyo fue un arranque que pareció honrar los humores oscuros del México profundo. Horario nocturnal, veladoras, culto a los muertos, ritual de pesadumbres y luego (en Irapuato) un pacto de sangre en honor a los más viejos.

Pero importa tomar distancia. No es necesario que XÓCHITL (con ese pasado trotskista en su biopic) crea sinceramente en dicha mitología de lo trágico-mexicano. Tampoco necesita creer en la Llorona para ungirse luego como Catrina.

Basta con que sus asesores de marketing le encuentren utilidad política al tema y elaboren una liturgia a modo. Una bien calculada narrativa que a lo largo de la campaña nos lleve una y otra vez a Mictlán, Janitzio, Mixquic o Tempoal. Acaso al Comala de JUAN RULFO, el panteón donde platican los difuntos.

Plan con maña. Si la señora GÁLVEZ logra asociar su imagen al llanto permanente de los mexicanos logrará que su causa se actualice en automático con cada llamarada de la nota roja, entre las muchas que nos sacuden varias veces al día, todo el año.

Así está el ánimo nacional, salpicado de luto y sangre. Cabe pensar que si MORENA fuera hoy oposición, andaría haciendo lo mismo. Sacudiendo el incensario como argumento electoral.

CLAUDIA, LA APLANADORA

Llenar el Zócalo es la especialidad de MORENA y del viejo PRD. La plaza y sus bocacalles. Mucha pero mucha gente, capacidad de movilización envidiable para cualquier partido.

Y se antoja inútil el argumento de que son acarreados. Todos los partidos lo hacen, aunque con distinto grado de éxito. En cualquier caso lo que envidian es la eficacia del obradorismo, sus años de práctica.

Oiga usted, cien compromisos de campaña es tarea muy pesada para los críticos. Aunque es tema para una rama particular del círculo rojo, los conspirativos, quienes dudan de todo y de todos, con preguntas cavernosas como, por ejemplo:

¿Qué proporción de esos 100 misterios es acreditable al imaginario presidencial y cuánto de ello viene de CLAUDIA?, ¿Todo es para cumplir?, ¿o alguna parte solo para distraer al adversario, los medios, como el tema ese de eliminar la reelección en los procesos mexicanos?

Iniciativa que recoge, dijo la doctora SHEINBAUM: “lo que fue la Revolución Mexicana y su principal demanda, sufragio efectivo no reelección. Hay que echar para atrás todas las reelecciones, incluyendo la de diputados y alcaldes.”

Y mire usted, la palabra “todas”, debió resonar muy fuerte en las 2475 sedes municipales del país y en los 32 palacios legislativos locales. Desde luego, por elemental (y muy tricolor) disciplina, ediles y legisladores morenistas dirán, en automático, que sí.

Aunque luego, en una reacción subrepticia (también, muy tricolor) preguntarán en voz baja si la cosa va en serio o es solo argumento de campaña. Si está sujeta a discusión o será a chaleco.

En tanto, se diría que la maquinaria funciona bien, cristaliza propósitos. Le impone su marca al tiempo, un ritmo preciso mientras se consumen los tres meses que faltan para el 2 de junio, cuando ya todo esté consumado.

FOSFO SIN FÓSFORO

En aras de una cobertura equilibrada, es menester hablar del tercero. La campaña que no parece campaña sino gira artística. La del candidato naranja JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, inspiración natural para la gran familia de caricaturistas nacionales. Tema favorito para los creadores de memes.

Ciertos antecedentes indican que palabras como “payaso” y “payasadas” son algo cercanas al ánimo de JORGE. Por una aseveración así, en 2020 tuvo una reyerta en redes con otro gran clown de la polaka mexicana como es el señor GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.

El mismo ÁLVAREZ MÁYNEZ calificó este sábado de “payasada” la firma con sangre y notario público efectuada por XÓCHITL en la plaza de Irapuato.

El tema circense vuelve una y otra vez al candidato naranja. Tanto que sus malquerientes están reciclando viejos memes con el mismo motivo fársico, ya empleado en años anteriores para calificar su desempeño.

Luce poca sustancia en sus discursos y un autobús pintado de naranja fosfo. La plana mayor del gobernador emecista ENRIQUE ALFARO, brilló por su ausencia en el arranque de campaña, en Lagos de Moreno, Jalisco, ciudad también siniestrada por las bandas criminales.

Otro detalle es que la metralla verbal de MÁYNEZ se focalice de manera exclusiva en la señora GÁLVEZ. Es decir, no toca a CLAUDIA ni a LÓPEZ OBRADOR, aunque diga desaprobar la política de “abrazos no balazos.”

Su enemigo es la alianza PRI-PAN, de acuerdo al parámetro fijado por SAMUEL GARCÍA, llegando ambos al absurdo de culpar al PRIAN de haber militarizado al país.

Sin embargo, cuando una contienda está polarizada, las preferencias tienden a concentrarse aún más durante las semanas finales, al entrar en acción el razonamiento del voto útil. Aplicado esto al caso actual, la impresión es que las dos trincheras mayores tenderán a devorar el capital político del MC, de por sí escaso.

