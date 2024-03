Por Carlos López Arriaga

Arturo Soto, ¿chantaje a CDV?

Cd. Victoria, Tam.- Acaso fuera válida la inconformidad del exdiputado local panista ARTURO SOTO ALEMÁN contra la imposición de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA en el primer lugar de la lista plurinominal para legisladores locales.

Lo cuestionable es el manejo dado al problema por el propio SOTO ALEMÁN. En lugar de focalizar su impugnación al proceso interno por la vía legal y ante la autoridad correspondiente, SOTO optó por escenificar una pataleta en redes.

Ni tardos ni perezosos, los amigos de ISMAEL le respondieron con metralla textual. A lo cuál ARTURO respondió lanzando una advertencia que parece dirigida a los hermanos CABEZA, al escribir:

-“Sigan tratando de defender al inútil y voy a empezar a twitter (sic) perversas complicidades, atórenle y voy a subir el nivel de la conversación, por cada respuesta de ustedes será un ataque directo hacia el hermano sin talento, he sido muy prudente pero eso se acabó” (https://twitter.com/ArturoSotoA).

Ande usted. El inconforme se asume como el personaje aquel del maestro HITCHCOCK, el protagonista de “The Man Who Knew Too Much”. El hombre que sabía demasiado.

Releyendo palabra por palabra su mensaje en la #RedX (antes Twitter) resulta que SOTO tiene una opinión bastante mala del senador ISMAEL CABEZA. Primero le llama “inútil” y luego “hermano sin talento”.

No será el autor de esta columna quien lo contradiga. Pero también habla de “perversas complicidades” y amenaza con revelaciones a las que califica de antemano como “ataque directo” contra ISMAEL, hoy que su actitud prudente parece haberse agotado.

ALIADO ÍNTIMO

Durante años se ha dicho en medios que SOTO ocupó un lugar muy especial en el equipo del exgobernador FRANCISCO JAVIER, como mensajero y recaudador financiero, antes aún de ocupar la subsecretaría estatal de ingresos.

Y que al respecto le habría servido su paso por el SAT, pues ello le permitió hacerse de información valiosa de gente adinerada y con algún historial de incumplimiento fiscal. Tocar esas puertas y pasar charola para las campañas de CABEZA fue parte de lo mismo.

Desde luego, son especulaciones de prensa que carecen (hasta hoy) de sustento probatorio. Aunque algo de ello nos viene ahora a la memoria, cuando vemos al susodicho lanzarse de frente contra el hermano menor de la dinastía cabezona y amagar con revelaciones inconvenientes.

En efecto, ARTURO sabe demasiado y podría guardar información tal vez penosa de sus antiguos jefes, pero muy útil para sus adversarios morenistas. Datos duros que hoy se siente tentado a revelar tras reprobar la candidatura de ISMAEL en posición de privilegio.

El incidente sirve de paso para constatar el estado de descomposición en que se encuentra el grupo político del exgobernador panista. Señal inequívoca de decadencia, cuando se pierde la lealtad y empiezan a asomar delaciones, infidencias, revelaciones peligrosas.

Alguien quiere romper el silencio porque se siente mal premiado. Acusa maltrato de la familia antes reinante y coquetea con revelar asuntos turbios. Lo cual aquí y en China se llama chantaje. Veremos hasta dónde llega.

MENSAJE DE ODIO

VICENTE FOX lanzó un afrentoso mensaje en video dirigido a la candidata morenista CLAUDIA SHEINBAUM, que en cualquier país civilizado habría sido visto como una amenaza, suficiente para proceder judicialmente. Pero no en México donde desde hace mucho perdimos la capacidad de asombro.

Desde algún lugar de su rancho (algo al fondo nos hace pensar en una caballeriza o galerón rústico) el ya octogenario expresidente subió a las redes una perorata de 82 segundos, abundante en desaguisados graves (https://tinyurl.com/2dlhmyx6).

No le sugiere ni le pide, más bien le ordena con voz majadera que se deslinde de LÓPEZ OBRADOR y deje de imitarlo. Para luego afirmar en tono amenazador: “tú no vas a ser presidenta, no tienes las calificaciones, no tienes la honestidad´”, “olvídate de tus aspiraciones”, “tu ya no tienes la autoridad moral”, “retírate de esta contienda electoral”,

Su tono de voz es intimidatorio y agresiva su expresión facial. Hay algo más que demencia senil en dicho video. VICENTE FOX se arroga el derecho de decidir quien participa y quién no en una contienda por el voto.

SIN CONTROL

En la misma red, los simpatizantes de SHEINBAUM se la tomaron a chunga. Le respondieron (como suelen) tildándolo de loco, sugiriendo al abuelo que se vaya a dormir, aconsejando a sus parientes tenerlo bien medicado y sin acceso a celulares.

Pero nada de ello impide ubicar su tuit en la categoría de una amenaza. Hay lenguaje no verbal que parece acreditar la presencia de un mensaje de odio, dirigido (además) contra una mujer.

Esto no tiene que ver con partidos. Son despropósitos que en esta columna ya he señalado en el propio LÓPEZ OBRADOR. La defensa vale para cualquier candidatura de todas las trincheras

Nos guste o no la doctora SHEINBAUM, nos cuadre o no XÓCHITL GÁLVEZ, nadie tiene el derecho de hablarles de esa manera. Mucho menos ordenar a alguien que abandone su candidatura.

A mediados del 2023, VICENTE había atacado a la misma CLAUDIA por sus ancestros judíos, lo cual fue condenado por XOCHITL GALVEZ quien reprobó el desplante del exmandatario por su inaceptable antisemitismo..

Sin olvidar que hace unos meses suspendieron a VICENTE de la #RedX por acusar de prostituta a MARIANA RODRÍGUEZ, lo cual provocó otro deslinde tajante de la propia XÓCHITL.

Para la alianza opositora, VICENTE está convertido en un incómodo compañero de ruta. Simpatizante poco útil y más bien gravoso que parece haberse salido de control. Un caso más para la psiquiatría política.

