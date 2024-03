Admite Eugenio Hernández que le dolió mucho ver a muchos compañeros trabajando con el PAN

Redacción Infonorte

Matamoros.- Destacados priístas de Matamoros manifestaron su apoyo al candidato al Senado por el Partido Verde, Eugenio Hernández Flores.

En una reunión convocada por priístas que reconocen la trayectoria, compromiso y liderazgo de Eugenio Hernández, se reunieron para oficializar su apoyo a la fórmula del Verde.

Además, empresarios de diversos giros dijeron que, por los resultados que dio Eugenio como gobernador no dudarán en apoyarlo el próximo 2 de junio.

En este encuentro, el candidato del Partido Verde al Senado, Eugenio “Geño” Hernández Flores, explicó las razones por las que no aceptó la candidatura que le ofreció el PRI.

“Les dije yo no voy a compartir el templete con gente nefasta, esa es la realidad, totalmente con otros valores, por no decir más, y entonces pues no se puede, por eso cuando me llegó la invitación del Verde, la verdad inmediatamente dije que sí, porque no es un Partido ajeno a mí, yo ya fui candidato del Partido Verde cuando la campaña a gobernador hace 20 años” expresó.

El candidato al Senado por el Partido Verde, recordó frente a un grupo de amigos de esta ciudad fronteriza, que fueron muchos los perseguidos políticos del régimen panista, como su compañera de fórmula la candidata Maki Ortiz Domínguez, y Mario López, candidato a la Diputación Federal del distrito 05.

Por esta razón dijo que el Verde es la mejor opción, un partido fresco, que va encaminado a la transformación y con el cual coincide en los valores y en los principios.

“Lo menos que me imaginé fue que el PRI se iba a juntar con el PAN, decía no manches, cuántos pleitos no echamos con ellos, si me dolió ver a muchos compañeros, ahí trabajando a favor de aquellas personas, pero así es la política ahora, hay que acoplarse y los tiempos cambian, hay que renovarse ver para adelante.