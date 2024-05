Marco Antonio Vázquez Villanueva

Xóchitl les regresó la memoria…

¿Fue tan mala la vista de Xóchitl a Tamaulipas como lo dicen los afines a Morena?, ¿fue tan buena como la pintan los azules y aliados de la coalición Fuerza y Corazón por México?, siendo sinceros hay que decir que no fue lo primero… ni lo segundo.

De lo bueno para los azules, tricolores y amarillos es que su candidata presidencial les recordó la capacidad de movilización, de organizar eventos, también que pueden hacer cosas mejores que andarse disputando paternidades de derrotas o triunfos que aún no se concretan, igual Xóchitl les dejó claro que tiene un interés por Tamaulipas al ser el primer Estado con dos días seguidos y completos de encuentros con sus seguidores y quienes quieran seguirla en los municipios de Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante y Tampico.

De lo malo, hubo imprecisiones en algunos datos, tampoco fue buena idea cargarle muertitos a la actual administración respecto al tema del agua, de la seguridad, e incluso otros que fácilmente los iban a debatir y tumbar sus adversarios.

Lo interesante, más allá de la propuesta de mejorar la seguridad dotando a los municipios con cámaras de videovigilancia, patrullas y tecnología, el apoyo a viudas y huérfanos de la violencia, a las madres buscadoras, el clásico ya basta a la violencia o destinar apoyos al campo más la promesa de que a Tamaulipas se le destinaría mucho más dinero que el que llega con AMLO o para el tema del agua, lo interesante, le decía, se registró en El Mante, ahí habló de que el asesinato del candidato del PAN, Noé Ramos, fue algo más allá de lo que se ha visto hasta hoy y urgió aclararlo, desde luego que hay coincidencias y es importante eso porque el Fiscal es un panista, herencia de Cabeza de Vaca, es decir, la pelota esta en su mismo terreno, también porque es una realidad que dicho asesinato en la forma como se aclaró no deja contentos a muchos, esta fiscalía cabecista debe ofrecer más información y mejores datos, creíbles sobre todo, respecto al tema, que se deslinden responsabilidades, que se investigue a los beneficiados de ese artero crimen al igual que a quienes pudieron ser enemigos del candidato.

La visita de Xóchitl fue la última en su campaña, habrá que ver en cuanto beneficia o perjudica a sus correligionarios, le insisto, hay cosas positivas como regresarles la memoria a los prianistas respecto a su capacidad de organización, de que haciendo cada uno sus tareas pueden tener mejores resultados, pero también la visita dejó evidencias de que no saben reaccionar o responder pronto a los embates de sus adversarios que estuvieron muy atentos para atacar o destruir todo lo que se decía o hacía, peor aún, que lo codo de muchos candidatos a alcaldes es lo que les está causando estragos, eventos con recursos dan buena impresión, pero hasta hoy la visita de la candidata presidencial es lo único, de ese lado, que tiene ese sello y hasta pueden tener el adjetivo de buenos eventos, exitosos eventos.

Al final, la visita de Xóchitl a Tamaulipas de algo le servirá a su candidatura, también para que se entere que algunos candidatos, locales y federales, más que apoyo resultan una monserga, una carga e incluso un lastre para quien aspira a gobernar el país.

El jueves y el viernes de la semana pasada fue el último tirón de Xóchitl a los candidatos de su partido, veremos el 2 de junio que tanto lo aprovecharon, más aún, que tanto se hundieron algunos porque no fueron capaces de demostrar que pueden operar sin la lana a la que estaban acostumbrados.

Y si, si bien la visita de Xóchitl puede apuntarse como un éxito para sus seguidores en diferentes aspectos, también demostró que el PAN, el PRI y el PRD, están muy lejos de ser aquellos monstruos de la operación política, porque una vez que se fue su candidata regresaron a lo que han sido los últimos años, a mostrarse medrosos y hasta tacaños para movilizar a sus militancias, conclusión, aún cuando el evento les regresó la memoria de que ellos saben cómo aparentar que pueden ganar para atraer votos, parece que no pueden o no están dispuestos a invertirle a la campañas como antes le hacían sin importar que la gente piense que no pueden ganar y huyan de las urnas…

REPRESENTARÁ ALUMNO DE LA UAT A MÉXICO EN OLIMPIADA INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE CIENCIAS… El brillante desempeño académico y el compromiso con la excelencia de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se destacan una vez más con el logro de Luis Fernando Aguiñaga Rodríguez, estudiante de la Escuela Preparatoria Mante, quien tendrá el honor de representar a México en la Olimpiada Internacional de Proyectos de Ciencias Aplicadas de Indonesia 2024, programada para realizarse en la ciudad de Surabaya, ubicada en la isla de Java, antes de que finalice este año.

Luis Fernando, quien cursa actualmente el segundo semestre de bachillerato en la Preparatoria Mante de la UAT, acudirá a esta olimpiada organizada por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia.

El proyecto del alumno de bachillerato de la UAT analiza la posibilidad de utilizar sistemas enzimáticos de hongos basidiomicetos para la degradación primaria de colillas de cigarrillo, con el objetivo de reducir su impacto ambiental. Los basidiomicetos son una división del reino Fungi que incluye a las típicas setas y hongos con sombrero.

Este proyecto, de tipo experimental exploratorio, ofrece una alternativa innovadora para el manejo y tratamiento de residuos sólidos del cigarrillo, aprovechando el potencial de estos hongos.

El joven ha contado con el respaldo de un sólido equipo de trabajo e investigación conformado por profesionales de diversas áreas, entre ellos Isabel Medina, Rubén Pérez, Alma Altamirano, Isabel Amaro, Guadalupe Bustos, Daniela Ávalos, Nora Garza, Elisa Córdova, Karina Segura, Karely Anaya, Francisco Miranda, Ingrid Rodríguez y Fabiola Sánchez, bajo la supervisión de la maestra Ma. del Pilar Garza Aguilar, directora de la Preparatoria Mante de la UAT.

Luis Fernando nuevamente representará a la UAT y a México en esa competencia donde el año pasado se hizo acreedor a la medalla de oro.

Durante su trayectoria en la Prepa Mante, ha sido reconocido en otros eventos de ciencias nacionales e internacionales, además de fundar en este plantel el Club de Expo Ciencias, convirtiendo a la institución en un semillero de ciencia e innovación.

