Por Carlos López Arriaga

La urna y el factor territorial

Cd. Victoria, Tam.- De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (estimaciones 2023), las diez entidades más pobladas de la República Mexicana (el top-ten) son, en este orden: EDOMEX, CDMX, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán y Oaxaca.

Yendo por partes, entre los primeros cinco (el top-five) cuatro están gobernados por MORENA, es decir: EDOMEX, CDMX, Veracruz y Puebla. En este primer grupo, solo Jalisco se encuentra bajo control de un partido distinto: Movimiento Ciudadano (MC).

Y si observamos los cinco siguientes, tres son de MORENA (Chiapas, Michoacán y Oaxaca), uno del MC (Nuevo León) y uno del PAN (Guanajuato).

Considerando de nuevo los primeros diez, encontramos que hay siete entidades bajo control del partido guinda, dos del naranja y uno blanquiazul.

Pero ello, con un Nuevo León cuyo gobernador SAMUEL GARCÍA ofrece hoy día muestras de entendimiento con la plataforma guinda, a cambio de la alcaldía reynera que hoy busca su esposa MARIANA RODRÍGUEZ.

En la tabla general de 32 estados, hay 21 de MORENA, dos del MC (Nuevo León y Jalisco), uno del PVEM (San Luis Potosí) y uno del extinto Partido Encuentro Solidario, antes llamado Encuentro Social, el PES (Morelos).

En la trinchera contraria solamente siete son gobernados hoy en día por la oposición real, la auténtica, la que en verdad compite por el poder al lado de XÓCHITL GÁLVEZ, como es la alianza PRI-PAN.

El PRI es gobierno en dos estados (Coahuila y Durango), mientras que el PAN tiene el mando estatal en cinco (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán).

¿Y EL ARROZ?…

Sirva esto de prólogo para entender por qué en esta recta final, cada día más comentaristas, observadores, medios impresos y electrónicos identificados como adversarios de AMLO y su cuarta transformación, en un acto de realismo admiten sin tapujos que la doctora CLAUDIA SHEINBAUM es prácticamente inalcanzable.

Entre otras razones porque las encuestas (salvo el caso especialísimo de MASSIVE CALLER) no han variado de manera sustantiva en los últimos seis meses, cuando calculan la distancia de la candidata guinda sobre la prianista, por lo regular en cifras de dos dígitos.

Pero además (bajo el repaso geográfico de los primeros párrafos) porque las entidades donde los partidos tienen mando otorgan una ventaja objetiva en el estratégico terreno de la movilización, durante la jornada electoral.

Dónde son gobierno traen bolsa y corporaciones a su servicio, máxime si se trata de regiones densamente pobladas, donde la ayuda social tiene un impacto mayor. Piénsese en Oaxaca, Chiapas, EDOMEX, por citar algunos ejemplos.

Desde luego, falta el tercer debate del próximo domingo 19 de mayo, que será menester considerar en cualquier estimación de escenarios si recordamos el importante avance en la narrativa de XÓCHITL GÁLVEZ en el segundo (y después).

TEMAS SENSIBLES

También porque el tema dejado para el último y oficialmente llamado “seguridad y justicia” es nada menos que el Talón de Aquiles del régimen. El punto más vulnerable que además no requiere explicaciones sofisticadas, ni marcos teóricos, ni planteamientos ideológicos. Con las imágenes diarias de la nota roja basta y sobra.

Cabe esperar que ambas candidatas se encuentren haciendo rounds de sombra sobre este tema específico: la actividad criminal, la inseguridad, la ola delictiva y sus efectos sobre la calidad de vida de millones.

El empoderamiento de los cárteles que hasta la misma TATIANA CLOUTHIER ha reconocido como factores de poder (“aquí en Sinaloa, el narcotráfico mueve la economía”, https://is.gd/xmmqEp).

Es el flanco más vulnerable de CLAUDIA y los operadores de XÓCHITL están ya preparando argumentos con la lógica de quien afila espadas.

Para la doctora SHEINBAUM la estrategia será de contención. Reposar nuevamente en la habilidad mental para sortear las acometidas de su adversaria, en el entendido de que los golpes afectan menos cuando son ignorados, esperando pasar al siguiente tema.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Un detalle interesante es que su gobierno en la Ciudad de México destacó por haber instrumentado con cierto éxito una estrategia de mano firme contra el crimen organizado que marcó una diferencia sustancial con la administración federal.

Solo que dicha mano dura no está incluida en la narrativa de campaña diseñada desde Palacio Nacional y esto le resta a CLAUDIA argumentos en su defensa. Y la razón es que implicaría establecer un comparativo entre la eficacia de su secretario de Seguridad OMAR GARCÍA HARFUCH y la política blanda de las instituciones federales.

Aún así, lo que estará a discusión es mucho más que la gran mancha urbana donde residen los tres poderes de la unión. El debate versará sobre el mapa nacional y sin duda XÓCHITL hará sentir sus argumentos. Cuestión de revisar sus bravatas más recientes.

Para allá va y esta será la apuesta postrera donde habrá de jugar su resto. Al día siguiente del tercer debate (lunes 20), le restarán dos semanas a la contienda y todo estará consumado.

Imposible avanzar en días lo que no se logró en meses, pese a la ardiente fe de las bases partidistas que mantendrán viva la esperanza de triunfo hasta el último minuto.

Lo que vendrá luego, a lo largo de junio, no es nada fácil. Los ánimos están tan polarizados que (gane quien gane) su contraparte levantará el puño y el respectivo ejército de abogados, con las impugnaciones de rigor.

Tendremos una batalla postelectoral muy movida, comparable acaso a las de 1988 y 2006. Hay 18 años de diferencia entre 1988 y 2006. Y también 18 entre 2006 y el 2024. Veremos.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http: //lopezarriagamx.blogspot.com