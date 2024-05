Por Carlos López Arriaga

Poll de polls, postdebate

Cd. Victoria, Tam.- La concentradora de encuestas POLL.MX reportó el martes pasado los números de las principales agencias de opinión, en respuesta a una pregunta básica: ¿quién ganó el debate?

Fueron once firmas de muy diferente origen, distinto propietario, ubicación y trayectoria, con el denominador común de estar operando de manera regular en el medio.

Diez de ellas dan por ganadora a CLAUDIA SHEINBAUM, con diversos márgenes de ventaja. Solo una (MASSIVE CALLER y no es sorpresa) otorgó el triunfo en el debate a XÓCHITL GÁLVEZ. Lo curioso es que entre las diez que levantan la mano a CLAUDIA, tres de ellas ponen a JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ en segundo lugar.

Es el caso de ARIAS CONSULTORES que ubica a SHEINBAUM con 47%, a MÁYNEZ con 23.5% y a GÁLVEZ con 20.7%. En el mismo orden fueron los resultados de GOBERNARTE, que reportó 51.2% para la candidata guinda, 23.5% para el aspirante naranja y 20.7% para la del PRIAN.

Con distintas cantidades pero una jerarquía similar, ALGORITMO pone a CLAUDIA con 39.2%, sobre los 37% de MÁYNEZ y 18.8% de XÓCHITL. Repito, son las tres encuestadoras que mandaron al tercer lugar a la señora GÁLVEZ, lo cual resulta algo difícil de digerir, al menos para quien esto escribe.

Entre quienes observaron resultados más ortodoxos, en el orden clásico 1-2-3 (MORENA, PRIAN, MC) se encuentran TRESEARCH (55.6%, 32.8%, 6.7%); ELECTORALIA (56%, 28%, 16%); CERESEARCH (53%, 35%, 12%); FACTOMÉTRICA (61.2%, 30.5%, 8.3%); DEMOSCOPÍA (59.4%, 21.2%, 19.4%); MEBA-UNIVERSAL (53.4%, 35.5%, 9.8%) y ENKOLL-PAÍS (49%, 26% y 18%).

Quien dio más alto puntaje a la doctora SHEINBAUM fue FACTOMÉTRICA (61.2%), mientras que MASSIVE CALLER le otorgó la cifra más baja (38.7%).

La mejor calificación para la señora GÁLVEZ viene de MASSIVE CALLER (53%) y la más baja de ALGORITMO (18.8%). El más alto puntaje para MÁYNEZ vino también de ALGORITMO (37%) y el menor fue de TRESEARCH (6.7%).

El comparativo completo puede consultarse en el portal de POLLS.MX, haciendo clic en el siguiente enlace: https://is.gd/wCgnqG. Su metodología para lo que llaman “modelo de agregación bayesiano dinámico” está disponible aquí: https://is.gd/0fB5a9.

SACUDIDA REGIA

Y bueno, dirán que es amarillismo, pero el batacazo propinado este miércoles por la cadena NORTE-REFORMA al gobernador neoleonés SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA es de los que dejan huella.

Se está denunciando la apropiación de un gigantesco bien inmueble nada menos que en San Pedro Garza García. Si las cuentas no me fallan, 18 hectáreas es algo así como 18 mil metros cuadrados, en números redondos, con valor comercial (informan) superior a los 700 millones, bajita la mano.

Golpe severo que puede dejar consecuencias variadas al orgulloso mandatario estatal, en los más diversos frentes:

(1) En principio, la secuela jurídica. Es decir, el expediente de investigación, si observamos que la denuncia periodística se convirtió en causa penal anunciada a botepronto por el diputado presidente de la fracción panista CARLOS DE LA FUENTE, quien recurrirá a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y presentará la acusación correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.

(2) Y el escándalo estalla ahora que la Suprema Corte de la Nación resolvió la procedencia del juicio político solicitado por el PRIAN contra SAMUEL GARCÍA por los reiterados abusos que ha cometido desde el Poder Ejecutivo al no enviar el congreso estatal el Presupuesto de Egresos en el 2023 (entre otros ejemplos).

(3) Con algunas complicaciones del mismo orden. Sin dificultad podrían empalmarse las quejas de una veintena de alcaldes a los que se les han retenido los presupuestos por la muy mezquina razón de que pertenecen a partidos distintos al gobernante MC.

O las iniciativas de diverso orden aprobadas por la cámara local y que no entran en vigor porque SAMUEL congela su publicación. Y la razón es igualmente miserable. No le gusta que otros legislen; sólo él y su minipartido.

(4) Pero también habría una secuela electoral, un tanto más indeseable por afectar a la primera dama MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ, hoy candidata del MC a la alcaldía regia. El escándalo en ciernes le otorga argumentos a su principal adversario ADRIAN DE LA GARZA SANTOS, candidato del PRIAN.

TRES AL HILO

Demasiados frentes de batalla y en paralelo. Lo cual no es raro, si recordamos su costumbre de ir al choque con los más variados sectores cada vez que lo contradicen. Antes que negociar, comete faul, taclea, derriba, le pasa por encima a la gente.

Los dos antecesores de SAMUEL han tenido líos con la justicia. El del tricolor RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ en 2017 fue un sainete tan anunciado, tan telegrafiado, que cuando la justicia por fin lo alcanzó, sus abogados ya habían echado bastante tierra sobre el asunto y solo duró unas cuantas horas en prisión.

Igual de artificioso fue el caso del independiente JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, El Bronco, preso en marzo de 2022 por presuntos delitos electorales y liberado al octubre siguiente, tras ser absuelto por un juez.

Una agraviada sociedad neoleonesa sigue esperando acciones verdaderas de justicia contra esa clase gobernante cuya rapacidad contagia a todas las corrientes ideológicas y aún a los políticos sin partido.

La libró RODRIGO, la libró JAIME, toca el turno a SAMUEL. La tercera podría ser la vencida.

