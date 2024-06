Marco Antonio Vázquez Villanueva

Las encuestadoras…

Chafearon, se exhibieron como fraudulentas, viles comparsas de los partidos o los candidatos, le hablo de las empresas encuestadoras, todas, bueno casi todas, cambiaron credibilidad por una lana o eso hacen suponer.

Resulta que ninguna nos dijo la verdad, nadie pronosticaba un triunfo tan holgado de Claudia Sheinbaum, si aterriza en Tamaulipas, todas exhibían números de acuerdo con intereses personales, queda claro que se los inventaban, que eran fruto de su imaginación o de la calentura que sudaban por candidatos de su preferencia.

Por supuesto, nos vale que se exhibieran como viles mercenarios los responsables de esos estudios, da risa que hoy queden desnudas como empresas que jugaron un papel vergonzoso ya que pretendieron engañar al pueblo con números inventados, total, queda claro que nadie se trago sus cuentos, que lo sucedido en cada elección fue producto de la voluntad personal de cada ciudadano, sin embargo, si son tiempos de poner un alto a las mismas, porque ponen en riesgo la estabilidad social, hacen que los ciudadanos se creen falsas expectativas, en casos peores, que duden del resultado, de las instituciones electorales, de los partidos políticos que ganaron, ya al extremo de ser negativos, ponen en peligro la estabilidad del país y el desarrollo armónico de este, los Estados o los municipios porque pueden provocar que estalle la violencia si la gente considera que les intentan hacer trampa.

Exacto, quizá sea buen tiempo para que el IETAM en lo local, el INE en los nacional, muestren cada estudio de los que quedaron muy lejos de ser reales para que puedan exigir una reforma a la ley que impida a los dueños de las empresas seguir laborando en futuras encuestas de corte político una vez que se compruebe que hayan actuado con dolo, nomás para beneficiar a uno de los suyos o a quienes les hayan pagado.

Vaya, es aceptable que se equivoquen, por más que entren en las matemáticas con estudios estadísticos o análisis matemático, es una realidad que la encuestas siguen siendo campo de las ciencias sociales al tener que levantar opiniones y no datos, pero, tampoco es aceptable que los errores sean tan grandes y tan graves.

Conclusión, es tiempo de regular la practica de encuestas en los procesos electorales, que cada empresa que quiera participar sea analizada a profundidad, más que eso, que cada que aparezca una encuesta no reconocida por el órgano electoral se lance la alerta a los ciudadanos para que no puedan engañar, es más, quizá sean tiempos de aplicar multas a quien se le ocurra inventarse estudios, eso para evitar que el próximo proceso electoral nos vayan a salir con lo mismo, todavía más, que sean los mismos…

GATTAS, GANA VICTORIA… Con mil 100 votos arriba del candidato del PRIAN, finalmente Eduardo Gattás Báez se convirtió en el primer presidente municipal que se reelige en Victoria, antes que él lo habían intentado su propio contrincante, Oscar Almaraz Smer y la panista Pilar Gómez, ambos fracasaron, fueron reprobados por los electores.

Es cierto, fue muy cerrada la contienda electoral, ni siquiera es un 1 por ciento la diferencia con respecto a su seguidor, pero a favor del ahora alcalde reelecto hay que decir que obtuvo 68 628 mil votos, 12 mil sufragios más respecto a su primera elección y con ello se convirtió en el segundo lugar en cuanto a más votos recibidos en toda la historia política de la capital del Estado.

Qué viene, pues ha prometido gobernar para todos, convencer a la ciudadanía que no lo respaldo, más aún, trabajar cerca del gobernador Américo Villarreal para que Victoria se siga modernizando.

Ahí hay otra realidad, nada como ser del mismo partido en el gobierno estatal y el federal, tener el respaldo de los legisladores de su mismo partido, hay que decirlo, se facilita la gestión que se traduce en más inversiones para los capitalinos…

EGRESAN ENFERMERAS EN LA UAT, RECTOR PRESIDE CEREMONIA… La generación 2020-2024 de las Licenciaturas en Enfermería y en Nutrición y Salud Integral de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante celebraron su ceremonia de graduación en un emotivo evento que presidió el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Anaya Alvarado.

En la explanada de la institución académica, que congregó a familiares y comunidad universitaria, se llevó a cabo la entrega de constancias de estudios a 152 egresados de esta generación que lleva el nombre de uno de sus catedráticos, el Dr. Rigoberto Cárdenas Pérez.

En este marco, el rector Dámaso Anaya felicitó a los graduados por concluir exitosamente su formación en la UAT, donde han recibido una educación de calidad para que salgan adelante y afronten con gran decisión y conocimientos los retos de su futuro laboral y profesional.

El rector destacó su reconocimiento a la planta docente y administrativa porque, con su labor y esfuerzo, la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante se distingue por la excelencia y compromiso con la calidad educativa, al contar con el cien por ciento de su matrícula estudiando en programas evaluados y certificados a nivel nacional.

Por su labor excepcional, Dámaso Anaya felicitó al Dr. Rigoberto Cárdenas Pérez, director del IMSS en El Mante, que fue elegido padrino de esta generación por su dedicación y compromiso con la educación.

A los graduados, el rector los exhortó a ser siempre embajadores de la Universidad: “Lleven siempre consigo los valores de excelencia, integridad y compromiso que aquí han aprendido. Celebremos hoy como familia UAT este gran logro”, dijo.

Por su parte, el Mtro. José Reyna Tinajero, director interino de esta unidad académica, agradeció al rector Dámaso Anaya Alvarado por el apoyo y su presencia, y señaló que esta generación en especial merece un reconocimiento porque pasaron gran parte de su formación fuera de las aulas debido a la pandemia del 2020.

En su oportunidad, el Dr. Rigoberto Cárdenas Pérez expresó un mensaje de gratitud a la UAT y a sus alumnos que lo eligieron padrino de la generación, al tiempo de pedir a los egresados trabajar siempre para dejar en alto el nombre de la UAT.

También hizo uso de la palabra Carmen Guadalupe Hernández Lara, quien expresó el mensaje de la generación integrada por 124 graduados de la Licenciatura en Enfermería ((92 mujeres y 33 hombres) y 28 de la Licenciatura en Nutrición y Salud Integral (17 mujeres y 12 hombres).

En la ceremonia solemne se entregaron reconocimientos a estudiantes con mejor aprovechamiento escolar y se llevó a cabo la tradicional ceremonia del paso de la luz para quienes concluyeron su formación en enfermería.

INVIERTE GOBIERNO DE TAMAULIPAS 230 MILLONES EN HOSPITALES… El Gobierno de Tamaulipas llevó a cabo la rehabilitación de 36 centros de salud, así como el equipamiento y construcción de hospitales en Ciudad Madero y Matamoros, en Tamaulipas.

A través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en este rubro se ha aplicado una inversión superior a los 230 millones de pesos, beneficiando a las y los tamaulipecos, informó el titular de la citada dependencia gubernamental, Pedro Cepeda Anaya.

“Las acciones en infraestructura hospitalaria que se han realizado contemplan la rehabilitación de 36 centros de salud en distintos municipios, la cámara fría y Centros de Salud No 2 de Tampico, González Villarreal y por supuesto, los trabajos en el Hospital de Matamoros y Ciudad Madero”, informó el funcionario.

Agregó que al ejecutar estas obras se busca adecuar la infraestructura hospitalaria al entorno actual y a las necesidades de la población.

