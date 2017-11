Registra Tampico alto índice en adolescentes embarazadas

Por Alfredo Guevara

De acuerdo a las estadísticas que registra la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, las mujeres que se embarazan de 15 años de edad, antes de que cumplan los 19 tienen un segundo hijo, ocasionando en algunos casos que no terminen ni siquiera su educación secundaria.

Y aun cuando Tamaulipas se encuentra por debajo de la media nacional en ese renglón, el grupo estatal se ha fijado como meta erradicar el embarazo a cero en niñas de diez a 14 años de edad y bajar por lo menos al 50 por ciento en las de 15 a 19 años, reveló María Elena Figueroa Smith directora del Instituto de la Mujer.

Comentó este problema social se observa con mayor frecuencia en la zona urbana, sobre todo en aquellos municipios con mayor densidad poblacional, aunque de todos los municipios, Tampico es el que presenta una incidencia todavía mayor, con relación al resto de la entidad.

“El embarazo adolescente es un problema nacional, no es privativo de Tamaulipas, para prevenirlo hay una estrategia nacional de prevención, aquí tenemos integrado el grupo estatal, donde nuestra función como Instituto está encaminada a la prevención a través de pláticas y programas a los adolescentes para hacer conciencia” subrayó.

Las pláticas van dirigidas a los niños y niñas de educación secundaria.

De hecho, dijo tener contactado a un maestro de Colombia que erradico el embarazo a cero en su secundaria, que de cierta forma se distinguía por un alto índice de embarazo en las estudiantes, con el objeto de que imparta conferencias encaminadas a la prevención en esta entidad, a través de una estrategia de coordinación con la Secretaría de Educación tanto a alumnos y maestros en el 2018.

Figueroa Smith admitió no tener estadísticas sobre la problemática en Tamaulipas, aunque el estado no solo se ubica por debajo de la media nacional, sino en un 30 por cien to menos de las estadísticas de ese parámetro.

Consideró importante poner especial atención en aquellas adolecentes que tienen un primer embarazo a los 15 años, porque antes de los 19 vuelven a tener bebés, ocasionando en algunos casos que ya no puedan seguir con sus estudios.