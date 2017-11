Admite Ramiro Ramos Salinas interés por Nuevo Laredo

Por Alfredo Guevara

Los grupos políticos y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tendrán problema para elegir el candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, consideró Ramiro Ramos Salinas quien expuso que si bien está preparado para una tarea legislativa, admitió tener interés por gobernar esa población fronteriza.

El Subsecretario de Operación Política, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, aseveró que si bien se nombró un delegado del Partido en Nuevo Laredo, como en los demás municipios se tendrá que decidir y tomar los mejores acuerdos para ser más competitivos y ganar en el 2018.

En lo personal, el que fuera presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, explicó que al final de cuentas, dejará que sea el PRI quien tome la decisión de incluirlo o no en el listado de prospectos a cargo de elección popular del 2018, independientemente de que sea a la alcaldía o en una tarea legislativa.

“Mi formación política y académica es en el tema legislativo, es donde le puedo ser más útil a Tamaulipas, pero será el Partido Revolucionario quien tome la decisión y con gusto la acataremos, porque al final de cuentas, lo que deseamos es poder seguir ayudando a la gente” aseveró Ramos Salinas.

Recordó que como cuadro político del PRI, trabajara donde puede servir en el momento adecuado y bajo la circunstancia que corresponda, de ahí que sea el Partido, quien decida en qué área le es más útil, para tomarlo en cuenta rumbo a las elecciones concurrentes del próximo año.

“Me quiero desempeñar en el área legislativa, en lo que me he preparado durante casi 30 años, peso eso no quiere decir que no tenga interés un día de gobernar Nuevo Laredo, donde respeto, he trabajado y ayudado a mucha gente” insistió.

Como Subsecretario de Operación Política, secretario general de la Conferencia Permanente de Congreso locales, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Poder Legislativo de Tamaulipas y otras encomiendas siempre acató las decisiones del Partido.

Por ello, insistió que donde decida el PRI, trabajará para ser más competitivo y ganar en las elecciones del 2018.