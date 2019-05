Candidatos del Verde suman, crecen y convencen

Redacción InfoNorte

Los candidatos del Partido Verde Ecologista de México por el distrito XIV y XV Arturo Rafael Sánchez Garza “Borrado” y Sandra Narváez respectivamente, son jóvenes empresarios ganadores de premios estatales y municipales, quienes juntos han llegado a lograr estos triunfos a base de trabajo y dedicación.

Ellos son abanderados por el PVEM como cartas fuertes en la capital tamaulipeca, ambos jóvenes apasionados y conocidos por empresarios y sociedad civil.

Los dos han tenido una campaña de altura donde lejos de señalar, trabajan, suman y proponen, por eso la gente está convencida de votar por los candidatos del Verde porque son caras nuevas, frescas trabajadoras pero sobre todo comprometidas por ciudad Victoria y su gente.

En territorio son bien recibidos en cada colonia a la que asisten, sus propuestas de trabajar con cero corrupción, sin colores, sin peleas, simplemente por Victoria y por Tamaulipas, es algo que la ciudadanía ve con buenos ojos ya que son los mismos colores la razón principal por la que capital está en un abandono total.

Ambos empresarios, tanto Sandra Narváez como Borrado saben en carne propia lo que es tocar puertas y no ser escuchados, son cosas que van a cambiar, ir por una generación de jóvenes emprendedores que lejos de están pensando en irse por otro camino serán fuente de empleos para familia y amigos, aseguraron los candidatos, ha sido la principal propuesta que los ha distinguido.

En el tema del agua no son ajenos a esta problemática tan grande y sensible, la cual está provocando nula inversión pero aseguran que van a ir más allá, ya que llegando al Congreso Estatal realizarán una iniciativa de ley para que la COMAPA solo cobre el servicio que brinda si no hay agua no hay servicio que cobrar.

En el tema ambiental impulsarán una iniciativa de ley para sembrar más de mil árboles nativos, para mitigar el cambio climático y ayudar de una manera responsable al ambiente, en el mismo tema presentarán proyectos viables de basura electrónica, deshechos que contamina nuestro suelo y subsuelo que le hace tanto daño a la tierra, para ello impulsarán la creación de un centro de acopio.