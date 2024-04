Marco Antonio Vázquez Villanueva

Mienten los cabecistas…

Quizá para dejar constancia que no son la monita de los cerillos, ni pretenden pagar platos rotos, el gabinete de seguridad del gobierno estatal hizo frente a los panistas que pretenden acusar que a Noé Ramos, alcalde de El Mante asesinado el pasado viernes, se le dejó solo, que no se le protegió, la respuesta a esos señalamientos la hicieron en una conferencia con la prensa donde la Consejera Jurídica del Gobierno, Tania Contreras acompañada por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Seguridad Pública, con documentos y datos precisos, demostró que la única razón para esa acusación puede ser la perversa posibilidad de que los cabecistas anden en la cacería de votos, es decir, que se miente por los azules y deliberadamente en el caso.

Lo más cruel para el PAN, que también ofreció una conferencia para hablar sobre el caso y anunciar que demandaría al gobernador más tres funcionarios de alto nivel por una presunta omisión que provocó la muerte de su candidato, o quizá lo más sospechoso, es que los únicos que quizá fueron omisos en la protección de Noe Ramos son los que en teoría resultan sus aliados, primero el Fiscal Irving Barrios que le autorizó al alcalde protección por solo un mes y luego el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, El Moyo, que cuando los azules eran los mandamases del congreso recibió una denuncia y ni siquiera le dio tramite, es decir, si fue omiso.

Pareciera que el karma en este caso es inmediato, ya que en su conferencia los panistas dijeron confiar en el Fiscal, quizá no estaban enterados que sólo él, o la dependencia a su cargo, en los tiempos que Noé Ramos solicitó la protección, eran los facultados para determinar el tiempo y la forma de hacerlo, que desde la Fiscalía se concluyó el grado de riesgo y que por las condiciones de la situación merecía únicamente 30 días de protección los cuales terminaron en diciembre último del año pasado.

Con los datos que presentó la Consejería Jurídica del Gobierno de Tamaulipas queda claro que la protección y seguridad que se le brindó a Noé Ramos Ferretiz, fue cuando lo solicitó y cuando estuvo en la facultad del gobierno, primero, incluso, por cinco meses por recomendación y atención del ejecutivo estatal que decidió actuar conforme a los protocolos y hasta que la fiscalía no hiciera la evaluación y la petición formal.

“Es lamentable y desafortunado que la vida de una persona sea utilizada para obtener un beneficio de índole político. Se está tratando de obtener un lucro político de un militante de Acción Nacional”, dijo con esos datos la Tania Contreras.

“Queremos dejar muy claro que se actuó por parte del Ejecutivo del Estado a la primera solicitud que hizo el señor Noé (Ramos), que se siguió el protocolo de recibir su denuncia en la Fiscalía y que fue la Fiscalía quien determinó en última instancia para cerrar el año 2023, cuáles eran las medidas de protección que debían preservarse en su persona.

“La atención a su seguridad en 2022 y 2023, fue atendida conforme a los procedimientos que marca la ley. Las personas que lo amenazaron, causantes de aquel riesgo, fueron detenidas y vinculadas a proceso; por lo cual la Fiscalía General del Estado consideró su atención hasta el 30 de diciembre de 2023”, detalló.

Luego se habló que la viuda también tiene la protección del Estado, esto lo confirmó el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González. “Desde que pasó ese suceso, la Secretaría de Seguridad ha estado al lado de ellos, acompañándolos en todo momento”.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García detalló que desde el día de los hechos se asignaron dos patrullas para el acompañamiento de las actividades que realice la viuda de Noé Ramos. El delegado regional de la Guardia Estatal también está en comunicación directa con la esposa del candidato acaecido. “En todo momento se le está otorgando protección”, afirmó.

De los hechos donde lamentablemente perdió la vida el candidato panista a alcalde de El Mante, a la reelección, parece que le salió el tiro por la culata a los azules pues solo motivaron que toda la artillería pesada, con pelos y señales en la mano, los exhibieran como mentirosos, como quienes intentan lucrar políticamente utilizando un muertito, conclusión, mienten los cabecistas.

EL AGUA, TEMA DE XOCHITL… Factores como una severa sequía de cinco años, la ausencia de huracanes, el incremento de la población y la falta de inversión de los gobiernos de México y Tamaulipas han provocado que la entidad padezca de un estrés hidráulico que afecta las actividades económicas y sociales de los tamaulipecos, afirmó Gerardo Peña Flores, coordinador en el estado de la campaña de Xóchitl Gálvez Ruíz.

En conferencia de prensa afirmó que la candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México” tiene un programa para dar atención pronta a este problema, elaborado por especialistas del agua que conocen el origen de la carencia y las soluciones, en el caso de la entidad es Roberto Shuldes Dávila quien encabeza estos esfuerzos.

Entre las propuestas de Xóchitl para Tamaulipas se encuentra la inversión de 500 millones de pesos anuales en la distribución del agua, de manera que se adecúe a las condiciones actuales. Además destinar 250 millones anuales para reducir las pérdidas del recurso como las fugas en tuberías e infiltraciones de los acuíferos.

Otra de las propuestas es invertir 2 mil millones de pesos en la elaboración de los proyectos para la construcción de los acueductos Pánuco-Victoria y FaIcon-Matamoros y buscar los esquemas de financiamiento para su construcción.

DETONARÁ INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA EN LA UAT… Al inaugurar en Tampico el vigésimo séptimo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, reafirmó el compromiso de impulsar la investigación y educación de excelencia.

En la ceremonia de apertura, celebrada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, el rector Dámaso Anaya destacó que, para la UAT, este magno evento internacional representa una gran oportunidad de explorar nuevas fronteras y ser una plataforma única para el intercambio de conocimiento y experiencias en el campo de la gestión empresarial y el desarrollo organizacional.

Ante investigadores, académicos y estudiantes provenientes de distintas regiones del país, el rector puso en marcha las actividades y agradeció a la Academia de Ciencias Administrativas, A. C. (ACACIA) la confianza depositada en la UAT para ser anfitriona de este congreso, además del XIV Coloquio de Posgrado y del VII Encuentro de Jóvenes Investigadores que también tienen como sede la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Dio la bienvenida a la presidenta de la ACACIA, Dra. María Luisa Saavedra García, y destacó la participación de las Facultades de Comercio y Administración de la UAT en las actividades que se programaron del 23 al 26 de abril en el CU SUR (Campus Tampico).

Dijo que la Universidad vive una etapa de transformación de ideas y de conocimientos que tiene como propósito formar de mejor manera a los jóvenes que han decidido estudiar en la UAT, y subrayó que este tipo de encuentros les ofrecen la oportunidad de intercambiar ideas con importantes expertos de talla nacional e internacional.

“El evento es una muestra de la importancia que nuestra institución otorga a la formación y al desarrollo continuo en el ámbito de la administración y las áreas afines”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la ACACIA, Dra. María Luisa Saavedra García, agradeció a la UAT las facilidades para la realización de las actividades, que este año tienen como tema central “Transformaciones en la era centennial: un compromiso con la inclusión”.

Destacó que, como parte del programa, se impartirán alrededor de ciento sesenta y siete ponencias en cuarenta y siete mesas de trabajo, en las que participan cuatrocientas siete personas adscritas a sesenta y una instituciones de educación superior: cuarenta y cuatro nacionales y diecisiete extranjeras, de países como Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Brasil, España y Francia.

Añadió que el tema se centra en los cambios que están ocurriendo en la sociedad y surge de la preocupación de que las organizaciones se están enfrentando a entornos digitales, donde no existen límites ni fronteras para la realización de operaciones de todo tipo.

A nombre de las Facultades de Comercio y Administración de la UAT, el Mtro. Jesús Arias Gómez, director de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico, dio la bienvenida a los conferencistas e invitados especiales.

También se puso en marcha el taller Costos Ocultos y se llevó a cabo la presentación de libros en las instalaciones de la Biblioteca Central del Campus Tampico.

