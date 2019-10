Parará Veracruz en la Liga

Redacción InfoNorte

Veracruz, Veracruz – Los jugadores del Veracruz organizaron este miércoles una reunión urgente para analizar las alternativas en torno al partido del próximo viernes ante Tigres para valorar la opción de no jugar por los adeudos en el plantel, situación que fue confirmada por el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortiz. Mediotiempo pudo conocer de la reunión a la que al mediodía convocó el capitán de los Tiburones Rojos, Carlos Salcido, tras lo cual Álvaro Ortiz reveló a Fox Sports que los jugadores decidieron no presentarse a jugar este viernes, cuando recibirían a Tigres.

“Se llegó a una decisión, la decisión es que no se jugará el viernes, se tomó una decisión, no habrá otra voz más que la mía y está firme, lo vamos a apoyar, tenemos contacto con varios jugadores que nos han expresado el apoyo, se ha llamado a todos para ser solidarios”, expresó Ortiz en el aeropuerto de Veracruz antes de volar esta tarde de regreso a la Ciudad de México.

La no presentación derivaría en la desafiliación del Veracruz, aunque al final del torneo los jugadores serían libres de contratarse con otro equipo.

Esta decisión se da un día después de que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, viajara también a Veracruz, pero con poco éxito, pues intentó que los jugadores interpusieran demandas ante la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol.

Sin embargo, el propio Bonilla reveló que los jugadores no tienen documentos para interponer las demandas porque la directiva les garantizaba la mayor parte de su sueldo mediante acuerdos verbales. Es decir, que sin documentos no pueden demandar y así la Liga no puede hacer que aplique la fianza para que los jugadores puedan cobrar.

La reunión de los jugadores del Veracruz este miércoles transcurrió mientras trataban de buscar apoyo entre varios equipos para que se unieran al paro. Fuentes cercanas al plantel jarocho revelaron a Mediotiempo que hubo alrededor de cinco equipos cuyos capitanes aceptaron.

“Los jugadores me comentan la situación real, ya lo habíamos platicado y ahorita fue más a fondo, de la situación que están viviendo muchos jugadores, algunos hasta con siete meses que les deben”, agregó Ortiz a Fox Sports.

El titular de la AMFpro recordó que es lamentable que haya utileros que estén durmiendo abajo del estadio, en unas bodegas que acondicionaron con colchonetas, más allá de que a los hijos de varios jugadores los han corrido de sus escuelas por falta de pagos.

La última vez que la Liga MX vivió una situación similar fue cuando los árbitros decidieron parar en la Jornada 10 del Apertura 2017 porque se inconformaron por los blandos castigos que la FMF impuso a un par de jugadores que habían agredido a dos árbitros.

GUIA DE FOTO: VERACRUZ

PIE DE FOTO: El plantel escualo anunció, mediante el presidente de la AMFPro, que no jugará la Jornada 14 ante Tigres por los adeudos de Fidel Kuri. (Agencias)