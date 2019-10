Dejan todo para la Semana 8

Redacción InfoNorte

La lógica se impuso en la Semana 7 de la Temporada 2019 de la Liga Mayor de ONEFA, confirmando a Leones de la Universidad Anahuac Cancún como el primer invitado a la postemporada de la Conferencia Nacional, con marca perfecta de 7-0 en el Grupo Sur.

Por si fuera poco, los Leones de Cancún aseguraron jugar en casa la Semifinal y si la tendencia se mantiene, también la Final de Conferencia.

Lobos UAC, Correcaminos UAT y Leones de la Anahuac Querétaro hicieron su tarea esta semana y dejaron todo pendiente para la octava y definitiva jornada del Grupo Norte, que será el sábado 26 de octubre.

Tras los resultados generados el sábado anterior, Lobos UAC aparece en primer lugar con marca de 6-1, mientras que Correcaminos y Leones UAQ en segundo y tercero, respectivamente con saldo de 5-2.

En la última jornada Correcaminos tendrá su prueba de fuego en Acatlán, mientras que Coahuila y Querétaro, por su condición de locales, son favoritos.

Sólo la derrota dejaría fuera a Correcaminos y/o el Average, en caso de que se registre triple empate y que su cociente sea menor.

Por su parte, Leones de la Anahuac Cancún aseguró jugar en casa la final del Grupo Sur, que será contra Pumas Acatlán o Frailes, dependiendo los resultados de ambos.

A continuación, resultados, próxima jornada y estadísticas de la Conferencia Nacional.

GRUPO NORTE

P.- Equipo JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1.- Lobos UAC 7 6 1 228 131 97 12 1.740

2.- Correcaminos UAT 7 5 2 186 110 76 10 1.691

3.- Leones UAQ 7 5 2 166 125 41 10 1.328

4.- Tecos UAG 7 3 4 153 143 10 6 1.070

5.- Leones Negros UdeG 7 1 6 38 223 -185 2 .170

6.- Tlahuicas 7 0 7 0 7 -7 0 0

GRUPO SUR

P.- Equipo JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1.- Leones UAC 7 7 0 263 75 188 14 3.507

2.- Pumas Acatlán 7 5 2 155 123 32 10 1.260

3.- Frailes UT 7 5 2 214 128 86 10 1.672

4.- Toros Salvajes UACH 7 3 4 118 188 -70 6 .628

5.- Lobos BUAP 7 1 6 79 217 -138 2 .364

6.- Halcones UV 7 1 6 83 213 -130 2 .390

SEMANA 7 (Resultados)

Toros Salvajes 25-52 Lobos UAC

Frailes 30-24 Tecos

Correcaminos 46-6 Lobos BUAP

Leones Negros 18-52 Leones UAC

Halcones 21-35 Leones UAQ

Descansó Pumas Acatlán

SEMANA 8 (sábado 26 de octubre)

Toros Salvajes vs Leones Negros

Leones UAQ vs Lobos BUAP

Lobos UAC vs Frailes

Tecos vs Leones UAC

Pumas Acatlán vs Correcaminos

Descansa Halcones