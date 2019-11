Alcaldes exigen claridad en la asignación de presupuesto

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- En lo que constituye un acto sin precedentes, más de 500 alcaldes del Partido Acción Nacional, Morena y de todos los partidos políticos, encabezaron un movimiento de unidad nacional, para exigir un Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 justo y equitativo.

Lo anterior, se dio en el marco de la reunión que los ediles del país sostuvieron con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde tomó la palabra el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, quien confirmó que esta manifestación pacífica no tiene otro fin, mas que solicitar recursos necesarios que permitan a los Municipios atender rubros prioritarios, como infraestructura y seguridad: “Estamos unidos de todos los partidos. Tenemos que ser muy claros: necesitamos la voluntad de todos los diputados federales. La junta de Coordinación Política no está representada hoy aquí, y es muy lamentable, ya que representa los diferentes partidos políticos, pero si nosotros no presionamos a los diputados de nuestros propios partidos, no vamos a lograr nada. Lo que más nos falta es infraestructura y seguridad. De los 59 mil millones de pesos, sólo nos destinan 3 mil millones para todos los municipios. Tenemos que solicitarles que nos apoyen, porque, seamos claros, no estamos pidiendo un sólo peso para los Municipios, pedimos infraestructura y apoyo para los ciudadanos”.

Los alcaldes de Morena, expresaron su frustración y desesperación ante la situación actual, ya que, están siendo afectados por igual todos los municipios del país.

Rubén Muñoz, alcalde de La Paz, Baja California Sur, dijo: “Los alcaldes de MORENA, pensamos que la situación y el trato federal sería distinto para nosotros, pero no ha sido así. Para poder consolidar la 4T, se tiene que trabajar, pero sin distingos de partidos”.

También, el presidente municipal del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, Juan Pedro Cruz Frías, externó: “Yo, como alcalde de Morena, después de la tragedia que generó la explosión de un gasoducto, el 18 de enero de 2019, en mi municipio, di tiempo suficiente para que las Secretarías respondieran, pero siguen sin responder. A mí me han decepcionado; en cada una de las secretarías, ya no me contestan ni el teléfono. He solicitado audiencias con el Presidente, lo hice cuando acudió a mi municipio después de la tragedia, porque él siempre ha dicho que los compromisos se cumplen, incluso le he escrito muchas cartas ya solicitándole audiencia, pero no he tenido respuesta”.

Posterior a esto, concluyó: “Hace unos días, escuchaba a mi presidente decir que se acabaron los acarreados, que ya no hay borregos, y le hizo dos veces como borrego; siempre veo sus mañaneras. Estoy aquí y veo que no están todos los diputados, pero a través de las redes sociales se van a enterar de la presencia de todos los alcaldes que estamos exigiendo exactamente lo mismo. Así es que, señores diputados que nos van a escuchar a través de las redes sociales, demuestren lo que dijo el presidente, que ya no hay borregos, porque, si no, yo en lo particular, pensaré que el mayor rebaño está aquí en el Legislativo… Y no hace falta mencionar quién es el pastor”.

El alcalde de Omealca Veracruz, Pedro Montalvo Gómez, agregó que, en su Municipio, hay indígenas y afroamericanos qué atender, y ni un solo peso de apoyo federal se está destinando para este rubro en el 2020.

Por su parte, el doctor Xicoténcatl González Uresti, de Victoria, Tamaulipas, lamentó: “Como médico, qué triste es vivir una experiencia tan hermosa y mágica como el nacimiento de un niño y, al instante, ver la angustia e incertidumbre de los padres por un México que sufre, por desconocer el futuro que les espera a sus hijos”.