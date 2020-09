Martha Isabel Alvarado



.-Baja en la popularidad de AMLO

.-El video de Pío, causa ‘estragos’

.-Gran silencio, sobre caso Lozoya

.-Alcalde de Morena, elogia a CDV



De acuerdo a una encuesta realizada entre el 1 y el 6 de septiembre, en la cual fueron consultados 21 mil 425 usuarios de Facebook, por la firma “México Elige”, la popularidad del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, registra una baja de 4 puntos.



Es decir que, en la encuesta de agosto de esa misma empresa, la aprobación de AMLO era del 57 por ciento, y hoy es del 53, efecto que, según el representante de dicha empresa, SERGIO ZARAGOZA, se debe al video de PÍO LÓPEZ OBRADOR, hermano del Presidente, publicado recientemente.



¿Lo recuerdan?. Se trata del video en el que el ahora ex Director de Protección Civil, DAVID LEÓN ROMERO entrega a PÍO LÓPEZ, dinero en efectivo, en dos lugares distintos, lo cual habría acontecido en el estado de Chiapas, presuntamente.



En otro apartado de la citada encuesta, a la pregunta concreta: “Sobre el video de Pío López Obrador recibiendo dinero, lo que hizo fue legal o ilegal?. El 68 por ciento de los encuestados respondieron que ilegal, y un 32 por ciento que fue legal.



Otra de las preguntas vinculadas al mismo tema fue: ¿El Presidente estaba enterado de que su hermano Pío recibía dinero en efectivo?. El 73 por ciento de los encuestados contestaron que Sí, mientras que el 27 por ciento consideró que No.



‘A toro pasado’, cabe anotar, que quizá lo mejor hubiera sido que el propio AMLO, ‘presentara’ a su hermano ante la Fiscalía General de la República y/o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para hacer patente aquello de que “el buen juez por su casa empieza”.



Sobre todo, si como dijo el Presidente, a manera de explicación sobre el video de su hermano PÍO y DAVID LEÓN, y el dinero que allí aparece: “Son aportaciones para fortalecer el movimiento, en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente”.



Por lo pronto, se infiere que, el ‘impacto’ del video de Pío y David fue tal, que ‘sacó’ al caso Lozoya de la agenda mediática que maneja la Presidencia de México. ¿O mejor dicho, lo sacaron?.



Estamos en plena temporada de Informes de los alcaldes y otros órganos institucionales, eventos que no transcurren como tradicionalmente se daban, pues también han sido ‘tocados’ por la pandemia del Coronavirus, en la mayoría de los casos.



Aunque en el caso del alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, el sí se dio el ‘lujo’ de convocar a un grupo de invitados especiales, más allá de llevarlo a cabo solo con su Cabildo, como los titulares de otros Ayuntamientos.



Aquí les pasamos al costo un par de ‘botones de muestra’ del ‘Informe’ de López Hernández: “A finales del mes de diciembre tuvimos la oportunidad de acompañar al señor gobernador, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la inauguración del árbol navideño en las instalaciones del Parque Olímpico. Fue una noche inolvidable, llena de felicidad y fraternidad”.



Que no se diga que los alcaldes emanados de Morena no le echan ‘porras’ al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.



“Sirva la ocasión, licenciada Sandra Luz García Guajardo, representante personal de nuestro gobernador, de hacerle llegar el mayor de nuestros Reconocimientos, por el gran apoyo recibido a nuestra gestión. Y dígale que en Matamoros se le admira y se le respeta”, pidió Mario López a la funcionaria enviada a su Informe, por cierto, una representante muy ‘de medio pelo’.



Dícese que, en esto de los Informes, la brevedad se agradece.



Pero en ese sentido, el que exageró un poco, al pronunciar un discurso de tan sólo 8 minutos con motivo de su Informe al frente del DIF Reynosa, fue el jovenazo CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, hijito de la presidenta municipal MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.



Ahora sí que, más tardó el Obispo de la Diócesis de Matamoros, EUGENIO LIRA RUGARCÍA en trasladarse a Reynosa para asistir a dicho Informe, que el tiempo que utilizó en transmitir su ‘mensaje’ CARLOS VÍCTOR, en torno a quien, por cierto, hay todo un despliegue enfocado a su ‘posicionamiento’. ¿Por qué? o ¿Para qué?.



La pregunta que muchos se hacen, es: ¿Por qué será que en sus redes sociales, AMLO ya no habla del caso Lozoya, y prefiere ‘predicar’ sobre las delicias de la pithaya?. Fruta de la cual, dice: “es una planta parásita, que es muy delicada porque tarda 6 u 8 meses”. “Debemos de comer lo más natural que se pueda, ¡no a los productos chatarra!”, recomienda.



