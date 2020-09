“Me comprometo a defender el presupuesto de Tamaulipas”: Mario Ramos

Redacción InfoNorte

Ante la presentación este martes por la tarde del Paquete Económico 2021 en la Cámara de Diputados el diputado tamaulipeco Mario Ramos Tamez manifestó su compromiso de velar porque se destine el presupuesto adecuado a Tamaulipas y a los rubros más importantes como es el campo, salud, la seguridad pública, educación, medio ambiente y grupos vulnerables.

Señaló que de acuerdo a los precriterios 2021 enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico se prevén muchos recortes y la desaparición de varios programas presupuestarios de los sectores más importantes como es el campo.

Además el legislador federal destacó que es indispensable que se reoriente el gasto para lo que es necesario y no solo para los caprichos del ejecutivo, “ya quedó demostrado que su política de austeridad no sirvió de nada, porque ahora sin “corrupción” no hay medicinas, apoyo a madres trabajadoras, niños con cancer o familiares de personas desaparecidas”.

“Tampoco sus programas estrella funcionaron, como es el caso de “Jóvenes Construyendo el Futuro “ o “Sembrando Vida” los cuales tuvieron un 15 por ciento de eficacia, mientras que otros como “Crédito Ganadero a la Palabra” van a desaparecer por haber sido solo un despilfarro de recursos”.

Ramos señaló que se necesita responsabilidad de parte de todos los legisladores para corregir el rumbo del país y aprobar un presupuesto acorde con la realidad y que de verdad beneficie a las familias que más lo necesitan.