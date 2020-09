Martha Isabel Alvarado



Calla como momia



.-Ramírez Cuéllar cuestionaba a AMLO

.-El tema de los dineros, en entredicho

.-Legión, aspira a dirigencia de Morena

.-“Destapa” un ex Priista, a Pilar Gómez



Del baúl de los recuerdos, rescatamos la siguiente nota, firmada por el reportero RENÉ VEGA GILES, del periódico “La Crónica”, en la cual se lee:



“Al auto destaparse como aspirante a la dirigencia del PRD, Alfonso Ramírez Cuéllar exigió al “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador transparentar el uso de los recursos financieros utilizados, así como el de las corrientes internas del instituto político”.



Agrega: “Y es que el dirigente de El Barzón, presumió que recursos de los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática para su proceso de cambio de dirigencia, son superiores a las prerrogativas que le otorga el Instituto Federal Electoral (IFE)”.



Detalla el texto en mención: “De visita por Morelos, en donde abrió su candidatura a la dirigencia perredista, (Ramírez Cuéllar) invitó a los integrantes del “gobierno legítimo” a transparentar el uso de los recursos financieros que reciben, saber quién o quiénes son los donantes y entrar al esquema del “buen juez por su casa empieza”.



“El ex diputado federal, dijo que el PRD debe de entrar a una reforma radical interna, que obligue a todas sus corrientes informar de dónde proviene su apoyo financiero, como lo exige a sus opositores cuando los acusa de desvíos”, añadió Ramírez Cuéllar.



Abundó: “La intención manifestó no es evitar la captación del voto de los militantes perredistas que habrán de participar dentro de la selección de su dirigente nacional, sino que éste venga del convencimiento de sus bases y simpatizantes”.



“A decir del barzonista los gobernadores y demás representantes populares del sol azteca deben de sacar las manos del proceso interno del PRD, como pasa con los aspirantes Alejandro Encinas y Jesús Ortega Martínez. Dentro del cambio de dirigencia señaló que hay rumores sobre la presencia del dinero sucio de René Bejarano, así como de gobiernos del PRI y PAN que llega a sus futuros contrincantes”, señala la nota.



Y finaliza diciendo: “Ramírez Cuellar dijo que, bajo esa misma perspectiva, está cuestionado el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, quien deberá transparentar el uso de los recursos económicos que recibe”. (Hasta aquí la cita).



Vaya si resulta interesante el contenido de esta nota, publicada en el periódico “La Crónica”, el 11 de noviembre de 2007, a la luz de los acontecimientos recientes.



De algún modo, con la difusión del video en que aparece PÍO LÓPEZ OBRADOR, hermano del Presidente de México, recibiendo dinero en efectivo de DAVID LEÓN, ex Director Nacional de Protección Civil, de nueva cuenta estaría en entredicho el tema de los dineros del Movimiento que entronizó a AMLO en 2018.



Sólo que ahora, RAMÍREZ CUÉLLAR, actual dirigente interino de Morena, “calla como momia”, para decirlo en el ‘léxico’ tabasqueño que tanto gusta al inquilino de Palacio Nacional.



Las pocas veces que Ramírez Cuéllar ha abierto la boca para hacer alguna ‘propuesta’, AMLO lo ha ‘bateado’, como quien pega un toletazo ‘por toda la raya de jardín izquierdo’.



Como bien se ha de recordar, en abril de 2019, Ramírez Cuéllar propuso que el gobierno federal tuviera la facultad de cobrar la Tenencia Vehicular en todo el país, para de esta manera recaudar 32 mil millones de pesos.



Y en mayo de este año, el propio Ramírez Cuéllar planteó que se dotara de facultades al INE para que pudiera ingresar a los hogares mexicanos, a ‘verificar’ la riqueza de las familias.



En ambos casos, Ramírez Cuéllar fue ‘macaneado’ por AMLO.



Ya es poco tiempo el que le quedaría a Ramírez Cuéllar al frente de Morena. Ayer se registraron casi dos docenas de aspirantes a relevarlo en la presidencia del CEN. Sin duda, el legendario PORFIRIO MUÑOZ LEDO, el más consistente de todos.



Finalmente, queda en el aire la pregunta: ¿Qué será lo que quiere el ex Priista ALBERTO LARA, actual diputado local del PAN?. Ahí tienen ustedes que, se lanzó raudo y veloz a la capital del estado, Ciudad Victoria, con pipas de gas, para llenarles el tanque a habitantes del distrito de su compañera de bancada, PILAR GÓMEZ, de quien se dice, quiere ser candidata del PAN a la alcaldía de allá mismo.



“Para nuestro gobernador, los problemas son una fiesta”, dijo en el colmo de la zalamería LARA BAZALDÚA, en entrevista banquetera que le hicieron en la colonia “La Estrella”, en pleno reparto del gas. “Pilar es una mujer muy inteligente, que tiene mucha capacidad, ella es como un 4×4, está preparada para lo que sea, y ojo, es el tiempo de las mujeres”, declaró.



CONTRAFUEGO: Y el tiempo de los “queda bien”.

Hasta la próxima.