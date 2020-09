Martha Isabel Alvarado



Sueño guajiro



.-La SHCP, ‘proyecta’ crecimiento al 4.6

.-Calificación de 0, en rubro económico

.-Beto Lara, le ve ‘futuro’ a Pilar Gómez

.-“Rigo” Ramos impuso la moda del gas



Es un verdadero ‘sueño guajiro’, eso de que el año entrante la economía mexicana crecerá a niveles del 4.6 por ciento, como lo plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, entregado a la Cámara de Diputados por el titular de esa Dependencia, ARTURO HERRERA.



Por no dejar, habría que recordar lo que prometió ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su campaña presidencial respecto a la Economía nacional.



“Queremos que ya no tengamos solo 2% de crecimiento anual, como ha venido pasando en los últimos 30 años, sino que la economía pueda crecer al doble, cuando menos al 4% anual, y esto se va a lograr con la participación del sector privado, del sector social y del sector público, en armonía”, dijo AMLO el 9 de julio de 2018, en una reunión privada con el Consejo Mexicano de Negocios, CMN.



“La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país”, dijo López Obrador al rendir Protesta ante el Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2018.



¿Y qué ha pasado?. Que el último trimestre de 2018, y los dos primeros de 2019, la economía mexicana ha permanecido sin crecimiento, en niveles por debajo de 0%, prácticamente estancada, en lo que los economistas llaman “recesión técnica”.



¿Será por eso que AMLO no cree en el PIB, y prefiere ‘cambiarlo’ por el ‘índice de la felicidad’, como lo ha dicho en más de una ocasión?.



Un dato que vale la pena anotar es, que los 10 gobernadores que esta semana abandonaron la CONAGO, aportan el 35 por ciento del PIB nacional.



Sobre lo publicado en nuestra entrega de ayer, respecto a que el ex Priista ALBERTO LARA BAZALDÚA, actual diputado local del Distrito 07 con cabecera en Reynosa, fue a Ciudad Victoria a regalar gas doméstico, tiene razón el amable lector que señala, que las pipas no las trasladaron desde la frontera.



Es decir, que la prestadora de dicho servicio, es una empresa de Victoria denominada “Todo Gas”, con el teléfono 834-3069132.



¿Por qué escogió el diputado LARA BAZALDÚA a su compañera de bancada, la diputada del 14º Distrito, PILAR GÓMEZ LEAL, para ir a ‘picharle’ el gas, y no a su par de Reynosa JAVIER GARZA DE COSS?.



Suponemos, que a la señora Gómez Leal le ve futuro “Beto” Lara, y Garza de Coss no, de cara a los comicios de 2021, en que ella buscaría la alcaldía de Victoria, presuntamente.



Durante la entrevista que les hizo un reportero de “Prensa Libertad”, en pleno reparto del gas, en la colonia “Estrella”, refiere la propia Pilar Gómez:



“El compañero diputado tuvo a bien apoyarme, y aquí estamos en esto ahora, es la primera vez que lo hacemos en Victoria, el primer día, pero no será el último, es una colonia que necesita muchos apoyos”. Respecto a lo cual, ella prometió volver dentro de 15 días, con una nueva dotación de gas doméstico para los colonos.



“Esto es un ejemplo de lo que hacemos en nuestro Partido, todos estamos queriendo servir a nuestra comunidad, estamos separados por distritos, pero finalmente vemos por todos los tamaulipecos. Le quiero agradecer al diputado”, añadió Pilar.



Posteriormente, el reportero le dijo a Pilar, “a ti te falta un poquito. ¿Por eso lo invitaste, para que te empapes un poquito en esto”?.



A lo cual respondió la legisladora panista: “Me gustó su idea, se me hizo muy práctica, y se me hizo que le atinamos a la economía familiar”. Respecto a que ‘le falta poquito’, Gómez Leal expresó:



“Lo que pasa es que hay distintas formas de trabajar, mi trabajo en el Congreso es más pesado que el de otros diputados, porque las Comisiones en las que yo trabajo son más técnicas, estoy casi en todas las Iniciativas, mi trabajo es mucho de leer y de estar preparada. No es que no trabajemos, estoy casi en todas las Comisiones y mi trabajo es ver mucho por los tamaulipecos desde el punto de vista legislativo”.



“Traerás mucho trabajo legislativo, pero lo que la gente quiere es el roce, el convivio, a la gente le interesa que vengan, que se acerquen a trabajar”, insistió el reportero.



“Quiero que estén tranquilos los tamaulipecos, estamos trabajando todos, queremos trabajar en sacar esta problemática que nos vino a pegar en un mal momento, y no estaba preparado el mundo entero, tampoco Tamaulipas, pero estamos echándole ganas, estamos todos juntos, unidos, para sacar adelante a Tamaulipas”, concluyó Pilar.



A todo esto, la ‘moda’ de regalar gas doméstico en las colonias, la ‘impuso’ el diputado local plurinominal de Morena RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, que se asume como “la voz de Reynosa”.



CONTRAFUEGO: Aunque el ‘famoso’, es su marido.

Hasta la próxima.