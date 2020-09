Marco A. Vázquez

Nunca les salen las cuentas…

El video se hizo viral porque exhibía las carencias del gobernador de Morelos que tres o cuatro veces explicaba que desde el inicio de su administración señalaron diez objetivos prioritarios del crimen y ya habían atrapado a siete, solo nos faltan cuatro, repetía y repetía, nunca reparó en su error de cálculo, para él las cuentas no eran importantes, nunca lo han sido.

En otros tiempos a quien se exhibía continuamente era a los Diputados, a unos los agarraron roncando cuando se discutían temas importantes en una sesión o se presentaban los informes de gobierno, a otros por su ignorancia de las leyes o la historia, el caso es que siempre se han encontrado personajes así, muy limitados en cuanto a preparación académica y muy cínico para ocupar puestos para los que no están capacitados.

Lo mismo, o muy parecido seguramente, va a ocurrir con la rifa del avión presidencial, finalmente el aparato ahí seguirá, perdiendo valor, simulando que se quiere vender a sabiendas de que no es legal, haciendo creer a la gente que se requería una rifa para sacar dinero y así ayudar a los pobrecitos enfermos, ya lo veremos, al final las cuentas no saldrán por ninguna parte.

Como también resulta una aberración el llamado a una consulta popular para saber si se enjuicia o no a los ex presidentes, como si la popularidad los hiciera honestos o corruptos, aquí tampoco las cuentas salen, digo, en este caso si el presidente tiene indicios de que hubo corrupción pues que presente con su fiscal las denuncias pero lejos de aplicar la ley se quiere lavar las manos, más aún, usa un tema con meros fines políticos, de votos para Morena sin importarle que paguen o no los anteriores mandatarios, ¿qué va a pasar cuando los quieran enjuiciar?, pues por un mero tema de derechos humanos no podrá hacerlo ninguna autoridad local si permiten que todo vaya a una consulta, alegaran animadversión, que les están provocando daño moral, entre muchas otras cosas, exacto, ya con los votos para su partido les dará igual lo que suceda, las cuentas que puedan entregar.

La verdad es que con esto de la consulta para enjuiciar a los expresidentes México da pena, el gobierno quiere intervenir directamente en la elección del año que viene entregando una boleta donde se recordaría todo lo corrupto o presuntamente corrupto que han sido los de otros partidos políticos y, le insisto, con un tema a todas luces ilegal, si quieren llamar a cuentas que presenten pruebas y no quieran sacar votos primero.

Ahora, con toda sinceridad le pregunto, ¿qué hace más daño, un ignorante o un político que es muy culto y se las sabe de todas, todas?, la historia nos responde con mucha rapidez que no es la instrucción escolar la que hace bueno o malo a un gobernante o un político, en ambos lados tenemos buenos y malos, decentes y rateros.

A que vamos, a que debemos privilegiar la decencia de los políticos por sobre sus conocimientos y su instrucción escolar, le diré por qué, porque un político que es honesto buscará un puesto de elección popular que sepa desempeñar, donde pueda cumplir, velar por los intereses de todos, buscar el bien común mientras el otro solo buscará presupuestos para enriquecerse.

Dirá usted que son sueños, la verdad es que, si es posible tener políticos decentes, pero como nunca nos lo hemos creído es que hemos tenido y tenemos muy pocos, la solución es sencilla, es cuestión de participar más en la política, de estar presentes para saber que elegir en su debido momento y, sobre todo, saber como obligar a los partidos a presentarnos los mejores candidatos.

El tema viene a colocación porque ya está en marcha la elección local en Tamaulipas, vamos a elegir el 6 de junio del próximo año 36 Diputados, 43 presidentes municipales, 57 sindicaturas y 405 regidurías, un total de 541 cargos estarán en disputa y no es poca cosa, entre todos ellos van a manejar miles de millones de pesos que son propiedad de todos nosotros y ahí la importancia de estar atentos porque de un tiempo a la fecha a nuestros alcaldes, como al gobernador que le señalaba al principio, como a los diputados que han sido exhibidos, nunca les salen las cuentas o por lo menos no para el bien de sus pueblos…

CAPACITAN UAT A EMPRESARIOS SOBRE DERECHOS FISCALES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) proporcionó información, conocimientos y capacitación gratuita en materia fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del curso en línea “Derechos y Obligaciones Fiscales para las PYMES”.

El curso se llevó a cabo dentro del Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Activación (PAGDA) organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) y su representación en el Campus Tampico, así como el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de esta casa de estudios.

Teniendo como marco la responsabilidad social de la Universidad y en el interés primordial de contribuir con el sector empresarial, el curso tuvo como objetivo dar a conocer a los participantes las obligaciones que tienen los contribuyentes de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.

Durante el curso impartido por el Mtro. Víctor Miguel Salman Álvarez, se expuso un recorrido por el marco legal de las contribuciones en la Constitución Política Mexicana, los Tratados internacionales, la Ley especial que establece el tributo y el Código fiscal de la federación.

Entre otros temas también, la Ley federal del procedimiento contencioso administrativo, los reglamentos de cada una de las leyes, las modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y el Derecho Federal Común. Se abordaron puntos clave, como los elementos de los impuestos, obligaciones de los contribuyentes, el uso de los medios electrónicos en documentos digitales, la firma electrónica avanzada, contabilidad electrónica, comprobantes fiscales, C.F.D.I. y recibos electrónicos de pago.

OTORGA MUNICIPIO 18 MIL BECAS… Con un monto superior a los 86 millones de pesos, el gobierno municipal de Nuevo Laredo tiene como meta beneficiar a 18 mil 500 estudiantes de todos los niveles educativos para el ciclo escolar 2020-2021, con el programa de Becas Municipales.

En ‘Lunes de Informe’, el presidente municipal Enrique Rivas mencionó que esta inversión no es menor y que se suma a la apuesta que hace su administración por apoyar a la educación.

“Estamos conscientes que para dar cobertura a todas las necesidades, debemos optimizar los recursos con el objetivo de que el beneficio llegue a más personas. Por eso decidimos que las becas no serán renovables de manera automática”, anunció.

Explicó que todas y todos los solicitantes deberán cumplir con los requisitos marcados en cada una de las convocatorias, como beca NLD, de Excelencia, Educación Especial, Cultural y Deportiva para dar mayor probabilidad a quienes no han obtenido una.

