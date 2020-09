Martha Isabel Alvarado



¿Quién pompó?



.-Mario Delgado, ya tiene espectaculares

.-¿Quién ‘patrocina’ al ‘gallo’ de Morena?

.-Américo y Yeidckol, perdieron un aliado

.-Alcalde de Matamoros, toma vacaciones



Con la novedad, que ‘aparecieron’ en Reynosa, anuncios panorámicos con la imagen del diputado federal, originario del estado de Colima, MARIO DELGADO CARRILLO, actual aspirante a la dirigencia nacional de Morena.



“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, se lee en el anuncio de referencia, en el que se aprecia a Delgado Carrillo dialogando con un hombre y una mujer.



Parafraseando a AMLO, preguntaríamos, respecto a tales anuncios: ¿Quién pompó?.



Ni modo que haya sido el también diputado federal del 9º. Distrito, perteneciente a la fracción del PT, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que se ha convertido en una de los más entusiastas promotores de MARIO DELGADO en Tamaulipas.



Los Zertuche Zuani, tienen fama de que “no le dan agua, ni al gallo de la pasión”. ¿A poco a un ‘gallo’ a dirigir Morena, sí?.



El equipo de la ex dirigente nacional de Morena YEIDCKOL POLEVNSKY, quien actualmente aspira a repetir en la Presidencia del CEN de ese Partido-Movimiento, así como el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, han perdido a un aliado (acaudalado) en Tamaulipas, en la persona de LUIS MIGUEL FUENTES GARCÍA.



De acuerdo a un reporte de la página de Internet “INNOVAMEDIA”, el cuerpo sin vida de Fuentes García fue encontrado en los límites del municipio de Valle Hermoso, a bordo de una camioneta de lujo. Habiéndose reportado previamente su desaparición en Matamoros.



Como es sabido, Fuentes García se desempeñó como Secretario de Finanzas de la panista LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, siendo esta alcaldesa de esa Heroica Ciudad durante el trienio 2013-2016.



En agosto de 2019, un grupo de empresarios de Matamoros encabezados por Luis Fuentes, viajaron a Tampico, para acompañar al Senador Américo Villarreal en su primer Informe de actividades legislativas, evento al que también acudió el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, así como la entonces presidenta del CEN morenista, YEIDCKOL POLVENSKY.



Fue con esta última, presuntamente, con la que dicho grupo de Matamoros se habría reunido por separado, a instancias del Senador Villarreal Anaya, buscando apoyo para impulsar a un joven prospecto a la presidencia municipal de Matamoros, en este caso el empresario CARLOS FERNÁNDEZ. Propuesta a la que, supuestamente, la dirigente le dio ‘luz verde’.



Dícese que, en la ocasión, todo fue camaradería. Incluso ya de salida, a Fuentes se le vio cargando el bolso de mano de la Presidenta.



Posteriormente, en febrero pasado, el citado grupo de empresarios creó la asociación “Corazones Fuertes”, designando presidente a Carlos Fernández, iniciando con ello una etapa de intenso activismo.



En noviembre, el grupo de Luis Fuentes y “Corazones Fuertes”, organizaron un Torneo de béisbol de Ligas Pequeñas en Matamoros, al que impusieron el nombre de “Américo Villarreal Anaya”. Obviamente, el Senador homenajeado con esa denominación, estuvo presente en el acto.



Hasta la tarde de ayer domingo, ni Yeidckol ni Américo Villarrreal habían manifestado condolencias, o cosa por el estilo, a la familia de Fuentes García.



El único que (el sábado) publicó en redes sociales un breve mensaje, fue el Presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, JULIO ALMANZA ARMAS, diciendo:



“Para mi amigo Luis Fuentes: Te adelantaste, dejas una pérdida irreparable, gracias por tu amistad, por cada platica y risas vividas, estarás en nuestros corazones, para tu familia mi más sentido pésame los acompañamos en su dolor. No es un adiós amigo es un hasta luego”. Acompañado el texto con una foto de ambos.



Tampoco ha hablado del tema el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, quien según se sabe, habría decidido tomar vacaciones.



“La Borrega”, publicó ayer el siguiente mensaje en su página de Facebook: “Sin duda, la naturaleza también nos regala escenarios alegres que nos brindan de alegría. Nuestra Playa Bagdad nos espera, ya que termine este periodo de contingencia podremos disfrutar de sus costas con nuestra familia y seres queridos. ¡Que tengan un excelente domingo!”. Ilustrado con una foto del acceso a la playa.



Con la novedad que, a esta que escribe, no le fue muy bien que digamos en la apuesta con el compañero y amigo, MARTÍN SIFUENTES, misma que hacemos en cada edición del ‘clásico de clásicos’ del futbol mexicano. Finalmente, las Águilas del América, se impusieron a las Chivas de Guadalajara, con marcador de 1 gol a 0.



Como dice aquella vieja canción: “Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Y pago, porque soy buen jugador”.



CONTRAFUEGO: “Callan como momias”. AMLO dixit.

Hasta la próxima.