Marco A. Vázquez

Que lo vieron con El Chapo…

La semana pasada los enemigos del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se dieron a la tarea de difundir que la DEA, uno de los organismos antidrogas de los Estados Unidos, había difundido que se reunió con El Chapo Guzmán en el 2012, los detractores gritaban con mucha alegría que eso sería su tumba, que ya no tardaba en pisar la cárcel y hasta hicieron pronósticos de quien podría quedarse en su lugar.

La respuesta les llegó en tiempo y forma, no fueron tan lejos, desde palacio de gobierno, en conferencia con la prensa, el gobernador del Estado les sentenció al respecto.

“Les aseguro a los tamaulipecos que a mí no me van a ver en ningún video agarrando dinero, ni tampoco me van a ver en un video negociando con un criminal y mucho menos van a ver un video del gobernador de Tamaulipas mandándole un mensaje a un capo a través de su madre y eso que no tengo nada en contra de las madrecitas, eso jamás lo van a ver”.

Luego explicó largamente los convenios de colaboración que se tienen con agencias de los Estados Unidos, los resultados que se han tenido en el combate a la delincuencia y que el mismo gobierno federal presume o no puede rebatir.

“Tamaulipas es el primer Estado en la historia de México que ha hecho una campaña de seguridad fronteriza en colaboración con 7 agencias del gobierno de Estados Unidos, la cual se mantiene vigente, eso jamás se había visto, olvídense de Tamaulipas, ni todo el país lo pudo lograr y hacemos reuniones cada 15 días, allá y acá de este lado de la frontera, damos seguimiento a acciones en materia de seguridad y el Grupo de Operaciones Especiales del Estado ha dado golpes claros y contundentes”.

Por supuesto que la declaración del gobernador del Estado es para sentenciar que la critica y las acusaciones son políticas y quizá por ello les lanzó un reto a los miembros, seguidores o fanáticos del partido opositor que gobierna en el país y que son sus detractores y quienes mayor difusión dieron a la presunta noticia.

García Cabeza de Vaca afirmó que el Estado lo recibió siendo el tercero más violento en el país y que ya pasó a ser el número 21, que no había trabajo local y ahora quizá sea la única Entidad que tiene a todos los líderes de la delincuencia con ordenes de captura y no por el gobierno federal sino por la Fiscalía del Estado.

En la conferencia de este lunes el gobernador también habló del tema del agua, afirmó que el gobierno federal los quiere confrontar con Chihuahua en lugar de resolver el problema y finalmente informó respecto a los temas del coronavirus y sus afectaciones económicas, asegurando que se está en un plan de reactivación, que hace falta mucho por hacer pero que ya se han logrado recuperar poco más de siete mil empleos en el último mes.

Así las cosas en el Estado donde los grupos políticos desde hoy ya se disputan alcaldías, Diputados locales y federales que estarán en juego el próximo año, dónde se es capaz de difundir cualquier cosa con tal de dañar al enemigo, donde se puede asegurar que a un gobernador lo vieron con El Chapo aunque quienes salgan en los videos sean precisamente los que lanzan la piedra y esconden la mano.

CELEBRA UAT CREACIÓN DE MEDICINA TAMPICO… La Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” compartió a la comunidad universitaria el júbilo de celebrar los 70 años de su fundación y ser la institución precursora de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Para conmemorar el acontecimiento, se llevó a cabo una ceremonia transmitida en vivo desde el Centro Universitario Sur, y que de manera virtual reunió a docentes, estudiantes, directivos y público en general a través de la plataforma de Facebook.

En este marco, el Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la UAT, dirigió por medio de un video un mensaje de felicitación a los integrantes de la Facultad y a sus egresados que son parte esencial de esta institución.

“Me siento muy orgulloso de estar con ustedes por esta vía, donde estamos conmemorando nuestro aniversario y saludar a las numerosas generaciones y a muchos de nuestros egresados que le han dado más brillo a la Universidad”, expresó el Rector.

“Hace 70 años que inició el proceso de formación de profesionistas de la salud que tuvieron la capacidad, la vocación y entrega para servir a los tamaulipecos, a los mexicanos, y al país”, agregó.

En su mensaje felicitó al Director Dr. Enrique Álvarez Viaña y a su equipo de trabajo por apoyar a los jóvenes que se están formando para atender los problemas de la salud, y que hoy enfrentan otros retos por la situación de la pandemia de Covid-19.

“Nos da mucho gusto que la Facultad de Medicina de Tampico siga siendo un ícono de la Universidad en el sur de Tamaulipas y un ícono en toda la Universidad, para bien de todos nosotros”, destacó.

Reiteró que lo más importante para la Universidad son sus estudiantes, “todo lo que hacemos es para ellos, que nuestras actividades sean en beneficio de quienes se forman”, asentó, luego de felicitar a los profesores porque su labor a través de distintas generaciones, ha sido fundamental en la formación de centenares de profesionales de la salud egresados de esta institución.

“Muchas felicidades y como lo he dicho, para hacer las cosas bien, hay que creer en ellas, y yo creo en la UAT”, concluyó.

HABLANDO DE POLÍTICA… La Diputada Federal por Tampico, Olga Patricia Sosa Ruiz ingresó un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México que se apoye a través de estímulos fiscales a la flota de 182 barcos camaroneros en Tampico, Tamaulipas, para que de esa manera puedan zarpar a altamar.

La diputada tamaulipeca señaló que actualmente el diésel cuesta alrededor de 19 pesos y se requiere para zarpar entre 30 y 40 mil litros y dadas las condiciones de contingencia sanitaria y la dificultad económica el subsidio permitirá que la pesca de camarón no tenga disminuciones, de esa manera, pescadores, comerciantes podrán impulsar la economía de las costas.

Olga Sosa precisó que Tamaulipas y Veracruz aportan alrededor del 74% de la pesca de camarón en el Golfo de México y de manera particular la costa de Tamaulipas aporta el 88% de la zona costera que va de la frontera con Estados Unidos hasta la desembocadura con el río Coatzacoalcos, en Veracruz. Comentó que busca a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se publique un nuevo Acuerdo en el que la SHCP valore apoyar a quienes se dedican a la actividad pesquera con el subsidio de diésel marino y gasolina ribereña y no se pierdan los 7 mil empleos directos que están parados y los indirectos que genera la actividad.

Hasta ahí el comunicado y nomás para comentar que es un hecho que Tampico, a pesar de lo que ahora se ve con un alcalde fuerte, si será muy disputado unos y otros hacen uso de su poder con la ventaja de la Diputada federal, Olga Sosa de que no se desgasta por lo que ocurre en su comunidad como si le pasa al alcalde Jesús Nader.

