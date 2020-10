Martha Isabel Alvarado



‘Haciendo puntos’





.-¡Por fin! Gabriel García visita Tamaulipas

.-¿Por qué, ‘JR’ no traía cara de contento?

.-Muñoz Ledo, ‘reclama’ triunfo en Morena

.-Maki Ortiz reconoce talento de Miranda K.



Por fin, se cumplió la visita a Tamaulipas del Coordinador General de los Programas del Desarrollo del gobierno federal, el Senador con licencia, GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, que el fin de semana visitó los municipios de Tampico, Victoria, Aldama, Matamoros y Reynosa, ente otros, pasando casi desapercibido, mediáticamente.



Una visita largamente esperada, la de García Hernández, uno de los hombres de confianza del Presidente LÓPEZ OBRADOR, con quien colaboró de 2000 a 2005, como Jefe de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, siendo el tabasqueño Jefe de Gobierno del DF.



Finalmente, se concretó la visita de GABRIEL GARCÍA a suelo tamaulipeco. Pero ¿qué creen?, el ‘súper delegado’ de la “4-T”, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, durante la misma, no traía cara de contento.



¿Por qué será?. ¿Acaso el Covid dejó secuelas en la humanidad del ‘súper delegado’, que le ensombrecieron el semblante?. ¿O es más bien que el galimatías en que se ha convertido la elección del nuevo dirigente nacional de Morena, trae ‘golpeados’ a los de la “4-T”?.



Según se sabe, “JR” y su jefe directo Gabriel García, ‘simpatizan’ con el proyecto del Coordinador de los diputados federales de Morena, MARIO DELGADO, quien no termina de cuajar sus ‘turnos al bat’, por decirlo en el lenguaje beisbolero que tanto le gusta a AMLO.



Aquí lo hemos señalado, que Mario Delgado no pudo sacar en diciembre pasado, la Iniciativa que AMLO mandó a la Cámara de Diputados para formalizar el recorte del 50 por ciento a los Partidos Políticos. Y en un primer momento, tampoco pudo hacer que se aprobara la eliminación de los 109 Fideicomisos y Fondos, cosa que finalmente se logró, pero con tremendos ‘dolores de parto’.



¿Tampoco podrá Delgado Carrillo ganar la Presidencia del CEN morenista, ni con ‘la mesa servida’?. Resulta que, por una mínima ventaja, pero ventaja al fin, el también diputado federal PORFIRIO MUÑOZ LEDO habría resultado ganador de la segunda encuesta.



Se supone, que la decisión final será sometida a una tercera encuesta, pero en calidad de mientras, Porfirio está reclamando que se reconozca su triunfo, y vaya que es ‘un hueso muy duro de roer’.



Son pocos en este país, los que pueden presumir de haberse dado ‘un entre’ con MUÑOZ LEDO, en cuanto a debate y argumentación se refiere, saliendo victoriosos.



Una mujer tamaulipeca que no solo lo hizo, sino que dejó además fehaciente memoria de ello en el Diario de Debates del Congreso de la Unión, y en diversos medios impresos de la época, fue la gran LAURA ALICIA GARZA GALINDO, quizá, la más brillante parlamentaria que ha tenido nuestro estado.



No hace mucho, en espléndida entrevista que la compañera DAISY HERRERA le hizo a la actual presidenta de la Cámara de Diputados, la Priista DULCE MARÍA SAURI, salieron a colación aquellas memorables confrontaciones que Porfirio y Laura Alicia protagonizaron en la Tribuna del Senado, hace ya algunos ayeres.



Hablando de mujeres inmersas en la escena política, una de ellas que en estos días dio la gran sorpresa, fue la esposa del Presidente, la Historiadora, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, con su ‘tour’ internacional por Francia, Italia, y el Vaticano.



Qué va, de ‘bajarse el perfil’ ella solita, al no querer adoptar el rol de Primera Dama, ni Presidenta del DIF nacional, a ‘moverse’ en el Viejo Continente como toda una ‘diplomática’…sin formar parte del Servicio Exterior Mexicano. ¿Con qué status le agendarían el viaje?.



Obviamente, una gira como esta de doña Beatriz, incluyendo ser recibida en audiencia privada por el Papa FRANCISCO (aún sin estar casada por la iglesia con su marido, lo cual se consideraría ‘vivir en pecado’, según el derecho canónico), sólo pudo haberlo ‘operado’ la Cancillería Mexicana, a cargo de MARCELO EBRARD CASAUBÓN, quien por lo visto, sigue ‘haciendo puntos’.



En Reynosa, la que está causando sensación, es la pequeña MIRANDA KAROLL, hijita del amigo HUGO RAMOS, editor de “Hoy Multicosas”. Ella interpreta al piano, y con su bella voz, la canción “Aquel Reynosa Viejo”, de la autoría de su padre, convirtiéndose en todo un fenómeno de las redes sociales. “No lo hurta, lo hereda”, dice conocida frase.



Por si fuera poco, Miranda Karoll logró lo que ningún político en Tamaulipas ha podido lograr: que la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, quien la invitó a interpretar su música en la sede del Ayuntamiento, pidiera perdón, por las condiciones (desastrosas) en que tiene la Ciudad.



Al fin política, Maki le hizo una promesa a la pequeña artista: “Trabajar muy fuerte para tener un Reynosa de futuro, de prosperidad, y de paz, para todos los niños y niñas como tú”. Conste.



CONTRAFUEGO: Visita muy esperada, pero poco ‘cacaraqueada’.

Hasta la próxima.