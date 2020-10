Martha Isabel Alvarado



Solo el recuerdo queda



.-Senadores de Morena…ahí les hablan

.-Cobardes e ineptos les dice Lily Téllez

.-Beatriz Gutiérrez, ‘contradice’ a AMLO

.-Carmen Lilia, recurriendo a ‘El Guasón’



Parece que fue ayer, cuando AMLO andaba muy ‘acaramelado’ (políticamente hablando) con la guapa conductora de Televisión, LILY TELLEZ, haciendo campaña. Él para la presidencia de México y ella para el Senado, en 2018.



En aquella campaña, incluso hubo momentos muy tiernos, relacionados con ambos, como uno en que LEONARDO, hijo de la comunicadora, llora por las constantes ausencias de su madre en casa, y el entonces candidato presidencial de Morena, lo consuela.



“Tienes una mamá que nos ayuda mucho en la causa de la justicia y debes sentirte muy orgulloso. De vez en cuando me imagino que te deja, y eso sí, a veces preocupa y da tristeza, pero…es por una buena causa. ¿Sí?”, le dijo AMLO al pequeño.



Palabras que la propia Lily pidió enmarcar con ‘la foto del recuerdo’.



Y sí, solo el recuerdo queda, de aquellos ‘requiebros’ que intercambiaban MARÍA LILY DEL CARMEN TELLEZ GARCÍA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en 2018.



La semana pasada, desde ‘La Máxima Tribuna de la Patria’, como le llaman al Senado, Téllez García le dio tremenda ‘barrida’ y ‘trapeada’ a los Senadores de Morena, por brindarle su aval a la Iniciativa presentada por el Coordinador de esa bancada (y ‘capitán de meseros’ de AMLO), RICARDO MONREAL ÁVILA, para enjuiciar a los ex Presidentes de México.



“En la pregunta que quedó, no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ni el nombre, porque ustedes lo que quieren es usarla para fines electorales, por cobardes, por ineptos, por convenencieros, México es mucho país para senadores tan serviles”, fue lo que, bajita la mano, les dijo la señora Téllez a sus ex compañeros de bancada, pues como bien se sabe, emigró al PAN en junio pasado.



Muy a menudo, es usada la expresión, “como chivo en cristalería”, para catalogar a los varones que desbarran, ‘haciendo el oso’ en política. A los de comportamiento poco ortodoxo.



¿Quién dice que solo hay ‘chivos’, por qué no, también ‘chivas’?.



No hace mucho, al PAN de Tamaulipas, también ‘le salió el tiro por la culata’, luego de que en 2018 privilegió a una ‘externa’ como candidata a diputada federal, la ex Presidenta del Colegio de Arquitectos de Reynosa, NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ.



Obvio que, la señora Alemán no era militante albiazul, pues según se sabe, ella y su esposo GILBERTO ORDÓÑEZ CRISTÓBAL, presuntamente, durante algún tiempo fueron Contratistas del gobierno municipal de Reynosa encabezado por PEPE ELÍAS LEAL.



Pero alguien andaba tan ‘engentado’ con ella, que la puso por encima de otras mujeres que han ‘sudado la camiseta’ del PAN en Tamaulipas, como MARIELA LÓPEZ SOSA, que fue desplazada de la lista ‘pluri’, precisamente para ‘colocar’ a Nohemí.



A contrario sensu de lo que hizo la Senadora Lily Téllez, que transitó de Morena al PAN, la diputada federal Nohemí Alemán, cambió el color del supuesto ‘príncipe’ que la remontó a las alturas de San Lázaro, azul, por el marrón de las siglas morenistas.



Otra que “no canta mal las rancheras”, es la diputada local plurinominal CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, favorecida en 2018 con una candidatura ‘de lista’, en Morena, sin más méritos, que ser hermana de un ex alcalde de Nuevo Laredo.



El caso de doña Carmen Lilia sí que está “para el diván”, como dirían los antiguos; pues lo mismo un día pide audiencia con el vocero del Gobernador, y al día siguiente toma un vuelo a la Ciudad de México para buscar al (entonces) recién nombrado Titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobernación, el reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, El Guasón.



Pero, ¿qué se puede esperar de alguien que trae como ‘asesor de cabecera’ al ex diputado local del PRD, plurinominal también, JORGE VALDEZ VARGAS?. Este sujeto, sí que fue un auténtico ‘chivo en cristalería’, a su paso por la LXII Legislatura de Tamaulipas, donde incluso se acostaba a ‘dormir’ en la Tribuna.



Finalmente, consignaremos la observación de un amable lector, quien señala, que, durante su gira por Europa, doña BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER contradijo a su marido el Presidente, que recomienda a los mexicanos tener un solo par de zapatos, que con eso es suficiente. ¿Para qué lujos?, repite AMLO en sus mañaneras, cada que puede. Pero resulta, que la No Primera Dama usó un par de calzado para cada ‘outfit’, según se puede apreciar en las fotos.



CONTRAFUEGO: Hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre.

Hasta la próxima.