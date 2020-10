Brindan seguridad en Playa Miramar

Redacción InfoNorte

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Ante la reapertura de la Playa Miramar, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Tránsito y Protección Civil Municipal, participa en el operativo para brindar seguridad e información a los visitantes, debido a que las medidas sanitarias para prevenir el contagio del Covid 19 aún continúan.

Dicha acción se puso en marcha la mañana de este miércoles 21 de octubre y contempla la instalación de filtros en los accesos de las avenidas Tamaulipas, Álvaro Obregón y la Barra, donde se le dará a conocer a los turistas el reglamento y los horarios.

Los asistentes no podrán ingresar en grupos de más de 6 personas por vehículo, deberán cumplir con el uso del cubre bocas de manera obligatoria, no podrán introducir bebidas alcohólicas, además no podrán hacer fogatas o encender asadores.

La Policía Estatal realizará patrullajes en camionetas pick up, Chargers, vehículos ligeros Polaris y bicicletas sobre el boulevard Costero y la playa, para atender cualquier situación que se pudiera presentar.

Este trabajo se realizará de lunes a domingo, donde los visitantes podrán acudir en los horarios de 06:00 a 09:00 horas para hacer ejercicio y de 11:00 a 18:00 horas para esparcimientos.