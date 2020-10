Martín Sánchez Treviño

Contagiada la industria sin chimenea

Los empresarios de la industria sin chimenea al primer rebrote de la pandemia en al menos 3 entidades del norte del país consideran que la vacuna del Covid-19 inyectaría optimismo al sector hoteleros, de servicios, transporte y otras actividades relacionadas con la actividad del turismo, cuyas aportaciones a las finanzas del país son del orden del 67 por ciento del Producto Interno Bruto.

Según la Organización Mundial del Comercio, a nivel mundial los turistas dejaron de gastar el 81 por ciento durante el segundo trimestre del año y el servicio de transporte hasta un 31 por ciento. Con un impacto menos significativo en Europa, Asia y Estados Unidos 26,26 y 32 por ciento fue la caída de la actividad, en América Latina y El Caribe reporta una caída de 46 por ciento con bajas de los prestadores de servicios del 60 y 65 por ciento, lo que considera ese organismo como una situación complicada.

En el orden de la caída de la prestación de servicio observa una caída pronunciada similar a la ocurrida durante la crisis financiera del 2009 cuando el desplome fue del 29 por ciento, con el apunte de que durante la pandemia la recuperación es más lenta pero además hay incertidumbre en los viajeros y en los empresarios del turismo.

Con la diferencia que en 2009 se debió a la caída del transporte de mercancías y en el 2020 se debe a las restricciones impuestas al transporte de pasajeros y a la cancelación o caída de los viajes internacionales.

Además, otros servicios afectados son la construcción, que se redujo un 25 por ciento, las actividades artísticas cayeron 14 por ciento, otros servicios empresariales bajaron 11 por ciento, como la manufactura se colapsaron 22 por ciento de los contratos.

La OMS indica que la incertidumbre del contexto económico también impactó en los servicios de investigación y desarrollo, cuyas exportaciones cayeron 8 por ciento en Estados Unidos y 11 por ciento en la Unión Europea.

En cambio, los servicios financieros se vieron afectados marginalmente, mientras los servicios informáticos repuntaron 4 por ciento, debido a la creciente demanda de digitalización. Es un aspecto que se observa en la demanda de servicios para las clases y cursos en línea, que ha puesto en crisis a los comercios como papelerías.

A nivel nacional el sector hotelero no busca ganancias sino mantenerse en la actividad, pues en las principales ciudades del país desde la Ciudad de México, hasta los destinos turísticos del Caribe Mexicano y la región de sureste tiene una actividad del 40 por ciento y el 30 por ciento de los establecimientos permanecen cerrados.

Por ello consideran que urge la vacuna del optimismo, pues según informes de la Secretaría de Turismo, de entre enero y agosto del 2020 el porcentaje de ocupación hotelera en 70 centros turísticos fue de 25.7 por ciento, un nivel inferior en 35.9 porcentual respecto al observado en el mismo periodo del año pasado 2019.

En ese mismo año, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó 17 millones 689 mil turistas, que representó 72.6 por ciento del total, mientras el 27.4 por ciento restante correspondió a viajeros internacionales, que fueron en total 6 millones 675 mil.

En el orden de la grilla, ayer estuvo el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, su visita fue de doctor, ni como aplicarle el comes y te vas ya que su discurso no llego ni a los 4 minutos. No obstante que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le manifestó que trabajará para que la federación aplique recursos en Tamaulipas, los asistentes aseguran que opto por la retirada por los contingentes de regantes del distrito 025 quienes había llegado a Nuevo Laredo desde la madruga del domingo.

Dijo que es de dominio público que tiene diferencias con el gobierno de Tamaulipas, pero vio con buenos ojos el suvenir de los Tecolotes de Nuevo Laredo. Pareciera que el tono de los regantes no es el de la marcha del millón. En sus ultimas visitas a Nuevo Laredo, como candidato a la presidencia de la república fue aclamado en la plaza principal pero pareciera que aquellas expresiones se ahogaron.