La novedad, es que esta vez no hubo cancelación de última hora, y se cumplió cabalmente la visita del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Nuevo Laredo, ciudad en la que se encuentra asentada la Aduana terrestre más importante del país, por la que más de un billón de dólares producto del comercio exterior entre México y Estados Unidos, cruza diariamente.



Podría decirse que, para el gobierno de México, la visita de AMLO implicaría una fecha especial, ya que, a decir del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ROMÁN MEYER FALCÓN, en Nuevo Laredo se cerró ayer el ciclo del Programa de Mejoramiento Urbano 2019, en lo que toca a Tamaulipas.



“Una tercera parte del Presupuesto del Programa se ejerció aquí en este estado fronterizo, con 99 proyectos, 1, 400 millones de pesos. Es un mensaje muy importante del gobierno federal, de decir que los estados fronterizos son importantes”, aseguró el Meyer Falcón.



Acompañaron al Presidente LÓPEZ OBRADOR en el presídium: el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, así como el propio Secretario MEYER FALCÓN.



Por ahí anduvo cerca el súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, pero extrañamente, no fue integrado al presídium.



En torno a la sede del evento hubo mucho bullicio, pues tal como ha acontecido en otros estados que ha visitado el Presidente, acude gente que apoya la ‘Cuarta Transformación’ con vivas y pancartas, y grupos de personas que manifiestan todo lo contrario. Hasta simpatizantes de FRENA hubo por allí.



El pasado miércoles en la capital del estado, el gobernador CABEZA DE VACA dijo ante reporteros, que hablaría claro con el Presidente en su visita a Nuevo Laredo, y lo cumplió.



En prolongado discurso, el gobernante tamaulipeco hizo diversos planteamientos al Presidente López Obrador, incluyendo el tema del Agua para el Distrito de Riego 025, y el del Presupuesto 2021.



En su reclamo de justicia Fiscal para Tamaulipas, Cabeza de Vaca se remontó a los tiempos en que AMLO ocupaba el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diciendo:



“Esto es algo que Usted seguramente ha de recordar, hace algunos años se entró en una polémica muy similar en la Cámara de Diputados, fue, si mal no recuerdo en 2002, porque de igual forma, a la Ciudad de México no le estaban dando los recursos que le correspondían y era la que más recursos aportaba a la Federación”.



“Y se llegó a los extremos de tener que ir a una Controversia Constitucional, en ese entonces, quien era el Jefe de Gobierno era Usted, yo por eso le pido, que se ponga en nuestros zapatos, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora estamos del otro lado de la mesa”, enfatizó el mandatario tamaulipeco.



Asimismo, en este mensaje, Cabeza de Vaca pidió a los diputados federales que no lo agarren de pretexto, que no está pidiendo más recursos para temas político electorales. “Lo que queremos es que ese dinero regrese a Tamaulipas, vía gobierno federal, para que beneficie a los tamaulipecos”, aseguró.



Habría que anotar que, tal como aconteció en Matamoros el 27 de agosto pasado, ayer domingo, en su discurso de sólo 3 minutos con 49 segundos, AMLO no dio respuesta a los planteamientos de Cabeza de Vaca, y se concretó más bien a decir que, no obstante sus diferencias con el gobierno estatal, “que son públicas y notorias” (así lo dijo), seguirá apoyando al pueblo de Tamaulipas.



Acto seguido, AMLO remató con tres ¡Viva México!, al estilo del 15 del septiembre, y dio por terminado el evento. Ya de salida, el gobernador le obsequió un bate de béisbol y se tomaron fotografías.



A propósito del béisbol, vaya ‘sabor mexicano’ que tuvo el 4º. Juego de la Serie Mundial, no sólo por la actuación del sinaloense JULIO URÍAS como pitcher abridor por parte de “Dodgers”; también el jardinero de los Tampa Bay “Rays”, RANDY AROZARENA, lleva a México en su corazón, dicho por él mismo, por ser el país que le abrió los brazos como pelotero profesional, en 2015, cuando llegó en balsa a Isla Mujeres, procedente de Cuba. Por lo pronto, el caribeño ya ganó el galardón de MVP de la Liga Americana 2020.



Ya que hablamos de Nuevo Laredo, desde este espacio deseamos enviar nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos del siempre afable AGUSTÍN GARCÍA ARREDONDO, quien desempeñaba el cargo de Vocero del Ayuntamiento. Descanse en paz.



