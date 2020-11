Martha Isabel Alvarado



La muerte se enseñorea





.-Cifras récord en decesos de Covid 19

.-Durazo se va con tremendos honores

.-Impone marca la ‘4-T’, en Homicidios

.-Perdura la ‘herencia maldita’ de “Xico”



Este 2 de Noviembre, Día de los fieles difuntos, diríase: vaya que la muerte se ha enseñoreado en nuestro México Lindo y Querido, en tiempos de la llamada ‘Cuarta Transformación’.



En el rubro de fallecimientos a causa del Covid 19, México cerró el mes de octubre con 91 mil 753 decesos, cifra que podría crecer aún más, toda vez que se habla de que un rebrote estaría azotando diversos estados del país.



El 4 de junio pasado, el Comisionado para atender la pandemia, HUGO LÓPEZ GATELL, Sub Secretario de Salud federal, declaró, que un escenario catastrófico para México, sería llegar a 60 mil muertes a causa del Coronavirus.



En aquellos ayeres, la estimación máxima de decesos por esta enfermedad, que planteaba López Gatell en sus conferencias de prensa vespertinas, era de 30 a 35 mil fallecimientos.



Resulta evidente que, López Gatell, motejado en redes sociales como “El Doctor Muerte”, salió malo para los cálculos, pero aún así, su ‘jefecito chulo’ lo mantiene en el cargo. ¿Why?.



Como si se tratase de una broma macabra, no hace mucho, López Gatell dijo ante los periodistas, que “los datos definitivos sobre el número de muertos por COVID-19 en el país no estarán disponibles por un par de años”.



Y en Palacio Nacional, tratan de ‘honrar’ a los muertos por Coronavirus en México, con un altar típico del 2 de noviembre, denominado, “Una flor para cada alma”. ¿No hubiera sido mejor una vacuna para detectar el Covid?. En una de esas, varios de esos fallecidos la hubieran ‘librado.



La muerte se ha enseñoreado también en México, en el rubro de la inseguridad. En lo que va del gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (del 1 de diciembre de 2018 al 23 de septiembre de 2020), se han registrado 62 mil 377 homicidios dolosos en nuestro país.



Podría decirse que, el actual gobierno de la “4-T”, ha ‘dobleteado’ la cifra de homicidios que en mismo lapso hubo en el sexenio del Priista ENRIQUE PEÑA NIETO, que fue de 30 mil 321. Y eso que el entonces ‘responsable’ de la Seguridad en México, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, demostró con creces su falta de eficacia.



A todas luces, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la “4-T”, ALFONSO DURAZO, que recién dejó el cargo, rompió todos los récords, considerando que el gobierno del panista FELIPE CALDERÓN, a estas alturas sumaba 19 mil 571 homicidios dolosos, y en ese mismo lapso, su antecesor VICENTE FOX, tuvo un registro de 24 mil 020.



Con todo y eso, el pasado viernes en la mañanera, AMLO ‘disparó’ una ‘salva’ de elogios para despedir a Durazo, diciendo: “Le hicimos un reconocimiento por su trabajo como Coordinador del Gabinete de Seguridad, ayudó mucho, es un servidor público ejemplar”.



¡Válgame Dios!. Con qué poco se conforma “Cabecita de Algodón”.



Como ya se ha dicho, Durazo se va a competir por la gubernatura de Sonora, como abanderado de Morena, y se va ‘muerto’ de miedo, ante las supuestas amenazas que le habría proferido la banda de “Los Salazar”, que según el columnista RAYMUNDO RIVAPALACIO, en fecha reciente, lo orillaron a cambiar la sede de la boda de su hija que tendría lugar en Sonora, a la Ciudad de México.



¿Qué decir de la candidata propuesta por AMLO para relevar a Durazo en la Secretaria de Seguridad?. Obviamente, se trata de doña ROSA ICELA RODRÍGUEZ, quien se desempeñaba como Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en enero pasado, cuando tres reos, vestidos de custodios, se fugaron del Reclusorio Sur (uno de ellos, “El Vic”, presunto operador de los hijos de JOAQUÍN El Chapo GUZMÁN). Sólo para que no se olviden ese tipo de datos.



En Tamaulipas, la “4-T” está mas ‘muerta’ que viva, dada la poca efectividad política mostrada, hasta ahora, por el súper delegado del gobierno federal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL quien, por cierto, lleva a cabo recorridos por ejidos y colonias del estado, sin cubrebocas, no obstante haber estado contagiado de Covid.



En Victoria, ya pasaron 17 días de que la flamante alcaldesa PILAR GÓMEZ, anunció que dio positivo a Covid, y no se sabe para cuándo estaría de regreso al Ayuntamiento, en el que urgen soluciones a los mega-problemas que dejó como ‘herencia’ XICOTÉNCATL GONZÁLEZ. ¿Creerá esta señora que tiene segura la postulación en 2021, para repetir en la alcaldía, por estar tan ‘amarrada’ con LUIS Cachorro CANTÚ?. Capaz que cree que la saca ‘muerta’ de risa. Es pregunta.



Hoy cumpleaños el muy estimado amigo ARMANDO GARZA FAZ, a quien desde este espacio le deseamos lo mejor, con un gran abrazo.



