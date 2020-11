Martha Isabel Alvarado



Casos difíciles y desesperados





.-Aspirantes de Morena, ‘prenden veladoras’

.-Tamaulipecos van al Senado en ‘procesión’

.-David Monreal busca milagro en Zacatecas

.-Covid ‘tumba’ a Rosa Icela, más de 45 días



No es por intrigar, pero algunos políticos de Tamaulipas ven al Presidente de la Junta de Coordinación del Senado de la República, RICARDO MONREAL ÁVILA, como el “San Judas Tadeo” de la política mexicana, en tiempos de la “4-T”.



En la grey católica, San Judas es catalogado como “el patrón de los casos difíciles y desesperados”.



Como si se tratase de una ‘manda’, varios tamaulipecos que quieren ser candidatos de Morena en las elecciones de 2021, han ido en ‘procesión’ a la Ciudad de México, a ver a Monreal, buscando ayuda.



Uno de los que más recientemente han evidenciado su ‘devoción’ hacia el Senador Monreal, es el Segundo Síndico del Cabildo de Victoria, LUIS TORRE ALIYAN, que en julio de 2020 renunció al PAN para declararse ‘independiente’.



Como es del dominio público, Torre Aliyán ha sido objeto de críticas, debido a su supuesto criterio fluctuante, en torno a presuntas irregularidades en que habría incurrido el ahora ex alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, quien dejó el cargo el 30 de septiembre pasado.



Dícese, que fue hasta su segundo año como Síndico, ya cuando “Xico” era fuertemente criticado a consecuencia de su ineficacia para gobernar, cuando Torre Aliyán se ‘percató’ de que algo andaba mal en el Ayuntamiento, y asumió una postura ‘contestataria’.

El abogado LUIS TORRE ALIYÁN, ex dirigente de la Coparmex Local, tiene 31 años de edad, y, por tanto, sería el más joven aspirante de Morena a la alcaldía de Victoria, si es que logra la nominación de ese Partido. Su competidor, EDUARDO GATTAS, que ya perdió una vez, en 2018, buscando esa misma posición, de 52 años, quiere repetir.



Otro aspirante que acude al Senado, a ‘prenderle veladoras’ a Monreal, es el diputado local plurinominal de Morena, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, que a toda costa quiere ser alcalde de Reynosa.



¿Lo recuerdan?. “Rigo” Ramos incursionó por primera vez en la escena pública en 2012, asumiéndose como principal ‘patrocinador’ de la campaña de JOSÉ ELÍAS LEAL, entonces candidato del PRI al gobierno municipal de Reynosa.



Dicen que, “el dinero no lo es todo en la vida”, y quizá ese sea el caso de Ramos Ordoñez, que se ufana de traer harta ‘marmaja’, pero necesita un ‘padrino’ que le consiga la candidatura de Morena, y en ese sentido, parece tener toda su fe depositada en Monreal Ávila.



Como es sabido, la candidatura a diputado local ‘pluri’, la obtuvo “Rigo” Ramos gracias al ahora ‘súper delegado’ de la “4-T” en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, con quien luego ‘rompió’.



Pero queda en el aire la pregunta: ¿Será tan ‘milagroso’ Monreal como creen los aspirantes ya mencionados?.



En 2016, su hermano, DAVID MONREAL ÁVILA contendió como candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, y perdió con diferencia de 66 mil 883 votos, siendo derrotado por el actual Mandatario de aquella entidad, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, abanderado de la alianza PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, que obtuvo un total de 247 mil 452 sufragios.



La semana pasada, David Monreal solicitó licencia como Sub Secretario de Ganadería de la “4-T”, precisamente, para buscar de nueva cuenta la gubernatura de Zacatecas. ¿Lo ayudará esta vez su hermano Ricardo a lograr el ‘milagro’?. Suponemos será su prioridad.



Por otro lado, no es buena noticia, esa de que ROSA ICELA RODRÍGUEZ, designada por el Presidente LÓPEZ OBRADOR como nueva Secretaria de Seguridad Pública, que el 16 de septiembre pasado anunció que dio positivo a Covid, en 45 días no haya logrado recuperarse. Según dijo AMLO en la mañanera de ayer, ella sigue convaleciendo de dicha enfermedad, y mientras tanto, RICARDO MEJÍA BERDEJA, fungirá como Encargado de Despacho.



Aunado a su falta de experiencia en Materia de Seguridad (ella es egresada de la carrera de Periodismo de la Universidad “Carlos Septién”), se infiere que no es buena la condición de salud de doña Rosa Icela, que ‘en corto’ comenta, que le hubiera gustado ser Ingeniera Química, y que ahora es abuelita de tres nietos, a los que a veces les lee cuentos como “La Muñeca Fea” o “El Ratón”.



CONTRAFUEGO: Acá puros ‘Cuentos de Terror’ para no dormir.

Hasta la próxima.