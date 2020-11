Martín Sánchez Treviño

Los riesgos el Buen Fin

Aunque el Presidente Mexicano se resiste a reconocer el triunfo de su vecino que no fue su candidato durante la contienda en Estados Unidos. Un sector de especialistas, señalan a nivel nacional que México debería tomar la delantera en renglones como las energías renovables, la migración y el narcotráfico, asuntos que están en la agenda de los 2 países. Incluso se advierte un revire de la política de Estados Unidos en aspectos relacionados con los salarios de los mexicanos y dar seguimiento en este sentido a los acuerdos del tratado comercial conocido como T-MEC.

En ese orden, algunos gobernadores de estados fronterizos mexicanos, como Tamaulipas enviaron sus respectivos saludos al nuevo presidente de ese país, quizá por urbanidad política. Pues también los gobernadores de fronterizos de México, celebran acuerdos y debaten problemáticas propias de los dos lados de la frontera.

Sobre todo, el asunto migratorio y programas sociales para la población fronteriza tienen avances importantes, pues son parte de la agenda bilateral desde el siglo pasado y siguen vigentes porque son problemáticas que han escalado, que se mantienen vigentes y obligan a replantear nuevas políticas y acciones renovadas.

En esa agenda no está el fenómeno del narcotráfico, debido quizá a que los gobiernos federales de cada país celebran los acuerdos y las políticas correspondientes. Lo anterior no tiene que ver con que si México es o no colonia del gobierno norteamericano.

Lo cierto, es que las autoridades mexicanas deberían avanzar en la construcción de programas y acciones derivadas de los primeros discursos del candidato electo de ese país y de esa manera allanar lejos de alimentar la mezquindad de un saludo de cortesía que bien podría evitar una embestida, pues aún cuando están definidos los acuerdos en el tratado comercial siempre hay una agenda sujeta a revisión.

En otro orden, todo esta listo para la 10 decima edición del Buen Fin, las esperanzas de los comerciantes son amplias y se fundan en el reporte del Inegi correspondiente al mes de Octubre en el que el organismo observa un repunte del 1.4 de confianza del consumidor respecto a los meses anteriores, pues hasta agosto esa confianza era del orden del 1.8 por ciento.

La limitante que advierte el laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que derivado de la pandemia 11.3 millones de mexicanos quedaron desempleados y 3.4 millones de trabajadores perciben menos ingresos.

Por lo mismo los indicadores es que no obstante que el periodo se amplió a 12 días no habría un Buen Fin respecto al 2019 cuando las ventas a nivel nacional ascendieron a 117.9 millones de pesos. Y los riesgos de un rebrote son inminentes, sobre todo porque a nivel nacional casi se alcanza 1 millón de contagiados.

En el rubro de la academia, los alumnos Alan Jassiel González Lezama y Carlos Arturo Hernández Gómez obtuvieron el 1º. Y 3er. Lugar en el certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica, organizado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología Cotacyt.