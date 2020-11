Martha Isabel Alvarado



La sospecha, es que no ‘jaló’ la ‘barrida’ que le dieron los tzeltales al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al arrancar este mes, el penúltimo de un apocalíptico 2020, en el marco de un supuesto homenaje a los muertos del Covid-19, al que el gobierno ‘bautizó’ como “Una flor para cada alma”.



A lo mejor no es tan buena idea que esa clase de ‘ritos’ se lleven a cabo en Palacio Nacional, en franca contradicción con las supuestas creencias de un Mandatario que se dice cristiano.



Se infiere, que tampoco funcionó la ‘limpia’ que allí mismo le hicieron los wixáricas, pues casi a partir de la fecha, diríase que AMLO entró de lleno en una muy ‘mala racha’.



La inundación registrada en Tabasco (su estado natal), hasta ayer con saldo de 5 muertos, estuvo terrorífica. De modo que, hasta el gobernador de dicha entidad, emanado de Morena, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, salió a decir que emprendería acciones legales contra la CFE, una de las dependencias ‘consentidas’ del Presidente.



López Hernández responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad de las inundaciones en varios municipios del estado, a consecuencia del desfogue de la presa “Peñitas”.



Y eso que AMLO aguantó ‘estoico’ los ‘chicotazos’ con copal y ramas verdes que le propinó la rezadora oaxaqueña TERESA RÍOS, mientras le pasaba un anafre por la cabeza, el rostro, y hasta los ‘entresijos’, ‘invocando’ la buena fortuna para el ‘capitán’ de la “4-T”.

De lo cual, seguramente se acordó López Obrador el sábado, al enterarse de que el candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, JOE BIDEN, con los votos de Pensilvania, había roto la barrera de los 270 votos del Colegio Electoral, requeridos para convertirse en Presidente electo del vecino país del norte.



¡Malahaya la ‘sahumereada’ que le dieron para ‘conectarlo’ con nuestros ancestros y su proverbial sabiduría!. En ese rato de la noticia de Biden, probablemente AMLO se acordó de toda la descendencia de los que tejieron la sobrecama y la sonaja que le ‘ofrendaron’ los zapotecos.



Y él, que “con todos sus años”, haciendo a un lado su propio dogma de que “la mejor Política Exterior, es la Interior”, emprendió un largo viaje de más de 7 horas a Washington, para reunirse con el Presidente DONALD ‘TRUN’.



Hasta ahora, el único viaje que AMLO ha realizado al extranjero, siendo Presidente, precisamente a EE. UU., con el ‘pretexto’ de ratificar la entrada en vigor del T-MEC, con fecha 1 de julio.



Por cierto, uno de los firmantes de dicho Tratado, el Primer Ministro de Canadá, JUSTIN TRUDEAU, fue el primero en felicitar a JOE BIDEN por su triunfo electoral. Lo que, sin duda, habla bien de un socio comercial que se precie de serlo. Incluso NICOLÁS MADURO de Venezuela, se sumó a la ‘cascada’ de felicitaciones al Presidente número 46 de EE.UU.



En cambio, AMLO le ‘regateó’ la felicitación a Biden, este sábado, y (con cara de ‘dolor de hijar’) se limitó a declarar ante los Medios: “No puedo felicitar a un candidato o a otro, vamos a esperar a que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no vamos a actuar a la ligera, queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos. El respeto al derecho ajeno es la paz”.



De acuerdo a la normatividad norteamericana, entre el 8 y el 14 de diciembre terminarían los procesos legales inherentes a la elección del pasado martes 3 de noviembre (léase, las impugnaciones de Trump). ¿Hasta esa fecha ‘se guardará’ AMLO su felicitación a JOE BIDEN?. A ver qué le aconsejan sus ‘sesudos’ asesores de la Cancillería Mexicana.



Otro que ‘se amargó’ con el triunfo de BIDEN, es el actor tamaulipeco EDUARDO VERÁSTEGUI, quien, por defender la reelección de TRUMP, de quien se dice asesor, hasta se enfrascó en un ‘pleito’ de redes sociales con el ex candidato presidencial panista RICARDO ANAYA, al que sentenció: “Volverás a perder”, por simpatizar con Biden.



En cambio, la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, estaba ‘más puesta que un calcetín’ para felicitar al candidato Demócrata, y tan pronto trascendió su ventaja electoral, la edil publicó en Twitter: “El Mundo respira. Gana Biden”.



Lo que quizá no esperaba la alcaldesa de Reynosa, era que gente de algunas colonias del municipio a su cargo, le ‘revirara’, que ‘no pueden respirar’, debido a los ‘quemaderos’ de basura a cielo abierto, que un día sí y otro también, arden sin control. ¡Flop!.



Gajes de la ‘política moderna’, diría el historiador y periodista riobravense, JOSÉ ANGEL SOLORIO, quien por cierto hoy cumple un año más de vida. Felicidades.



