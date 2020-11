Marco A. Vázquez

Parece un asalto…

El mexicano es despilfarrador, no puede ver una caguama porque se le antoja, menos un tequila o la carne asada porque, aunque no tenga dinero, se va de fiesta, lo mismo hombres que mujeres gastamos en lo que no necesitamos, la mayor de las veces, por creer que ahorramos algo, aunque estamos plenamente convencido de que no requerimos de lo comprado.

Hace algunos años se hicieron estudios por organismos que se dedican a los análisis económicos en México y comprobaron que seis de cada 10 compras, para estar a tono, durante el llamado Buen Fin, se hacen por impulso, convencidos de presuntas ofertas, de facilidades de pago o, simple y sencillamente, para presumir a los amigos y amigas.

Claro es, las compras no planeadas tienen como resultado el deterioro de la economía familiar, deudas que se pueden convertir en impagables, estrés y hasta problemas en los matrimonios que se acusan unos a otros de dichos despilfarros.

El acto, con poco margen de error, se puede decir que se realiza con la complicidad de gobierno federal y empresarios, unos eliminando impuestos y pagando por adelantado a los compradores y los otros “ofertando” con facilidades de pago en las que intervienen hasta los bancos que, ha de saberlo, de buenos samaritanos no tienen nada.

Por supuesto que El Buen Fin pudiera servir de mucho, sería un extraordinario programa si se dieran facilidades en el pago de deudas o si se pensará en ofertas realmente benéficas para las familias, el problema es que se ponen descuentos o presuntos beneficios en productos inservibles, en cosas que nomás van a causar más gasto como celulares, televisiones.

Otra verdad es que los empresarios saben muy bien qué las ofertas disfrazadas de 2×1 o 3×2 les funcionan perfectamente y poco les importa que el consumidor se vaya con la idea de que se ahorró mucho dinero, aunque no vaya a necesitar los dos celulares o las cinco llantas que consiguió para su carro.

Mucha de la culpa la tenemos nosotros que no hemos aprendido a comprar lo que realmente necesitamos, no nos cae el veinte de que el dinero en las tarjetas de crédito no es nuestro ni regalado, que de travesar por un problema y atrasarnos en pagos y podría salirnos mucho muy caro y hasta el pasar por problemas legales nomás por comprar algo que no se necesita de urgencia.

El llamado pues, es a que se prepare para este programa que empieza hoy, que piense en su familia y, sobre todo, entender que ya pasaron las épocas de presumir y vivimos en la era de ser mejores administradores, en empezar a gastar lo que tenemos y no lo que presumimos tener.

Si, salga a las tiendas, vaya y compare precios en los días que dura el programa, quizá le convenga revisar los precios de los juguetes si tendrá que ayudarle a Santa Clos, tal vez ya sea tiempo de que cambie el refrigerador que tanta luz le consume por otro que ahorra, igual se puede dar un gusto con una televisión o un celular nuevo que le ayude a sustituir ese que ya tiene la pantalla como la red del hombre araña, le insisto, pero revise muy bien si en verdad son ofertas, si podrá pagarlo sin estresarse o si realmente le es útil.

A nivel nacional las compras en El Buen Fin serán de miles de millones de pesos, en Tamaulipas las organizaciones empresariales en otros tiempos informaron de ventas superiores a 2 mil 500 millones de pesos en global, y le insisto, de eso y según los estudios, el 60 por ciento será un despilfarro, entonces, cuídese y proteja a su familia, piense en ellos antes de gastar el dinero.

Así es, lo que viene se parece más a un asalto que ganas de echarnos la mano, hay complicidades sin duda alguna, entonces, usted no pierda de vista que será el mayor culpable de lo que con su economía suceda, estos días le pueden servir para ahorrar realmente el dinero si invierte inteligentemente pero también lo pueden hundir al paso de los meses si solo se da el lujo de pedir fiado o encharcarse comprando con la tarjeta de crédito cosas que ni necesite.

APOYAN MAESTROS DEL SNTE CON TABLET Y COMPUTADORAS A NIÑOS…. En el marco de la segunda fase del Programa Quédate en Casa, Quédate en Clase, alumnos de distintas instituciones educativas de San Fernando recibieron televisores, computadoras, tabletas electrónicas y celulares, por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de que no interrumpan su instrucción escolar.

En la explanada de la escuela Secundaria General “Belisario Domínguez”, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, destacó que los Maestros necesitan a los padres de familia para seguir impartiendo la educación.

“Sin ustedes no podemos avanzar en las clases, son esenciales, antes pensaban que solo colaboraban en el mantenimiento de las instituciones y hoy se dan cuenta que los necesitamos, tienen que ayudarnos para que el conocimiento impartido a sus niños sea más provechoso para que el día de mañana sean mejores ciudadanos”, manifestó

Cabe destacar que a este evento, acudieron la Maestra Cecilia Robles Riestra, Juany Castillo Villafranca, Jaime Ramos Salinas, Elena Guadalupe Mendieta Vázquez y Horacio Silva, integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, así como el Director de la Secundaria Belisario Domínguez, Noé Campos, entre otras personalidades educativas.

SUSPENDE AYUNTAMIENTO DESFILE PARA PROTEGER CIUDADNOS… Debido a los riesgos de contagio por la pandemia del Covid-19 y con el propósito de proteger la salud de las familias neolaredenses, el gobierno municipal anunció la suspensión del tradicional Desfile del 20 de Noviembre con el que se conmemora la Revolución Mexicana.

En la conferencia de prensa ‘Lunes de Informe’ virtual, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar dio a conocer la suspensión de esta actividad al no existir las condiciones sanitarias que permitan aglomeraciones.

“El gobierno de Nuevo Laredo ha demostrado un alto grado de responsabilidad frente a la pandemia del Coronavirus, con la cancelación de eventos masivos como el del Grito de Independencia, y ahora hemos decidido que, en prevención de nuevos brotes de contagio, este 20 de noviembre no expondremos a la población y cancelaremos el tradicional desfile”, informó el Presidente Municipal.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento Raúl Cárdenas, explicó que esta suspensión se basa en el decreto emitido por el Comité de Seguridad en Salud del gobierno del Estado, que mantuvo a esta frontera en Fase 2 y extiende la alerta sanitaria por Covid-19 hasta el 31 de diciembre.

Rivas Cuéllar exhortó a la población a mantener las medidas preventivas dadas a conocer por la Secretaría de Salud, como el uso de cubrebocas, lavado de manos y mantenerse en casa para evitar más contagios y decesos por Coronavirus en Nuevo Laredo.

