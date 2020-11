Martha Isabel Alvarado



Frijol con gorgojo





.-Senado, establece ‘Centro de Acopio’

.-Monreal desdeñó ‘salvar’ al FONDEN

.-‘Moda’ de los perdedores en Morena

.-Alcaldesa de Victoria, estrena equipo



¿Qué sentirá un servidor público que le cambia a la gente el apoyo oficial, por ‘frijol con gorgojo’?. Lo que los damnificados de Tabasco y Chiapas necesitan, son recursos, para rehacer sus viviendas y adquirir los enseres más elementales, no migajas.



Ahora sale el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, a ‘presumir’ en redes sociales: “Salió el primer camión con ayuda reunida en el centro de acopio del Senado de la República para los damnificados del huracán “Eta” en Chiapas y Tabasco”. De lo cual acompaña fotos.



Cualquiera diría, que Monreal Ávila estaría orgulloso de haberle dado la ‘puntilla’, en la Cámara Alta, a la eliminación de 109 Fideicomisos, entre ellos el Fondo para Desastres Naturales, FONDEN.



Lo que, por cierto, ocurrió en la sesión del 21 de octubre pasado, misma que se llevó a cabo, a instancias del propio Ricardo Monreal, en la Vieja Casona de Xicoténcatl (antigua sede del Senado), sin sana distancia entre los legisladores asistentes.



Puede que esa fecha nunca la olvide Monreal, ya que además de haber consumado la ‘hazaña’ de eliminar los 109 Fideicomisos, ‘por órdenes de arriba’, a raíz de las condiciones en que se efectuó esa sesión, habría ocurrido el fallecimiento por Coronavirus, de su compañero de bancada JOEL MOLINA REYES, del estado de Tlaxcala.



Dicha sesión duró más de 12 horas, dando lugar a buen número de Senadores, de todos los Partidos, contagiados de Covid. Aunque luego ‘cantinfleó’ LÓPEZ GATELL, que los casos positivos, como el del Senador Molina, no se dieron a consecuencia de los trabajos desarrollados en la sede de Xicoténcatl, que ya venían ‘contaminados’. Ajá.



¿A poco no habría sido mejor que un Senador que se supone poderoso, como Ricardo Monreal, hubiera ‘salvado’ al FONDEN, aunque su bancada (con los votos de sus ‘aliados’ del PES y el PVEM) procediera a la extinción de otros Fideicomisos y Fondos, para cumplirle el ‘capricho’ a Ya Saben Quién?.



Quizá, lo que el Senador Monreal estaría buscando con eso del centro de acopio para la gente en desgracia de Tabasco y Chiapas, es ‘salvar’ sus apellidos, toda vez que su hermano DAVID, busca repetir en 2021 como candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas.



Como es sabido, David Monreal Ávila ya fue candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, en 2016, y fue derrotado por el actual Mandatario de aquel estado, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, postulado por la alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.



¿Será que en Morena se pondrán ‘de moda’ los perdedores?. Dicho lo cual, porque el Senador CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS, se perfila para ser el candidato morenista al gobierno de Michoacán, cargo por el que ya contendió dos veces anteriormente, la última en 1995, bajo las siglas del PRD, siendo derrotado ampliamente.



¿O sea que tiene esperanzas HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, de repetir como candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, con todo y que en 2016, al obtener un raquítico 2.8 por ciento de la votación global, estuvo a punto de que su Partido perdiera el registro?.



Al que Morena le anda ‘regateando’ muy gacho la postulación a gobernador, es al polémico Senador FÉLIX SALGADO MACEDONIO, que ya perdió dos veces (en 1993 y 1999) siendo candidato del PRD a la gubernatura de Guerrero, y ahora estaba seguro de ‘sacarse la espina’…pero le salió un expediente de Acoso Sexual.



Y como AMLO ya dijo que ni violadores ni maltratadores de mujeres podrán ser candidatos de Morena en futuras elecciones, pues ya sabrán como anda Salgado Macedonio, que no lo calienta ni el sol.



En Ciudad Victoria ayer hubo sesión de Cabildo, en la cual fueron avalados nuevos Nombramientos: ARTURO VELA PALACIOS fue designado Tesorero Municipal; mientras que el cargo de Contralor lo ocupará ANGEL BALDEMAR GALVÁN MARTÍNEZ.



Al frente de la Dirección de Limpieza Pública queda FRANCISCO GERARDO RAMOS CRESPO, que tendrá que trabajar a marchas forzadas, habida cuenta de los malos resultados que en este rubro arrojó la gestión del ahora ex alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. Ya no se diga en el Abasto de Agua Potable a la Ciudad.



Llama la atención, que la arquitecta MARTHA ZERTUCHE VILLARREAL haya rendido Protesta como Directora del DIF Municipal, lo que significa que, a diferencia de la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, que nombró a su esposo CARLOS PEÑA en ese cargo, la ahora jefa del Ayuntamiento de Victoria PILAR GÓMEZ, decidió no optar por su marido, LEOPOLDO BELLO CANO, para dirigir esa Institución.



CONTRAFUEGO: ¿Dónde andará ‘El Señor de las Persianas’?.

Hasta la próxima.