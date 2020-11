Martha Isabel Alvarado



“Xico” ya tiene película





.-PRI Tamaulipeco, listo para una alianza

.-Ildefonso Guajardo, busca gubernatura

.-Monreal, ‘capitán de meseros’ de la 4-T

.-AMLO guardará luto este fin de semana



El PRI de Tamaulipas que preside EDGARDO MELHEM SALINAS, se declara listo para hacer alianza con el PAN y el PRD, rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021.



Pero tal vez, eso no lo sepamos en el corto plazo, dado que el plazo legal para que el PRI tamaulipeco lleve a cabo dicha alianza, vence el 2 de enero próximo.



En el caso del PRI de Nuevo León, la fecha límite para hacer alianzas y coaliciones, concluye hoy 20 de noviembre.



Bajo ese tenor, el que fuera Secretario de Economía del anterior sexenio, ILDEFONSO GUAJARDO, reapareció en escena, tras participar en una reunión que encabezó el dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO, la cual tuvo lugar en Monterrey, el día de ayer.



El que fuera el operador principal del T-MEC por parte de México, dijo confiar en que se consolide la coalición PRI-PAN-PRD, y en convertirse en abanderado de la misma para la gubernatura neoleonesa.



En Tamaulipas, según se sabe, estarían a punto de iniciar las pláticas para analizar la viabilidad de la alianza PRI-PAN-PRD. Mientras tanto, los ‘tricolores’ ven con optimismo, que de sus filas surjan los candidatos de algunos municipios.



Tal sería el caso de Río Bravo, Valle Hermoso, Victoria y Nuevo Laredo, aunque este último estaría muy ‘cantado’ para un candidato del PAN (que gobierna la plaza y trae montón de ‘canicas’).



Una de ‘las candidaturas prometidas’ de las que hemos hablado en este espacio, tiene que ver con el actual diputado federal del distrito 01, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA que, si se la cumplen, sería el abanderado del PAN a la alcaldía neolaredense.



Pero no hay que descartar que el Partido albiazul se decante por la diputada local del distrito 01, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, que ha estado ‘bateando’ profundo durante el presente sexenio.



El PRI, bien podría aspirar a proponer candidat@ a la alcaldía de Victoria, indistintamente que ‘toque’ hombre o mujer en ese Municipio (por aquello de la famosa paridad), ya que cuenta con cuadros como la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, y el ex legislador ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, que ya encabezó anteriormente el Ayuntamiento Local.



Ya que hablamos de Victoria, por asociación de ideas comentaremos, que esta semana, Cinépolis estrena la película “El Camino de Xico”.



Checando de que se trata, nos enteramos que uno de los personajes protagónicos de este largometraje, es “Xico”, un perro xoloitzcuintle que, con una gran valentía, salva al pueblo y sus habitantes, de un Corporativo que pretende destruirlo.



Entre los artistas que dan voz a los distintos personajes de esta película de dibujos animados, están la legendaria VERÓNICA CASTRO, LILA DOWNS, ALEX LORA y hasta doña ELENITA PONIATOWSKA, autora del libro “La Noche de Tlaltelolco”.



O sea, nada que ver “Xico” el de la película, con el depuesto alcalde de Victoria, que lejos de salvar al pueblo, lo andaba ‘empinando’.



Algo por el estilo hicieron los 45 Senadores que con su voto hicieron posible la aprobación de la llamada “Ley Nieto”, a partir de la cual, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de SANTIAGO NIETO CASTILLO, podrá congelar cuentas bancarias de particulares, sin la orden de un Juez.



¡Qué tal!. A los Senadores que dieron su aval para dicha aprobación, en su mayoría de Morena, como quien dice, les valieron madres las Garantías Individuales consagradas en la Constitución Federal. Y eso que el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA, es Doctor en Derecho.



Aunque, con este tipo de leyes ‘a la carta’, el señor más bien parece ‘capitán de meseros’.



“La Secretaría de Hacienda podrá introducir a un individuo a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con los indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados”, refiere la “ley Nieto”.



¿Quién determinará lo que es un ‘indicio’?.



Debido al luto familiar por la muerte de su hermana CANDELARIA BEATRIZ, el Presidente LÓPEZ OBRADOR suspendió su gira a Nayarit programada para este fin de semana. Donde, por cierto, la última vez que estuvo, ‘se quitó’ como 20 años de encima, con los pantalones ‘skinny’ (entubados) que vistió para estar ‘a tono’ con la joven y guapa diputada federal de Morena, GERALDINE PONCE, su ‘anfitriona’ en esa entidad, quien publicó fotos de la ocasión en sus redes sociales.



CONTRAFUEGO: ¡Quién lo viera…!.

Hasta la próxima.