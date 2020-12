Martín Sánchez Treviño Crisis alcanza a criadores de toros bravos

Tal es la crisis económica y financiera que predomina en el mundo y en México, que hay una pelea franca por los mercados de bienes, lo mismo que de capitales, artículos que van desde el que tiene menor valor hasta el que ocupa un sitio reservado en la bolsa de consumo. Lo mismo ocurre en los deportes y ha tomado un giro particular en la torería que se traduce en las corridas de toros en las plazas propias para esa fiesta en la mayoría de los países donde hay afición por esa actividad.

Según un reportaje del Diario de circulación nacional Milenio, en Tlaxcala las 37 ganaderías de toros bravos de lidia propios para las corridas de toros enfrentan una severa recesión debido a la cancelación de eventos taurinos en las plazas de toros del centro de país.

Se estima que entre marzo y mayo del 2020 se suspendieron al menos 30 corridas de toros lo que representa una derrama económica del orden de los 40 millones de pesos, que afectaría a algunos 600 trabajadores.

Por lo mismo los criadores de ese giro de ganado han recurrido a la venta de animales para el consumo humano y de esa manera disponer de ingresos, aunque históricamente los criadores han obtenido ganancias relevantes.

Sin embargo, el planteamiento de este escenario de contracción economica es un reflejo de lo que ocurre en el campo mexicano, donde el clima este y algunos años anteriores no ha sido generoso con los agricultores, productores de ganado bovino, algo similar ocurre en otras actividades del sector agropecuario.

Donde lo que se extraña es la derrama económica de años anteriores, que se invocan en este 2020 por las condiciones adversas derivadas de una pandemia que recorre el mundo, que la autoridad sanitaria no acaba de comprender el comportamiento de esta. Con un aparato gubernamental federal indiferente a la emergencia sanitaria.

En otro orden, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, inaguró obras de vialidad en el municipio de Burgos, donde entregó pavimentaciones de concreto hidráulico en la zona urbana de la cabecera municipal. Y puso en marcha la rehabilitación de caminos rurales.

En las actividades de la academia destaca la celebración del 60 aniversario de la Facultad de Comercio del campus Tampico, de manera virtual el Rector José Andrés Suárez Fernández, reconoció los esfuerzos de profesores y alumnos ya que han trabajado para que la universidad este en los primeros lugares de la educación superior a nivel nacional.

En el medio electoral, el Instituto Nacional Electoral inagurará este martes un módulo de atención ciudadana, en la Plaza Paseo Aventa de esta capital, está programado que asistan de forma presencial Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas, se espera que asistan otros funcionarios del mismo organismo y de otros entes que desempeñan algunas tareas de carácter electoral.