Martha Isabel Alvarado



Sorpresas



.-AMLO ‘lanza’ “Guía Ética y de Valores”

.-¿Aplican en casa sus ‘mandamientos’?

.-Encuesta de noviembre, rumbo a 2021

.-Sorpresas en Matamoros y Nvo Laredo



¿Cómo les pinta la semana, amados lectores?. ¿Ya recibieron su ejemplar de la “Guía Ética para la Transformación de México?. Según dijo AMLO en su conferencia mañanera del pasado jueves, se imprimieron 8 millones de ejemplares de la misma, cuya distribución se realizaría de inmediato, sobre todo a adultos mayores.



En el punto número 9 de la Guía Ética, denominado “Del Perdón”, se lee: “El Perdón libera a quien lo otorga, y a quien lo recibe”. Y agrega:



“Pedir perdón y perdonar, son de las cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse, porque quien lo hace, siente que se rebaja, se humilla, o se rinde, y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño, o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior”.



¿No será que AMLO da el consejo y se queda sin el?.



Como es sabido, el Presidente ‘irradia’ un gran resentimiento social, que lo mueve a culpar ‘al pasado’, y a sus ‘adversarios’ de todo lo que le sale mal. Así como una tremenda proclividad a confrontar a diversos grupos de la sociedad, abonando la polarización. ¿Acaso eso va en consonancia con la Guía Ética?.



Tampoco estaría muy ‘apegada’ a esa Guía de Moralidad, la imagen del hijo menor de AMLO, JESÚS ERNESTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, quien por cierto ya no es un niño, a sus 13 años, es ya un jovencito.

Nos referimos a la imagen que circula en redes sociales, consistente en un video muy corto, en que el jovencito ‘enseña’ el dedo medio de su mano derecha, con el fondo musical de la canción “Orange Soda”, del rapero norteamericano BABY KEEM.



Traducido al español, un fragmento de “Orange Soda”, dice: “Perra sentada en mi cara, lo ataco. Cuando se trata de mi perra, soy completamente activo. Sucio en el carro, fumando orina de gato. Tú sabes que me gusta cuando hablas sucio. Actúas como una pequeña, yo te quiero coger. Desordenada, eres mi soda de naranja…”.



Se entiende que Jesús Ernesto es un joven, y que esa música les gusta a los chicos de hoy; algunos, que incluso se expresan así. Pero él no es cualquier joven, es el hijo de un Presidente que ondea la ‘bandera’ moralina, y le encanta darse ‘golpes de pecho’.



A lo mejor su papá no sabe, que Jesús Ernesto escucha “esas cosas”.



El que debe estar feliz, feliz, feliz (AMLO dixit), será el que imprimió la Guía Ética para la Transformación de México”, considerando que un tiraje de 8 millones, representa un buen negocio. ¿Qué no?.



Por otro lado, comentaremos un poco sobre la más reciente encuesta de la firma “Massive Caller”, misma que trae fecha del 29 de noviembre, la cual se realizó vía telefónica, relacionada con el posicionamiento de los aspirantes a las principales alcaldías de Tamaulipas, a disputarse en 2021.



Como acontece con casi todas las encuestas, esta de Massive Caller trae algunas ‘sorpresas’, y datos que quizá no ‘suenan’ muy lógicos. Pero así son este tipo de trabajos.



Entre esas ‘sorpresas’, una que seguramente ‘preocupará’ al alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega” es, que la diputada local y aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía, IVETTE BERMEA, aparece con 48.4 por ciento de aceptación, por encima de él, al que la encuesta le otorga un 37.1 por ciento. Y eso que, en la anterior elección de 2019, ella ganó la curul del distrito 12, muy apenitas, con diferencia de escasos 200 votos.



Otro dato que no deja de ser ‘sorpresivo’, son los números que trae en la encuesta de referencia, la diputada local plurinominal de Morena, CARMEN LILIA CANTÚ ROSAS VILLARREAL, ‘colocada’ con 63.5 por ciento de aceptación, aún cuando no se le conoce mucho trabajo en territorio; contra 28.3 por ciento del diputado federal del PAN, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, a quien supuestamente le han prometido la postulación a la alcaldía.



Más bien, a lo que se ha dedicado Carmen Lilia, es a algo muy similar a ‘La Visita de los 7 Templos’ (una tradición religiosa de la Semana Santa) ya que un día se apersona esta señora en las oficinas de HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ El Guasón, en la Ciudad de México; y otro día en el Senado, con RICARDO MONREAL, creyendo, con buena dosis de ingenuidad, que alguno de ellos le puede hacer ‘el milagro’. Incluso, le ‘prende veladoras’ al Senador AMÉRICO VILLARREAL.



A reserva de comentar más detalles de esta encuesta en nuestra siguiente entrega, quizá la ‘sorpresa’ más grande de la misma, es el 43.5 por ciento de preferencia que atribuye a la alcaldesa de Victoria, la panista PILAR GÓMEZ, quien aún no ha ‘dado golpe’ al frente del Ayuntamiento, y ya ‘supera’ al ex alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, que aparece con 34.6 por ciento. ¿Será?.



CONTRAFUEGO: “Lo que uno no puede ver, en casa lo ha de tener”.

Hasta la próxima.