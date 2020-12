Martín Sánchez Treviño

Arrecia la bacteria

A casi 7 meses de la contingencia sanitaria los pronósticos de la autoridad son y seguirán siendo inciertos, pues aun cuando la salud es una de las prioridades del estado mexicano y por ello se ha construido una infraestructura hospitalaria hay una evasión de la responsabilidad del estado. Y con el “anti neoliberalismo” que se promueve en el país, han quedado a la deriva las conquista de la población mexicana derivada de la revolución del siglo anterior, en el rubro de la salud.

La salud sigue siendo un reto y un desafío para la autoridad, pues de acuerdo a informes oficiales a nivel nacional, los contagios correspondientes al martes anterior se reportaron 6,472 y ni recordar el cierre de la semana anterior donde hubo máximos superiores a los 10 mil contagios en un solo día.

No es el caso de esta entidad donde, aunque un número considerable de casos que ocurren en el día a día no se contabilizan, el sistema hospitalario tiene un control en base a una inversión que se aplico en los denominados hospitales Covid, que han sido y son de amplia utilidad para contener la emergencia que aún no transcurre.

Y por lo mismo, Gloria Molina, secretaria de salud en la entidad señala que ante el rebrote que se registra a nivel nacional en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua. A los que se suma la Ciudad de México y las entidades conurbadas de la capital del país, recomendó atender las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud, organismo que puntalmente a emitido ordenamientos para la población, lo mismo que para las empresas, los comercios y la industria.

Según la exposición de Molina ante la prensa regional, la preocupación es no únicamente que la capital del estado tiene más de 3 meses en el primer sitio con mayor número de contagios, sino también porque en hospitales del Issste en las ciudades de Tampico y Matamoros están al máximo de su capacidad para la atención de pacientes Covid.

Y en ese orden informó que los hospitales del estado están al 29 por ciento de su capacidad, que aparentemente se pudiera decir que tienen una cifra manejable de pacientes, pero si a esa incidencia se le suma que en cada uno de los 43 municipios tamaulipecos hay al menos 5 casos activos de la pandemia, como lo informó Molina, es un indicio de que los contagios han avanzado y que cada vez es mayor la cantidad de pacientes que reciben atención en sus domicilios particulares.

En asuntos electorales, en el Instituto Electoral de Tamaulipas 20 aspirantes a una candidatura independiente manifestaron su intención de contender al cargo de Presidente Municipales, en el mismo rango de los independientes 8 aspirantes a diputados locales hicieron lo propio.

Mientras que, en el rango de aspirantes a candidatos por una diputación federal, se registraron ante el Instituto Nacional Electoral 3 ciudadanos, por los distritos con cabecera en Tampico, Matamoros y Madero.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por los dos organismos electorales y de esa manera estar en condiciones de obtener la candidatura y en caso de reunir los requerimientos para estar en la boleta del 2021.