.-Enésima renuncia, en el equipo Presidencial

.-Alfonso Romo se va de la ‘4-T’, apapachado

.-‘El Guasón’ se tuvo que echar el confeti solo

.-¿Sigue enferma, la Secretaria de Seguridad?



No es por intrigar, pero el Presidente LÓPEZ OBRADOR bien pudo haberle ‘tributado’ al reynosense HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, una despedida ‘cariñosa’, como la que le dio a su ahora ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, ALFONSO ROMO GARZA.



Tratándose de dos renuncias, ‘espalda con espalda’, al equipo de la “4-T”, la diferencia entre una y otra, estriba en la actitud de AMLO.



“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, anunció López Obrador en su cuenta de Twitter, la tarde de ayer.



Y en un segundo ‘tuit’, AMLO agregó: “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”.



Para rematar con un tercer ‘tuitazo’, a modo de agradecimiento: “Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”.



Incluso, en la foto con la que AMLO acompañó este ‘anuncio’, se le ve ataviado en forma muy semejante al empresario de 70 años, nacido en la Ciudad de México, pero con profundas raíces profesionales, empresariales y familiares, en el estado de Nuevo León, creador de Seguros Comercial América y Casa de Bolsa Vector, entre otras firmas.



En contraste, en su ‘despedida’ del equipo presidencial, Héctor Garza se tuvo que ‘echar el confeti’ solo, con un video ‘producido’ por él mismo. No hubo pronunciamiento ni mensaje alguno de su Jefa, la Secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO. ¿Why?.



Podría decirse, guardadas las proporciones con Alfonso Romo, que Héctor Garza fue de los primeros que ‘se la jugaron’ con AMLO en Tamaulipas. Según se sabe, él fue el que ‘acercó’ al ahora ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, con el tabasqueño.



Lo que son las cosas. Ahora, Gómez Leal y su Papá, presuntamente, tienen una relación más ‘maciza’ con el inquilino de Palacio Nacional, que Héctor Garza. Al parecer, estos señores lograron entablar una relación ‘de negocios’.



Desde luego que, más que tanto ‘apapacho’ en esta ‘cordial despedida’, Alfonso Romo hubiera preferido que AMLO honrara el supuesto compromiso que hizo con él, y que le autorizó transmitir a la élite empresarial de este país, de que no cancelaría la Obra del Aeropuerto de Texcoco.



Ese fue uno de varios ‘tragos amargos’, que el sobrino-nieto de Don FRANCISCO I. MADERO, tuvo que ‘chutarse’ como Jefe de la Oficina de la Presidencia, aunque también gozó de las mieles de poder ‘apadrinar’ a una Ministra de la Suprema Corte: la regiomontana MARGARITA RÍOS-FARJAT, abogada y poeta.



“La decisión del aeropuerto costó mucho, dolió mucho (…) Se hizo la encuesta y salió muy desfavorable (para el proyecto en Texcoco), y a mí sí me dolió, no porque no se hiciera el aeropuerto, pues había muchos problemas desde muchos puntos de vista. Se percibió que la decisión no fue bien hecha, me dolió saber que se había logrado mucha confianza y que este evento nos iba a castigar”, declaró Romo en mayo de 2019, al ser entrevistado por la revista “Expansión”.

Ya que hablamos del equipo presidencial, la que al parecer sigue ‘banqueada’, es ROSA ICELA RODRÍGUEZ, nominada por AMLO para relevar a ALFONSO DURAZO en la Secretaria de Seguridad Pública. Ella anunció que dio positivo a Covid el 16 de septiembre pasado, y a la fecha (casi 80 días después) no ha reaparecido en público. Al parecer, sigue enferma, lo cual no es buena noticia.



Respecto al evento en que el Presidente López Obrador dio un mensaje a la nación desde Palacio Nacional, al cumplirse sus primeros 2 años de gobierno, llamó la atención, que sólo acudiera uno de sus hijos, en este caso el mayor, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN, a quien por cierto se le atribuyen muchos ‘poderes’, entre otros, el ser una especie de ‘Director de Aduanas’ de facto, aunque HORACIO DUARTE es quien formalmente ‘despacha’ en el cargo.



No hace mucho, cuando el pitcher sinaloense, súper estrella de “Dodgers” de Los Ángeles, JULIO URÍAS, visitó a AMLO en Palacio Nacional, allí estuvieron casi todos los hijos del Presidente: JOSÉ RAMÓN y GONZALO LÓPEZ BELTRÁN, así como JESÚS ERNESTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, además de amigos cercanos a la familia.



