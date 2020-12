Martha Isabel Alvarado



El viejo PRI, en Palacio Nacional



.-Mandó ‘recado’ Rosa Icela: ‘Que ya mero’

.-Las mujeres de AMLO, y algunos ‘floreros’

.-Al PRI de Reynosa ya lo tienen ‘sepultado’

.-La Mujer del César… comete enésima pifia



Al menos, ya mandó decir doña ROSA ICELA RODRÍGUEZ, que en unos días más se integrará a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cargo para el cual fue designada (en ausencia), por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el 30 de octubre pasado.



El portador del ‘recado’, de que ya casi está lista doña Rosa Icela, para asumir la SSP, en sustitución de ALFONSO DURAZO, fue el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, LEONEO COTA MONTAÑO, quien lo hizo público ayer.



Como es sabido, fue el 15 de septiembre pasado, cuando la propia Rosa Icela anunció públicamente haberse contagiado de Coronavirus, y que procedería a aislarse.



Es decir, que ya va para 3 meses la señora convaleciendo de Covid, lo cual hablaría de una mala condición de salud, lo que no favorecería a alguien que ocupará un cargo de tan altísima exigencia, como la Secretaria de Seguridad Pública.



Así las cosas, el gran reto para la “4-T”, será saber si doña Rosa Icela logra dar el ‘Do de Pecho’ en la SSP, habida cuenta de que no mostró gran capacidad y destreza como Encargada de Puertos y Marina Mercante, cargo que ocupó de manera efímera, por 3 meses.



Más vale que le apure Rosa Icela, porque su segundo de a bordo en la SSP, RICARDO MEJÍA BERDEJA, trae hartas ganas de quedarse con el puesto, a juzgar por el montón de entrevistas que da, a diestra y siniestra. En días pasados, él y su esposa le llevaron a regalar un pastel a AMLO, con la figura del propio Presidente vestido de beisbolista. ¿Queriendo darle al gran Jefe ‘en la pata de palo’?.



Otra de las mujeres de AMLO, o, mejor dicho, de su Gabinete, que enfrentaría un reto similar, sería la sinaloense TATIANA CLOUTHIER, cuyo nombramiento como Secretaria de Economía ha causado polémica desde el momento en que AMLO lo hizo público, con muchos cuestionamientos acerca de si está preparada para desempeñarlo.



La sospecha, es que Tatiana deseaba con toda su alma, ser candidata a la gubernatura de Nuevo León, pero la elegida de la “4-T” para dicho proyecto político, fue la tres veces alcaldesa de Escobedo, CLARA LUZ FLORES, ex Priista, como le gustan a Morena.



Hoy por hoy, Tatiana Clouthier se encuentra en la disyuntiva de ser una Secretaria de Economía funcional, o un ‘florero’ más de la “4-T”, como la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO.



Habría que señalar que, tratándose de la Secretaría de Economía, hasta ahora, nadie ha podido ‘llenar los zapatos’ del Priista, ILDEFONSO GUAJARDO, quien fuera negociador del TLCAN y lo que ahora es el T-MEC, aunque otros se hayan ‘colgado la medalla’.



Otra ‘florerito’ del gabinete presidencial, a la que poco le pasan ‘el balón’ en la toma de decisiones, es la Secretaria del Trabajo, LUISA MARÍA ALCALDE, a quien por cierto ayer le fue concedido el ‘privilegio’ de hablar en la conferencia mañanera, para ‘anunciar’ que se pospone hasta febrero la discusión sobre el outsorcing, o sub contratación de personal, lo cual quedó establecido en un Acuerdo.



Una las pocas mujeres de AMLO, o de su gabinete, legal y ampliado, que han ‘dado el kilo’, sería la Jefa del Sistema de Administración Tributaria, RAQUEL BUENROSTRO, quien ya puede presumir que en este pandémico 2020, hizo ingresar a la caja de la “4-T”, la nada despreciable suma de 736 mil millones de pesos, que logró ‘recuperar’ de adeudos de grandes contribuyentes, “haiga sido como haiga sido”.



Por cierto, ‘el viejo PRI’ llegó ayer a Palacio Nacional, en la persona del dirigente nacional de la CTM, CARLOS ACEVES DEL OLMO, de 80 años de edad, a quien incluso AMLO dio un trato reverente, llamándolo “Don Carlos”, al invitarlo a hacer uso de la palabra a nombre del sector obrero, en la firma del Acuerdo sobre el outsorcing.



A propósito del PRI, y de que este Partido no iría en alianza con el PAN en Tamaulipas para las elecciones del 2021, cabe la pregunta: ¿Cómo le van a hacer en Reynosa para ser competitivos, si la dirigente local, OLGA GARZA, prácticamente los ha ‘sepultado’?.



Finalmente anotaremos que, justo cuando el que fuera ‘hombre más cercano’ de AMLO, CÉSAR YÁÑEZ, empezaba a recuperar terreno, luego del ‘enfriamiento’ presidencial que produjo su boda ‘fifí’ con la empresaria DULCE SILVA, se ‘filtra’ a la opinión pública un audio en el que esta última manifiesta:



“Te voy a ser honesta, honesta, honesta, estoy muy a disgusto con Andrés Manuel; paró la economía y no quiso apoyar a los empresarios; yo esperaba otra cosa, no se ha portado bien con nosotros, estoy muy desilusionada”. ¿Y así aspira a ser candidata de Morena a la gubernatura de Tlaxcala?.



CONTRAFUEGO: Uno es dueño de lo que calla, y esclavo de lo que dice.

Hasta la próxima.