Marco A. Vázquez

Ni de circo sirvieron…

Inútiles, por no llamarlas de manera más directa, fueron las comparecencias de Secretarios ante el Congreso del Estado, la razón es simple, por más buena voluntad que tengan Gerardo Peña, los otros 35 diputados y los funcionarios de gobierno, siempre se van a quedar en nada, a lo mucho en un show para el graderío, que ni hubo, o en una mera danza de números que ni la sociedad ni los congresistas terminarán de comprender.

El error es el formato de las comparecencias, es riguroso, solo se presta para algo de polémica pero nadamás ya que al final no son actos para resolver atrasos, ni siquiera para proponer soluciones o mejoras a los actos que realiza el gobierno del Estado.

En sí, las comparecencias son una mera pasarela, una especie de desfile de modas que únicamente sirve para medir la retórica de cada uno de los miembros del gabinete, a veces el dolor de algunos legisladores que se les van con todo y la gran mayoría de los casos para que se luzcan los funcionarios que acuden al Congreso.

Por eso le insisto, es tiempo de que los legisladores se atrevan a reformar la ley, dar un paso más, por ejemplo, como el que se otorgarse facultades para que la mayoría de las fracciones parlamentarias, o del pleno, decidan si hay urgencia para que de un día a otro un funcionario gubernamental acuda y explique en comisiones, o en el pleno, algunos temas, sin importar fecha, solo el motivo y que sea obligatoria la misma.

Resulta de mayor beneficio que cada tamaulipeco tenga respuestas puntuales a problemas que de pronto surgen en lugar de llevar a un Secretario a “comparecer” ante el congreso con el mero objetivo de que lean una parte del informe que les corresponde, sin aportar más ni recibir algo, quizá la comparecencia de la Secretaria de Salud, Gloria Molina, sirva de ejemplo sobre lo que menciono, desde marzo empezó la pandemia del COVID19, tenemos ocho meses sufriéndola y hasta ahora los Diputados quieren preguntar o cuestionar sobre los acciones para mitigar la misma.

Por supuesto que el Congreso y los funcionarios de gobierno cumplen con la ley y los deseos son que salga algo bueno, pero es un hecho que no sirven de nada, si acaso para el show.

Quizá se tiene que hacer la glosa de cada informe, calificar las cuentas públicas, observar los avances, también conocer donde hay que apretar, más aún, donde se pueden proponer mejoras, pero para eso los Diputados tienen mucho tiempo y tienen más espacio en comisiones, quizá llamar a los funcionarios cuando haya dudas, no muchos meses después, como en este caso, de conocer un documento.

La verdad las comparecencias solo fue una ocurrencia de los Diputados, una práctica que ya debe cambiar para darle mayor nivel a las legislaturas, más independencia, y credibilidad a los gobiernos.

Además, resulta de mayor trascendencia para los tamaulipecos que legisladores y gobierno trabajen juntos, que afinen una agenda, que se hagan propuestas, que se analicen, y que cada uno exponga lo mejor para Tamaulipas, de esa forma cada quien hace su parte y a todos nos irá mejor, tal vez sería buena idea que a la hora que explote un problema que le afecte a la sociedad el congreso llame al titular del área para que explique lo que ocurre, eso sí, pero no tiene ningún caso que solo vayan a repasar lo que ya sabemos así es que si no se quiere cambiar entonces no tendrá ningún sentido realizar actos que parecen meros simulacros de acción, bien lo dice el viejo y conocido refrán, nada de cosas buenas que parezcan malas, y digo, comparecencias, y… ¿pa´qué?, para que se luzcan quién, es más, ahora hasta ni de circo sirvieron porque pasaron desapercibidas…

NO REGRESARÁ TENENCIA… El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, rechazó este jueves el regreso del cobro del pago de tenencia vehicular en Tamaulipas. En conferencia con la prensa, el mandatario hizo referencia al compromiso que hizo desde campaña de eliminar ese impuesto, en apoyo a la economía familiar y a la competitividad de las empresas locales.

“Así es que, para el bien de las familias tamaulipecas y los sectores productivos, no se va cobrar tenencia para el próximo año (2021) y mientras yo sea Gobernador, desde ahorita, informo, se van a quedar con las ganas, no vamos a cobrar tenencia”, apuntó el mandatario tamaulipeco.

“Es un compromiso que hice con los tamaulipecos y lo vamos a cumplir, a pesar de los recortes que estos (Gobierno Federal) han tenido hacia Tamaulipas”, recalcó el gobernador.

Al referirse a los recientes bloqueos de la carretera Tampico-Mante, el Gobernador García Cabeza de Vaca, dijo que es un conflicto entre particulares que debe ser atendido por el Gobierno Federal, por lo que exhortó a la Secretaría del Trabajo y la Guardia Nacional, para que atiendan el tema.

“Aprovecho para hacer un exhorto respetuoso, pero enérgico al Gobierno Federal, para que actué en consecuencia, y asuma su responsabilidad”, recalcó el gobernador. Dijo que estos bloqueos perjudican a los sectores productivos y afectan a terceros.

Por otra parte refrendó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas en continuar apoyando a las empresas locales, mediante el otorgamiento de más de $618 millones de pesos en créditos.

“Nosotros si le apostamos claramente a los sectores productivos a los que genera las riquezas los empleos a los que pagan los impuestos y a los que están sacando adelante a nuestro país”, apuntó. También se refirió al potencial que tiene el estado en materia producción de productos del mar y expuso su temor de que el campo tamaulipeco y el de México en general, el próximo año atraviese por graves problemas ante la falta de programas de apoyos que podrían llevarnos a una crisis alimentaria y de pobreza extrema en el área rural.

RECONOCEN ALCALDES GOBIERNO DE NUEVO LAREDO… Por segundo año consecutivo, la revista ‘Alcaldes de México’ entregó el galardón ‘Mejores Prácticas de Gobiernos Locales’ al presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, por los programas de Desarrollo Humano que implementa la administración de Nuevo Laredo para el bienestar de la ciudadanía.

La ceremonia se transmitió de manera digital, en celebración del 11 aniversario de la publicación ‘Alcaldes de México’, al recibir la distinción, el munícipe destacó que es gracias a la colaboración del Cabildo y equipo de trabajo, por autorizar e implementar programas como ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’.

El premio “corrobora que aquí se están haciendo bien las cosas y se está trabajando; es un reconocimiento para toda la ciudadanía. Nunca hay que dejar de soñar, no debemos dejar de perseguir tus sueños ni darse por vencidos, debemos continuar trabajando y luchando a pesar de la adversidad que como nunca se había enfrentado, Nuevo Laredo está saliendo adelante y no podemos bajar la guardia”, subrayó Rivas Cuéllar.

La presidenta de la revista ‘Alcaldes de México’, Gladis López Blanco, reconoció la labor que realizan los presidentes de los municipios, dijo que a pesar de ser un año difícil por la pandemia de Coronavirus, lograron salir adelante y destacar en sus ayuntamientos.

“Sin importar la crisis sanitaria y económica, la obligación de los municipios es ser eficientes, ofrecer servicios públicos de calidad y atender las necesidades de sus ciudadanos, a estas tres condiciones responde el premio a las ‘Mejores Prácticas de Gobiernos Locales’”, señaló.

En los últimos meses, Nuevo Laredo ha recibido cinco premios y certificaciones nacionales e internacionales. Galardón ‘Mejores Prácticas de Gobiernos Locales’, de la revista ‘Alcaldes de México’. Premio Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) 2020. Premio al Buen Gobierno Municipal, de la Federación Nacional de Municipios de México. Reconocimiento a las Buenas Prácticas Municipales 2020, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Certificado de la Norma Internacional Ambiental ISO 14001:2015, en Gestión Ambiental.

