Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Rosas complica al PAN en N. Laredo

*** Oposición, se unen o… adiós

*** ‘Matan’ al Dr. Serapio Cantú

*** Enoja ‘Borrego’ por encuesta

*** Sugieren retiro a Chito García

*** PRI de Melhem no fue invitado

Cd. Victoria.- Todas las proporciones guardadas, lo ocurrido el domingo en Venezuela debiera hacer que, por fuerza, en México los partidos políticos opositores al actual gobierno federal ‘se pongan las pilas’.

Sin meternos tanto a lo sucedido en aquel país sudamericano, el caso es que, como ocurrirá en nuestro México el año próximo, se votó por el control de lo que allá llaman Asamblea Nacional.

Como en México, el régimen controla gran parte de la vida política nacional.

Y eso incluye a no pocas franquicias electoreras, oficiales, oficialistas.

Éstas, allá como acá, funcionan y operan a la voz del amo.

En este caso, la de NICOLÁS MADURO.

Pero acá, como allá, el gobernante ha hecho lo necesario para mantener divididos a sus opositores.

El caso es que, casi sin despeinarse, MADURO consiguió no solo el control absoluto de la Asamblea.

También hizo cera y pabilo de la oposición.

Ciertamente, apenas votó poco más del 30 por ciento de los venezolanos con ese derecho.

Pero la participación de los partidos opositores fue apenas de trámite.

Antes, esos partidos, sus líderes y candidatos se dieron hasta con la cubeta entre ellos mismos.

Como que no conocen una estrategia viejísima que sugiera la unidad ante el enemigo común.

Sería el caso de nuestro México.

La oposición a la 4T deberá trabajar más en los puntos coincidentes que en sus diferencias.

Digo, si es que quieren ganarle la partida a Morena y sus satélites el próximo 6 de junio.

De no conseguir esa unidad, la 4T seguirá con el control casi absoluto por un muy buen rato.

Con todo lo que ello significa.

CHISMOGRAFÍA: Con harta mala leche o demasiada ingenuidad, a alguien se le ocurrió la tarde de este jueves hacer circular la especie de que el DR. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN había fallecido.

Ello hizo que las redes sociales se plagaran de notas y condolencias.

Resultó falso.

Lo cierto es que el popular exalcalde de Reynosa sigue dando la batalla al Covid-19, atendido en una clínica privada de Monterrey.

Conocido como ‘El Doctor de los Pobres’, CANTÚ BARRAGÁN volvió a ser afectado por la pandemia de moda, que había superado meses antes.

De acuerdo con familiares que salieron a aclarar el chismorreo, el DR. SERAPIO progresa en su tratamiento anti Covid.

Por su lado, por lo menos entre la sociedad civil, fue bien acogida la designación de GUILLERMO HERNÁNDEZ JR. como nuevo director de Tránsito en Cd. Victoria.

En cambio, ahora resulta que la Auditoria Superior de la Federación tiene en la mira al alcalde morenista de Madero ADRIÁN OSEGUERA.

No tiene bien aclarado qué destino dio a $55 millones,

De modo que si a OSEGUERA KERNION lo agregáramos a la lista de gobernadeables morenos, se estaría confirmando que ‘alguien’ quiere limpiar el camino para que el jaibo RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA sea en 2022 el candidato de Morena a la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Con el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO en calidad de ‘caballo negro’.

Aunque la designación del capitalino AMÉRICO VILLARREAL ANAYA como presidente de la Comisión de Salud en el Senado podría darle aire a sus supuestas aspiraciones gobernadeables.

De incómodos hablando, quien debiera preocuparse es el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, presunto aspirante a alcalde de Reynosa por Morena.

Y es que, según trasciende, en cierta dependencia del gobierno federal ya tienen un expediente ‘así de choncho’ en el que se describen las actividades ilícitas que le dieron a ganar harto dinero.

Se dice que tiene que ver con el huachicoleo que tanto dice aborrecer el ‘Gran Dedo’ de Morena.

En temas nacionales, es fuerte la versión en corrillos morenos de la intensa presión que se está dando para que en Palacio Nacional echen reversa a la designación de ROSA ISELA RODRÍGUEZ como relevo de ALFONSO DURAZO en la Secretaría de Seguridad.

El machismo sigue siendo bastante pesado en nuestro país.

Por más que ‘El Peje’ insista en dar visos de apertura en ese sentido con la designación de mujeres en su equipo.

Aunque, más pareciera la intención de exhibir al género femenino.

Así, tiene sentido que hayan sido varones los que le hayan aventado el arpa en el IMSS (GERMÁN MARTÍNEZ), Turismo (MIGUEL TORRUCO), SCT (JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ) y Hacienda (CARLOS URZÚA).

Mientras en Gobernación (OLGA SÁNCHEZ CORDERO), Contraloría (ERÉNDIRA SANDOVAL), Secretaría del Trabajo (LUISA MARÍA ALCALDE), CNDH (ROSARIO PIEDRA), Energía (ROCÍO NAHLE) y ahora con TATIANA CLOUTHIER en Economía, el gabinete de ‘El Peje’ luce como todo un florero.

Ninguna, ninguna es capaz de contradecir al señor que les paga.

En otro orden de cosas, todo indica que el secretario de Desarrollo Económico, CARLOS ‘Chito’ GARCÍA GONZÁLEZ, fue ‘aconsejado’ para no influir en el camino de su esposa IVETT BERMEA hacia la candidatura del PAN a la alcaldía de Matamoros.

Los dizque muy, pero muy enterados resumen que tal indicación tendría que ver con par de recientes excarcelaciones.

Supónese que deriva de la mala relación del también expastor congresal con uno de los grupos más fuertes en Matamoros.

Es decir, que si ‘CHITO’ asoma las narices, su esposa IVETT deberá despedirse de su sueño de ser alcaldesa.

Sueño que viene desde que era alcaldesa suplente de su examiga LETICIA SALAZAR.

Con un agregado, pues, como nos la sabemos, la relación de CHITO con el fiel de la balanza azul en Tamaulipas no es, ni por asomo, la que tenían hace cuatro años.

Por cierto, como si las encuestas fueran material decisivo para definir cargos de elección popular, vaya berrinche que hizo el alcalde de Matamoros MARIO ‘El Borrego’ LÓPEZ HERNÁNDEZ al enterarse de que esos estudios lo ubican por debajo, incluso de la diputada IVETT BERMEA.

Se le olvida al ‘Borrego’ que hace dos años esos mismos sondeos lo ubicaban en tercer lugar hacia la alcaldía.

En aquel 2018 se creía que CHUCHÍN DE LA GARZA repetiría como alcalde, con el nada empático CARLOS ‘Chito’ GARCÍA GONZÁLEZ pegadito en segundo lugar y LÓPEZ HERNÁNDEZ lejos, en el tercero.

Pero, lo cierto es que el alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ sabe que ya no tiene el apoyo, ni económico ni faccioso de sus padrinos de aquellos tiempos.

Finalmente, por supuesto que es harto interesante que el dirigente del PRI en Tamaulipas, EDGARDO MELHEM SALINAS, afirme que la otrora poderosa franquicia electorera no irá en alianza con ningún otro partido en las elecciones del año próximo.

Es decir, que tienen las fórmulas suficientes, pues el PRI no necesita vejigas para nadar.

Aunque lo cierto, lo cierto es que ni el PAN ni Morena consideraron al PRI con la mínima fuerza para compartir papeleta.

Es decir, una cosa es no ir y otra que no te inviten.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que las cosas se complican al PAN en Nuevo Laredo?

Dícese que el PAN-gobierno tiene ya definido al que será su candidato a la alcaldía que los azules vienen detentando por tercer periodo local consecutivo.

Lo sería el exdiputado local y diputado federal SALVADOR ROSAS QUINTANILLA.

Que para diputado federal postularían al alcalde saliente ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

Pero hete aquí que el mundo se le viene encima a ROSAS QUINTANILLA.

Por un lado, enfrenta demanda de divorcio, pues en uno de sus muchos viajes al ex DF, so pretexto de cumplir con la encomienda legislativa, lo agarraron mal parado.

La cónyuge es de armas tomar y exige el divorcio.

Nada por lo que otras figuras públicas no hayan atravesado.

Pero el asunto se le complica a SALVADOR porque a la ‘Casa Tamaulipas’ se ha hecho llegar información que lo ubica, por lo menos, como desleal.

Y es que, sintiéndose ya candidato a la alcaldía, ROSAS QUINTANILLA contrató jefe de prensa.

Que tampoco sería de extrañar, si no fuera por el personaje contratado.

Se trata de MARCO MARTÍNEZ, quien fuera jefe de prensa en el trienio de CARLOS CANTÚROSAS.

Que ya de por sí provoca arqueo de cejas.

Pero, si le agregamos que el citado MARCO MARTÍNEZ es identificado como autor de no pocos embates mediáticos contra el fiel de la balanza azul estatal, como que ‘se baja el cero y no contiene’.

Sale… y vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz