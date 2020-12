Marco A. Vázquez

Los de Morena corren mucho…

Mientras los aspirantes del Partido Acción Nacional apenas empezarán una disputa por ser candidatos a una presidencia municipal, Diputados locales o federales y desde ahí catapultarse para la elección del 2022 que será exclusivamente por la gubernatura de Tamaulipas los de Morena andan como aquella vieja canción de rondas infantiles, adelantados y corren mucho en espera que los de atrás se quedarán.

El fin de semana la nota la dio el Senador Américo Villarreal Anaya al ser nombrado presidente de la Comisión de Salud en la Cámara alta del Congreso, un nombramiento que por si solo significa un reconocimiento de su partido y que le dará protagonismo para saber si tiene la inteligencia de aprovecharlo ya que no solo viene fuerte el tema del COVID sino que se irán concretando en ese sector en los próximos meses.

El tema de Américo Villarreal llama la atención por varias cosas, una de ellas porque parece se está convirtiendo en el favorito del gobierno de la Cuarta T ya que recientemente lo había hecho delegado de Morena en Sinaloa y cuando todos pensaban que no era operador político sorprendió al lograr una reunión de todos los aspirantes a la gubernatura de ese Estado con la dirigencia nacional en unos días, otra porque su nombramiento en el Senado recibió reconocimientos de los hombres más encumbrados del gobierno de Andrés Manuel, algunos hasta lo hicieron público como Jesús Ramírez Cuevas, que es titular de Comunicación Social de Presidencia de la República y lo distinguió con un tuitazo que dice, “En tiempos donde el derecho a la salud es central, dan gusto nombramientos del @senadormexicano a profesionales como el @Dr_AVillarreal, nuevo presidente de la Comisión de Salud. Reconozco su compromiso social y su gran labor por nuestro país. ¡Enhorabuena y muchas felicidades!.

Américo de esta manera manda un mensaje a sus seguidores en el sentido de que aparece cercano a los quereres de la cuarta transformación.

También el pasado fin de semana anduvo en activismo político por la capital tamaulipeca el Director de Radio y Televisión de la Secretaria de Gobernación, Rodolfo González Valderrama, otro de los tamaulipecos que se mueren por ser candidato de Morena a gobernar nuestro glorioso Estado y quien ahora si tuvo “rating” en territorio ya que los eventos se los organizó el síndico del ayuntamiento y aspirante a la presidencia municipal de Victoria por Morena, Luis Torre Aliyan, en otras ocasiones el funcionario federal, de los muy cercanos al Senador Ricardo Monreal, por cierto, solo se reunía con liderazgos a quienes ha ido exponiendo su proyecto de gobernar el Estado.

Héctor Garza González, ex Oficial Mayor de la SEP, ex Oficial Mayor de Gobernación y que dijo renunció a su último cargo en el gobierno de la cuarta transformación por un proyecto político personal en Tamaulipas también anduvo muy activo en diversos municipios del Estado, hay que decirlo, hasta hoy es quien más penetración tiene en los seguidores de Morena, pudiera decirse que es el más cercano a la candidatura a gobernador pero le han faltado algunas cosas, hacer una campaña como si realmente fuera opositor en el Estado y en materia de comunicación lanzar mensajes con más precisión a sus seguidores, por ejemplo, ya es tiempo de exponer su proyecto político por el que dijo haber renunciado al gobierno de Andrés Manuel antes de que el rumor de que fue despedido crezca y le quite buena parte de su capital político.

Hasta hoy se supone que entre ellos tres está el futuro candidato de Morena a la gubernatura del Estado, pero si se descuidan o siguen con sus mismos métodos en corto tiempo podrían ser sustituidos por Erasmo González, Adrián Oseguera e incluso la misma alcaldesa de Reynosa Maky Ortiz aunque está ya le juró a algunos cercanos que seguirá siendo azul, que su padrino Felipe y su madrina Margarita ya regresaron al partido y le han asegurado un espacio para ella y su cachorro.

Con todo y lo adelantado de los de Morena no crea que van a tomarle mucha ventaja al PAN, al contrario, solo empezarán a gastar y desgastarse, a ponerse en los reflectores para que se les vayan conociendo sus pecados, pero, sobre todo, a disputarse más en serio entre ellos el puesto que buscan, con sus obvios resultados.

De ventaja tendrán los de guinda que estarán más presentes en todo el Estado, de desventaja el desgaste que eso implica y, hay algo más, se siguen brincando la elección del próximo año que, ni duda cabe, quien la gane de los partidos será el seguro triunfador del 2022, es decir, el trabajo que están haciendo puede ser inútil si no se concentran en ir paso a paso porque sus enemigos, los panistas, están organizados y si están conscientes que la elección del próximo año es más importante, en prioridades, que la del 2022.

Así pues, ya vimos que los de Morena corren mucho pero que no necesariamente los del PAN se quedarán…

RECONOCE UAT A PROFESOR… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia de toma de protesta del Dr. Rómulo Guadalupe Almaraz Aguirre, como Decano de la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”.

A través de un mensaje por videoconferencia en la página de Facebook de la Facultad de Medicina, el Rector Suarez Fernández expresó su reconocimiento al profesor universitario, destacando que es una personalidad que representa el esfuerzo y la ciencia; pero también la rectitud en el trabajo, la claridad de metas y el logro de objetivos.

En este marco, el Dr. Enrique Álvarez Viaña, en calidad de director de la Facultad de Medicina de Tampico, y presidente del Consejo Técnico del plantel, procedió a otorgar el nombramiento y realizar la toma de protesta como Decano al Dr. Rómulo G. Almaraz.

Por su parte, el Dr. Almaraz Aguirre agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera y resaltó el compromiso de colaborar estrechamente con el equipo directivo para seguir impulsando los programas académicos.

“Trataré de colaborar intensamente con mis compañeros directivos y maestros, para que podamos seguir creciendo y completar la visión de ser la facultad más importante en la región y a nivel internacional”, añadió.

Cabe mencionar que el Dr. Rómulo Guadalupe Almaraz Aguirre cursó la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de Tampico; cuenta con Especialidad en Ginecobstetricia (1965-1968), en la cual obtuvo reconocimiento de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos de divulgación científica en revistas de ginecología y obstetricia.

Es reconocido como el iniciador de la cirugía laparoscópica exploratoria y quirúrgica en el área de ginecología desde 1976. Ha sido presidente del Colegio y de la Sociedad de Ginecología de Tampico y Madero (2000-2002) y es considerado Socio Emérito de estas congregaciones científicas; ha sido socio fundador y socio emérito del Colegio de Ginecobstetricia de Tamaulipas; ejerce la medicina privada desde 1970 en Tampico y ha sido Maestro titular de la asignatura de Ginecobstetricia en la UAT, de 1974 a la fecha, además de haber presido la academia de ginecobstetricia de la facultad de Medicina de Tampico.

