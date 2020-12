Martha Isabel Alvarado



Un bien para la Educación





.-Ahora sí, pide AMLO: “Quédate en casa”

.-Sus cuatachos lo ignoran olímpicamente

.-Perfilan a nuevo Embajador, para EE.UU.

.-“El Guasón” candidato…¿a dirigir la SEP?



El Presidente LÓPEZ OBRADOR ha insistido toda la semana en sus conferencias mañaneras, en que la gente se quede en casa, ante el rebrote de Coronavirus que estamos viviendo en diversas regiones del país. “En los últimos tiempos ha habido más hospitalizaciones, hay más contagio y podemos, como lo hemos hecho, entre todos controlar esta situación si nos cuidamos”, subraya.



Qué barbaridad. Mientras AMLO se ‘desgañita’, tratando de ‘sensibilizar’ a la raza de que no se reúnan en grupos, que no hagan fiestas con motivo de la temporada navideña, y cosas por el estilo, alguien que suponemos gran aliado de su gobierno: el empresario RICARDO SALINAS PLIEGO, ‘promueve’ todo lo contrario.



Publicó en Twitter, el magnate de “Grupo Salinas”: “Con gusto si puedo me doy la vuelta a ver un buen partido de beis a Mazatlán. ¿Se vale invitar a la familia y amigos?”.



Diversos Medios Informativos han registrado la ‘desobediencia’ desde personaje hacia las medidas sanitarias oficiales, con la negativa a cerrar sus tiendas “Elektra”, las de los “abonos chiquitos”, aún cuando establecimientos de ese mismo giro incluso fueron clausurados.



Y eso que Don Salinas, ‘batea’ profundo con sus ‘Bancos del Bienestar’, que son los encargados de dispersar los recursos de los programas sociales de la “4-T”, bajo millonario Contrato. ¿Qué más quiere?.



Por cierto, el ‘ahijado’ de Salinas Pliego, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, que ha mostrado tremendas limitaciones como Secretario de Educación, parece ‘encaminarse’ rumbo a Estados Unidos, donde fungiría como Embajador del Gobierno de México, en sustitución de MARTHA BÁRCENA, quien ya anunció su jubilación anticipada.



El propio AMLO, reveló en su mañanera de ayer, que pensó en Moctezuma para ocupar la Oficina que dejará en Washington doña MARTHA ELENA FEDERICA BÁRCENA COQUI, para más señas, tía (política) de la No Primera Dama, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER.



En entrevistas que concedió la Embajadora a Medios norteamericanos (en el idioma de Shakespeare), abiertamente, dijo haberle recomendado a AMLO que felicitara a Biden y que reconociera su triunfo, en los días recientes a la elección ‘gringa’. ¿Y?.



En su gran mayoría, los comentarios de redes sociales en torno a la inminente salida de Esteban Moctezuma de la SEP, coincidieron en señalar, que implica un bien para la Educación.



Aunque AMLO diga que ya se acabó la corrupción, como Jefe de la SEP, Moctezuma Barragán le dio ‘chance’ al magnate Ricardo Salinas Pliego, de que una escuela ‘fifí’ de su propiedad, llamada “Humanitree”, ubicada en las Lomas del Pedregal, de la CDMX, sea la única que imparte clases presenciales en tiempos de pandemia. ¡Ajúa!.



No hay que olvidar, que Moctezuma fue empleado de Salinas Pliego, en 2002, año en que se unió al “Grupo Salinas”, como presidente de la “Fundación Azteca”. ¿Acaso lo sigue considerando su ‘patrón’?.



Para relevar a Moctezuma en la SEP, al conocerse la posibilidad de ‘hacerlo’ Embajador, surgió el nombre del actual Sub Secretario de Educación Básica, el sinaloense MARCOS BUCIO, quien fuera compañero de Esteban, en los tiempos en que ambos colaboraron en la campaña presidencial del Priista FRANCISCO LABASTIDA OCHOA.



Asimismo, por WhatsApp y otras plataformas, fue ‘candidateado’ el reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, quien, de ser ‘rescatado’ por AMLO para retornar al Gabinete como nuevo titular de la SEP, lo haría ‘por la puerta grande’. ¿Será?.



No hay que olvidar que, bajo el cargo de Titular de la Unidad Administrativa de la SEP, antes denominado Oficial Mayor, Garza González fue subordinado de Moctezuma, de diciembre de 2018 a junio de 2019. En columnas capitalinas, se hablaba de rispidez entre ambos.



Por su parte, los gobernadores de la Alianza Federalista, reunidos ayer en Ciudad Victoria, plantearon que la vacunación contra el Covid no tenga tintes electorales.



Hoy jueves 17, la conferencia mañanera de AMLO tendrá lugar en Bavispe, Sonora, donde inaugurará un Memorial denominado “Testimonio de una Tragedia”, en honor a las víctimas de la masacre suscitada el 4 de noviembre de 2019, en que murieron 9 integrantes de la familia LE BARÓN, cuyos sobrevivientes estarían buscando formar un Municipio independiente en el estado de Chihuahua.



Suponemos que, en Sonora, AMLO se dará tiempo para darle un ‘empujoncito’ a ALFONSO DURAZO (sin albur), habida cuenta de que, por sus magros resultados como Secretario de Seguridad Pública, necesita mucha ayuda como candidato de Morena a la gubernatura.



CONTRAFUEGO: Se llama ‘cargar los dados’.

Hasta la próxima.