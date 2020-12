Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Valderrama, ‘amigo’ como Guevara

*** N. Laredo, lucha entre mujeres

*** Melhem resultó marido cornudo

*** Bartlett cree idiotas a mexicanos

*** Dos meses y Seguridad acéfala

*** Yahleel, ¿‘renuncia’ o no a curul?

Cd. Victoria.- De acuerdo con el clásico “si hoy fueran las elecciones”, sin duda alguna que el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA sería el candidato con que Morena buscará ganar por vez primera el gobierno de Tamaulipas.

Ello, en el entendido de que, ‘como en los mejores tiempos del PRI’, la gran decisión, ‘el dedito’ que suple al famoso ‘fiel de la balanza’ se inclinaría por el amigo más que por algún otro.

Así ocurrió (como nuestra memoria nos anota) cuando CARLOS SALINAS impuso a MANUEL CAVAZOS LERMA, igual que antes MIGUEL DE LA MADRID lo hizo con AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO con el DR. EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU, LUIS ECHEVERRIA quiso con ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ con MANUEL A. RAVIZÉ.

Después de SALINAS las cosas cambiaron, porque a Los Pinos llegó un personaje a quien el PRI no solo le importaba un sorbete, sino que repudiaba a aquella aplanadora electorera.

Así, para relevar a CAVAZOS LERMA no hubo dedazo desde el Altiplano, sino que fue decisión local, y el chaparrón del sombrero designó a TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA por sobre MARCO BERNAL, DIÓDORO GUERRA y ÓSCAR LUEBBERT

A su vez, TOMÁS JESÚS, en decisión local, vio en EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES a su sucesor, considerando que ‘aprende rápido, es una esponja’, con todo y la previa importación de HOMERO DÍAZ y las repetidas intenciones de LUEBBERT GUTIÉRREZ y BERNAL GUTIÉRREZ.

En su momento, GEÑO hizo de su amigo RODOLFO TORRE CANTÚ a su heredero, pero balas criminales truncaron ese proyecto y acabó imponiendo a EGIDIO TORRE, con los resultados que todos conocemos.

Al final, ‘La Morsa’ no toleró la imposición de que BALTAZAR HINOJOSA OCHOA fuera el candidato del PRI, haciendo a un lado (otra vez) a MARCO BERNAL y a ÓSCAR LUEBBERT, cuando él pretendía heredar a ALEJANDRO ETIENNE LLANO, para acabar con las traiciones y deslealtades que también todo mundo conoce.

Pero ésos eran los tiempos del PRI.

Por el lado del PAN, hoy gobierno en Tamaulipas, en los corrillos políticos se insiste que el fiel de la balanza tiene al senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA como favorito, con ‘El Truco’ AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS haciendo el papel de ‘caballo negro’.

Pero hablábamos de Morena y su intentona por asumir por vez primera el Poder en Tamaulipas, para lo cual tiene (tenía) hasta cuatro cartas, a saber:

El reynosense HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA GONZÁLEZ, hoy en el taller de reparaciones luego de la paliza que le significó el cese como Oficial Mayor de Gobernación, después de haber sido relevado del mismo cargo en la Secretaría de Educación.

Hoy, ‘Guasón’ se da de santos con que se le siga considerando para ser candidato a diputado federal…¡¡plu-ri-no-mi-nal!!

Otro gallo es JOSÉ RAMÓN ‘El Jotaerre’ GÓMEZ LEAL, cónsul de la 4T en la entidad, descalificado por muchos por sus uñas bastante largas, pero aprobado por otros que consideran el apoyo económico de su progenitor a la campaña presidencial de 2018.

Seguiríamos con el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, bien visto por ‘el dedito’ que mueve Morena, con hartos eventuales patrocinadores (políticos y económicos), pero a quien no se le acaban de ver las ganas de entrarle a esa contienda.

Habría en Morena, como en los azules, un ‘caballo negro’ en el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien con una eventual reelección para San Lázaro se estaría colocando en el carril central hacia el ‘hándicap Tamaulipas 2022’ (saludos, querido RAFAEL DÍEZ PIÑEYRO).

Pero iniciamos los pergeños anunciando al jaibo GONZÁLEZ VALDERRAMA como virtual candidato de Morena a la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y es que, según el director de RTC, es el mejor amigo que ‘El Peje’ tiene en Tamaulipas.

Lo que por fuerza lleva nuestra memoria a hace seis años, cuando se aproximaba la sucesión de EGIDIO TORRE y ‘el fiel de la balanza’ tricolor se llamaba ENRIQUE PEÑA NIETO.

El mejor amigo del mexiquense se consideraba el mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS y así lo presumía voz en cuello.

Una analogía GUEVARA COBOS- GONZÁLEZ VALDERRAMA que bien valdría la pena revisar.

Tan amigo era ALEJANDRO de PEÑA NIETO que no le dio un cargo importante, desde donde pudiera hacer talacha política hacia la sucesión en Tamaulipas.

Era un simple y vulgar jefe de giras, que le cargaba el portafolios y avisaba por dónde andaría el jefazo.

Tan amigo es RODOLFO de ‘El Peje’ que lo tiene en una dependencia tan importante como la RTC, que lo hace realizar visitas findesemaneras por Tamaulipas, viajando en autobús y pidiendo que otros paguen sus cuentas por él.

¿Que las cosas pueden cambiar en un año? Por supuesto.

Pero, hoy por hoy, la analogía a’i queda.

CHISMOGRAFÍA: La comidilla política de la temporada en Tamaulipas es, sin pizca de duda, la renuncia de la diputada YAHLEEL ABDALA CARMONA a su militancia en el PRI que dirigió estatalmente en fechas recientes.

Con desastrosos resultados, por cierto.

No sería la primera renuncia escandalosa, tampoco, si se recuerda que lo mismo hizo otro exdirigente estatal, como lo fue el DR. FELIPE GARZA NARVÁEZ.

Supónese que YAHLEEL, también exdiputada federal, abandona las filas que le dieron fama porque desde el PAN le han ‘hecho ojitos’.

Y sería necesariamente para que sea candidata a la alcaldía de su natal Nuevo Laredo, donde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR ya no puede reelegirse.

Un engrudo echo bolas por ‘El Cachorro’, pues solo cuenta con tres nombre de cierta relevancia para sendos cargos de elección popular.

Supondríase que RIVAS CUÉLLAR iría para diputado federal como algo seguro.

Pero, ¿y SALVADOR ROSAS QUINTANILLA?

Decíase que era el virtual sucesor de RIVAS JR., pero…

Entonces, ¿YAHLEEL?

La voz popular en Nuevo Laredo afirma que SALVADOR ‘anda grogui’ tras la demanda de divorcio que por infidelidad le ha sido interpuesta y que le bajará cifras de seis ceros a su muy respetable fortuna económica.

Y que, en ese sentido, ante la muy probable postulación que Morena haga de la diputada CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL para la alcaldía, el PAN requiere por fuerza de alguien con todo el ímpetu para defender el ayuntamiento con mayor presupuesto en todo Tamaulipas.

Los propios priístas afirman que YAHLEEL ‘no trae nada en el morral’, pero tiene buena presencia física y mediática para dar la pelea a una rival en esas mismas condiciones.

A la ‘visconversa’, CARMEN LILIA tiene presencia, pero Morena y nada son casi lo mismo en Nuevo Laredo.

Faltaría por ver la actuación o no de su hermano CARLOS JR., sobre quien pesan investigaciones y procesos por los malos manejos financieros en el tiempo que manejó el ayuntamiento.

Caso parecido (concatenando temas) al de su homóloga de Matamoros LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, a quien no tardan en echarle el guante con la fuerza pública para hacerla declarar en torno a multimillonarias cifras de las que no se tienen cuentas claras.

Las malas lenguas de la gente buena afirman que el personal del fiscal anticorrupción JAVIER CASTRO ORMAECHEA se acordó de LETY apenas trascendió de cierto viaje al ex DF buscando la postulación para repetir como alcaldesa de Matamoros.

Ambas eventualidades (el citatorio a declarar y su intentona por la candidatura) deben haber provocado temblores hasta ergástulas en Tamatán, donde LUIS ALFREDO BIASI padece los haberes y decires de su amada LETY.

Urticaria que también debe sentir el alcalde de Matamoros, ‘El Borrego’ MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, pues si ‘el dedito’ de Morena favorece a LETY, deberá irse olvidando de su reelección.

En otro orden de cosa, leyendo la justificación que MANUEL BARTLETT da al mega apagón del domingo pasado, que afectó a la tercera parte del territorio nacional, no cabe duda que desde la 4T siguen pensando que en México no solo existen 30 millones de tontuelos.

Digo, porque eso de que la avería se debió a un incendio de pastizales, no se lo creería a BARTLETT ni la señora que lo parió.

Por cierto, se cumplen 2 meses de que ALFONSO DURAZO MONTAÑO aventó el arpa de la Secretaría de Seguridad y es tiempo que ROSA ICELA RODRÍGUEZ no se atreve a tomar posesión como relevo.

La dependencia sigue en manos de un interino.

De ese tamaño es la preocupación de ‘El Peje’ por la seguridad nacional.

¿O a poco es cierto que las Fuerzas Armadas no solo se resisten (no lo llamen misoginia) a que una mujer domine esa área y, además, exigen la posición para un uniformado?

Finalmente, y con la aclaración de que tienen razón quienes exigen que la ahora expriísta renuncie (en realidad, se separe) de su curul como diputada, por ser plurinominal y esa posición pertenece al partido que la postuló, conviene recordar que suman decenas o cientos, quizá, de legisladores que desde sus posiciones en Congresos (locales y federales) han dado el chapulinazo.

Y siguieron cobrando sus dietas y otros privilegios, tan campantes.

Tan solo en lo que va de esta legislatura federal, no son pocos los diputados y senadores que han abandonado las siglas que les permitieron llegar a sus escaños y curules porque así conviene a sus muy particulares intereses.

Algunos, con cierto pudor, se convierten en ‘independientes’, por ejemplo.

Así las cosas, ahora la nada respetable posición de YAHLEEL ABDALA CARMONA no tendría por qué ser diferente.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que el dirigente estatal del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, dio la imagen de un marido engañado?

Explican: porque la renuncia de la diputada YAHLEEL ABDALA a su militancia tricolor se veía venir desde hace varias semanas.

Incluso, hubo conspicuos columnistas que así lo anotaron en su oportunidad.

Pero, ni cuando dio su discurso YAHLEEL defendiendo al PAN-gobierno estatal le calaron los cuernos partidistas a MELHEM. Ah, raza.

Sale… y vale.

